Topul celor mai puternice cutremure din România produse în acest an 31.10.2020

31.10.2020 Topul celor mai puternice cutremure din România produse în acest an Un top al celor mai puternice cutremure din România care au avut loc în ultimul an include, din fericire, numai seisme de intensitate mică. Lista se sfârşeşte cu cel produs în noaptea de 29 spre 30 octombrie, la ora 0:39, în zona Moldovei,



Topul celor mai puternice cutremure din România produse în acest an

Un top al celor mai puternice cutremure din România care au avut loc în ultimul an include, din fericire, numai seisme de intensitate mică. Lista se sfârşeşte cu cel produs în noaptea de 29 spre 30 octombrie, la ora 0:39, în zona Moldovei, judeţul Vaslui, potrivit datelor publicate de Institutul pentru Fizica Pământului.

Topul celor mai puternice cutremure din România produse în acest an

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Curtea Constituţională a României (CCR) a respins şase contestaţii având ca obiect anularea alegerilor prezidenţiale. "În perioada 5 - 15 noiembrie 2019, plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul

SCM Rm. Vâlcea are nevoie de puncte pentru a merge în faza principală a Ligii Campionilor la handbal feminin. Întâlnește însă o formație care a câștigat toate meciurile de până acum, Brest Bretagne. SCM Rm. Vâlcea - Brest e sâmbătă, de

Postul de televiziune Pro TV a fost amendat de CNA cu 10.000 de lei, din cauza unor incidente petrecute în timpul a două emisiuni, MasterChef și Deadpool. Principala problemă a fost o ediție a emisiunii MasterChef, difuzată în reluare pe 13

USR îşi reafirmă "fără echivoc" sprijinul pentru parcursul european, modernizarea şi lupta pentru statul de drept din Republica Moldova şi susţine că noul guvern de la Chişinău "confirmă existenţa unei

Fănică Bârlă, fost primar interimar al Buzăului, director Electrica în prezent, a provocat vineri seara un accident în lanţ, soldat cu doi răniţi. Victimele sunt un cunoscut bucătar buzoian şi logodnica

În această săptămână (11-15 noiembrie), prin punctele de trecere a frontierei au efectuat formalităţile aproximativ 722.500 cetăţeni români şi străini, dintre care 343.000 pe sensul de intrare şi 379.500 pe cel de ieşire din ţară şi

A început votul intern, în USR, pentru păstrarea sau nu a preşedintelui partidului, Dan Barna, în funcţie, după eşecul major de la alegerile prezidenţiale, unde a reuşit să primească doar 15% din voturi. Votul se desfășoară online, pe

Preşedintele american, Donald Trump, a cerut Japoniei să îşi crească de patru ori plăţile pentru trupele americane staţionate pe teritoriul său, relatează publicaţia „Foreign Policy”, care citează

Potrivit studiului realizat de UBS, una dintre cele mai mari bănci Europene, în parteneriat cu gigantul de consultanţă şi audit financiar PwC, cele mai importante caracteristici ale miliardarilor sunt apetitul pentru decizii riscante, focusul pe

Adolescentul de 16 ani care a deschis focul, joi, în curtea liceului său dintr-o localitate din apropiere de Los Angeles, provocând moartea a doi colegi şi rănirea altor trei înainte de a încerca să

♦ Conducătorii politici ai Bulgariei fac schimburi de vizite cu Putin ♦ Serbia este un aliat tradiţional al Rusiei în regiune ♦ În Cehia, preşedintele Miloö Zeman este un bine cunoscut prieten al lui Putin ♦ În Ungaria, premierul din ce

Vaccinarea gratuită antiHPV, care vizează prevenirea cancerului de col uterin la adolescente, va demara din luna ianuarie 2020. Primele doze vor fi distribuite însă de săptămâna viitoare către cabinetele medicilor de familie, informează

Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 18 noiembrie 2019 vine cu sfaturi pentru

Administratorul special al Electrocentrale Bucureşti (Elcen) a declarat vineri, în cadrul conferinţei „Focus energetic“ că problema companiei Termoenergetica, cea care va prelua activitatea Radet, va fi capitalizarea, pentru că neplata ar putea

Nume: EuCeMananc Platformă soft: Apple iOS, Google Play Preţ: Gratis Dezvoltator: Xtreme WEB Services Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor posibilitatea de a comanda online, direct de pe telefon, de la peste 600 de restaurante

Sunt unele companii din domeniul construcţiilor care au reuşit să-şi ducă businessurile la un asemenea nivel încât brandul aproape că a ajuns să se confunde cu

„Eu pot vinde orice business pe care îl am. Nu am făcut afacerile cu scopul de a le vinde, dar pentru orice există un preţ. Dacă ar fi să îmi evaluez toate businessurile, aş zice că valorează 30-40 de milioane de euro dat fiind că am şi 10

Numărul muncitorilor polonezi care s-au întors acasă l-a depăşit pe al celor care au părăsit ţara pentru prima dată în aproape un deceniu în contextul temerilor privind Brexitul şi al creşterii puternice a pieţei locale a locurilor de

Patronul unei societăţi comerciale, din Moreni, a fost sancţionat de poliţişti după ce a fost prins că vindea alimente expirate. Este vorba de o femeie de 40 de ani, din

Clienţii băncilor au beneficiat în ultimii trei ani şi jumătate de scutiri sau reduceri de datorii în valoare totală de peste 2 milioane euro în urma negocierile purtate între consumatori şi bănci/IFN-uri prin intermediul conciliatorilor,