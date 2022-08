Topul european al bancherilor milionari în euro. Este mai bine să fi bancher în România decât în Grecia. Trei bancheri din România câştigă peste 1 mil. euro pe an, la fel ca în Portugalia, Ungaria şi Slovenia, în timp ce Grecia nu mai are nic 27.08.2022

27.08.2022 Topul european al bancherilor milionari în euro. Este mai bine să fi bancher în România decât în Grecia. Trei bancheri din România câştigă peste 1 mil. euro pe an, la fel ca în Portugalia, Ungaria şi Slovenia, în timp ce Grecia nu mai are nic România are trei bancheri cu câştiguri anuale de peste 1 milion de euro - doi din top management şi celălalt din supraveghere, la fel ca Portugalia, Ungaria şi Slovenia, în timp ce Grecia nu are niciun bancher în top, Bulgaria şi Malta au câte



Topul european al bancherilor milionari în euro. Este mai bine să fi bancher în România decât în Grecia. Trei bancheri din România câştigă peste 1 mil. euro pe an, la fel ca în Portugalia, Ungaria şi Slovenia, în timp ce Grecia nu mai are nic

România are trei bancheri cu câştiguri anuale de peste 1 milion de euro - doi din top management şi celălalt din supraveghere, la fel ca Portugalia, Ungaria şi Slovenia, în timp ce Grecia nu are niciun bancher în top, Bulgaria şi Malta au câte un singur bancher milionar, iar Cipru are doi bancheri în acest clasament.

Topul european al bancherilor milionari în euro. Este mai bine să fi bancher în România decât în Grecia. Trei bancheri din România câştigă peste 1 mil. euro pe an, la fel ca în Portugalia, Ungaria şi Slovenia, în timp ce Grecia nu mai are niciun bancher în top, iar Bulgaria are un singur bancher milionar

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Marea Britanie solicită prezentarea unui paşaport valabil pentru toţi românii care intră pe teritoriul său, iar obligativitatea prezentării acestuia va aduce un nou val de scumpiri, în contextul în care 75% dintre şoferii de tir nu au acest

Cursurile la cele 19 facultăţi ale Universităţii din Bucureşti vor desfăşura în noul an academic 2021 - 2022, care a început vineri, online, offline şi în format hibrid, informează instituţia

Revenirea lui Rednic în prima divizie completează o echipă de antrenori de top din fotbalul intern, alături de Petrescu, Hagi, Reghe și Edi Iordănescu, tehnicieni cu trofee în palmares. Trei sezoane integral, unul parțial, o nouă revenire en

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a afirmat, întrebat fiind dacă se ia în calcul folosirea TIR-urilor ATI după incendiul de la Constanţa, că acestea „nu sunt o soluţie de o situaţie obişnuită, ci una

Am intrat a doua lună de toamnă, iar pentru că vremea încă ţine cu noi, gândurile ne zboară la câteva zile de relaxare. Muntele este o alegere perfectă, iar traseele uşoare, care pot fi parcurse atât de adulţi cât şi de copii, sunt de

FC Voluntari joacă ACUM cu Farul Constanța. Meciul a început la 16:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul complet al etapei #11 live » FC Voluntari - Farul 0-0 Click AICI pentru

Afganistanul, cu o națiune care trăiește deja, majoritar, sub pragul sărăciei, se confruntă cu un colaps al sistemul său economic și social după revenirea talibanilor la putere, care riscă să se transforme într-o catastrofă umanitară, a

Dan Petrescu, cel mai bogat afacerist din România, și familia lui au murit într-un accident aviatic, duminică, la prânz, în Italia. Din primele informații, aeronava s-a prăbușit la nouă minute de la decolare, în Milano. […] The post Cine

.Rezultatele preliminare ale alegerilor locale din Georgia arată că formaţiunea de guvernământ din Georgia, partidul Visul Georgian, conduce pe fondul acuzaţiilor de fraudă electorală şi al pretenţiilor de victorie ale ambelor tabere

Şeful unei comisii independente care investighează abuzul sexual asupra copiilor în Biserica Catolică Franceză a spus că aproximativ 3.000 de pedofili au acţionat în instituţie începând cu 1950, potrivit The

Digitalizarea sectorului financiar – bancar, accelerată de pandemia de COVID-19 urmată de măsurile implementate de autorităţi, au atras din ce în ce mai mulţi consumatori în mediul online, astfel că trendul s-a schimbat, iar jucătorii din

După mai bine de 500 de ani ca pilon de prosperitate pe dealurile Toscanei și după aproximativ un deceniu ca un sinonim al disfuncționalității, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA pare să intre în

Este început de săptămână și este nevoie de un banc care să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi este Bulă care se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates. Acesta ajunge să moștenească […] The post Bancul zilei|

Pe GSP.ro găsești cele mai tari declarații din

Ramona de la Clejani a povestit în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars despre momentul în care a fost arestată pe aeroportul din Londra. Aceasta a fost reținut pentru 24 de ore. Care a […] The post Ramona de la Clejani a fost arestată pe

Conducătorii de trotinete electrice vor avea reglementări similare bicicliştilor, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, remis după ședința de Guvern de luni, 4 octombrie, în care s-au adoptat noi măsuri pentru

Appraisal & Valuation (simbol bursier APP), companie care oferă servicii de evaluare, consultanţă şi dezvoltare imobiliară, controlată în proporţie de 67,8% de Ioan Botiş, fondator şi preşedinte, a încheiat primele şase luni ale anului cu

De la debutul pandemiei, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.274.119 cazuri de infectare cu noul coronavirus. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de îmbolnăviri, numărul de decese

O echipă multidisciplinară din cadrul practicii de Consultanţă Financiară a Deloitte România şi din cadrul Reff & Asociaţii Î Deloitte Legal a oferit asistenţă producătorului Chimcomplex în obţinerea unui împrumut de 90 de milioane de euro

Epidemiologul Octavian Jurma a precizat, luni seară, că eliminarea testelor, pe care o aveau la îndemână cei nevaccinați pentru a participa la evenimente, reprezintă o amenințare uriașă şi „abia acum avem discriminare cu