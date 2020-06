Tottenham - West Ham: Adversar la îndemână pentru echipa lui Mourinho 23.06.2020

Tottenham - West Ham, partidă ce face parte din etapa cu numărul 31 din Premier League, se joacă azi, de la ora 22.15. În weekend, fiecare dintre cele două formații a evoluat pe teren propriu, fără să reușească să câștige. Spurs a remizat cu Manchester United, scor 1-1, în vreme ce West Ham a pierdut cu 0-2 întâlnirea cu Wolverhampton. În tur, Tottenham a câștigat cu 3-2. ...

