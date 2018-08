Trafic întrerupt pe autostrada A1, după ce o autoutilitară s-a răsturnat 26.08.2018

26.08.2018 Trafic întrerupt pe autostrada A1, după ce o autoutilitară s-a răsturnat Traficul rutier este întrerupt pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în județul Alba, după ce o autoutilitară s-a răsturnat. Centrul Infotrafic din IGPR informează că circulaţia rutieră este oprită pe Autostrada A1 pe sensul Sebeş



Trafic întrerupt pe autostrada A1, după ce o autoutilitară s-a răsturnat

Traficul rutier este întrerupt pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în județul Alba, după ce o autoutilitară s-a răsturnat. Centrul Infotrafic din IGPR informează că circulaţia rutieră este oprită pe Autostrada A1 pe sensul Sebeş către Sibiu, la kilometrul 298, judeţul Alba, din cauza unei autoutilitare – platformă care s-a răsturnat pe suprafaţa […] The post Trafic întrerupt pe autostrada A1, după ce o autoutilitară s-a răsturnat appeared first on Cancan.ro.

Trafic întrerupt pe autostrada A1, după ce o autoutilitară s-a răsturnat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Nu vă întrebaţi cine e omul care procedează la CFR precum patronul de la FCSB? Să-l cunoaştem împreună pe cel care şi-a demis antrenorul şi jumătate de conducere după 3 meciuri, o singură etapă de campionat şi un trofeu

Ioan Andone (58 de ani) a antrenat-o pe CFR Cluj în două perioade diferite (2007-2008 și 2012) și îi critică pe șefii campioanei României pentru demiterea lui Edward Iordănescu. "La Cluj se vrea rezultate imediat. Dacă te uiți

Gigi Becali îl comptimește pe patronul celor de la CFR Cluj, Nelu Varga, după problemele pe care le-a avut în acest start de sezon, culminând cu demiterea antrenorului Edward Iordănescu. "Puneți-vă în locul lui Nelu Varga.

Cântăreața a povestit o întâmplare din urmă cu mai mulți ani, care a marcat-o. Aflată la începutul carierei, Minodora s-a simțit complexată de aparițiile extravagante de pe scenă ale Andei Adam și a răbufnit în plâns. Minodora a

Tensiunile SUA-Iran s-ar putea transforma în foarte scurt timp într-un conflict militar, anunță surse din guvernul de la Canberra, citate de presa australiană. Citește mai

Senatorul Scarlat Iriza susține că într-un control efectuat de Ministerul Energiei la Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO) s-a apreciat că bugetul companiei ar fi fost prejudiciat cu aproape 41 de milioane de Euro prin cumpărarea „la prețuri

Câteva ore ne mai despart de un eveniment așteptat cu sufletul la gură de miliarde de oameni de pe întreg cuprinsul planetei. Cea mai lungă eclipsă de lună totală a secolului va avea loc în noaptea

Începând din luna iulie, Poliţia Locală din Constanţa este dotată cu un autoturism marca Alfa Romeo, pentru a facilita misiunile de patrulare din zona staţiunii Mamaia. Auto Italia, importatorul brandului Alfa Romeo, a oferit cu drept de

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, consideră că decizia ministrului Justiţiei de a nu selecta niciun candidat pentru a prelua şefia DNA este una „profesionistă“, el declarând pentru News.ro că aşteaptă să vadă care vor

Din totalul infracţiunilor sesizate, 54,6% au fost înregistrate în mediul urban, iar 45,4% în mediul rural din judeţul

Antrenorul Edward Iordănescu, dat afară de la CFR Cluj, a declarat că nu latura sportivă a stat la baza plecării sale de la campioana

Preşedintele USR, Dan Barna, consideră că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, încearcă să “treneze” numirea procurorului-şef al DNA până când preşedintele va promulga Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor, care spune că are

Specialiştii de la Salvaţi Copiii îi sfătuiesc pe părinţi ca pe perioada verii, atunci când copiii folosesc mai mult gadgeturile, să fie mai atenţi la ce site-uri accesează cei mici, dar şi cu cine comunică pe reţelele de

CNAIR a anunţat că doreşte să finalizeze în regie proprie şoseaua de centură a municipiului Suceava. Acest drum este realizat în proporţie de 85% şi a fost început în urmă cu 11 ani de zile. De 4 ani lucrările au fost

Un tânără de 20 de ani din municipiul Bârlad a primit interdicţia de a se mai apropia de copil, un bebeluş de un an, precum şi de soţul ei. Judecătorii au emis un ordin de protecţie în acest sens, în urma solicitării făcute de soţul

Un grav accident de circulaţie a avut loc vineri în jurul prânzului pe Drumul Naţional 6, înainte de intrarea pe Autostrada A 1. În accident a fost implicată şi o ambulanţă, fiind rănite cinci

Vizitatorii unei galerii de artă din Belgia au fost uimiţi să vadă că paznicii i-au îndepărtat de nudurile realizate de Peter Paul Rubens. Ulterior, aceştia au aflat că acţiunea a fost o formă de protest faţă de reglementările Facebook care

Se spune ca eclipsa de Luna si Luna sangerie influenteaza negativ unele dintre sferele de viata ale omului. Astrologii avertizeaza in legatura cu posibila aparitie a unor complicatii in viata a

Bucharest International Air Show& General Aviation Exhibition, cel mai mare show aerian din România, se va desfăşura pe 28 iulie 2018, la Aeroportul Internaţional Bucureşti Aurel Vlaicu și

Cinci persoane au fost rănite vineri, după ce o Ambulanţă care transporta un pacient s-a ciocnit violent cu o maşină, între localităţile Remetea Mare şi Izvin din judeţul Timiş. Circulaţia rutieră este întreruptă pe ambele sensuri.