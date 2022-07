Top cinci trucuri ca să te bronzezi mai repede. Rezultatele se văd imediat 05.07.2022

05.07.2022 Top cinci trucuri ca să te bronzezi mai repede. Rezultatele se văd imediat Luna iulie este ocazia perfectă pentru a obține un bronz de invidiat după plajă. Pentru a ajunge la nuanța dorită fără să-ți arzi pielea, trebuie să știi câteva trucuri extrem de utile. Toate femeile își […] The post Top cinci



Top cinci trucuri ca să te bronzezi mai repede. Rezultatele se văd imediat

Luna iulie este ocazia perfectă pentru a obține un bronz de invidiat după plajă. Pentru a ajunge la nuanța dorită fără să-ți arzi pielea, trebuie să știi câteva trucuri extrem de utile. Toate femeile își […] The post Top cinci trucuri ca să te bronzezi mai repede. Rezultatele se văd imediat appeared first on Cancan.

Top cinci trucuri ca să te bronzezi mai repede. Rezultatele se văd imediat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Campioana României din ultimele patru sezoane traversează un moment critic, chiar dacă e pe primul loc în Liga I, cu maximum de puncte după cinci

În contextul muncii de la distanţă, trend ce s-a dezvoltat accelerat în urma crizei sani­tare, angajaţii trebuie să facă o diferenţă clară între dispozi­tivele pe care le folosesc pentru a-şi desfăşoara activitatea ca salariat şi cele

Deși în ultimii ani s-a poziționat clar în disputa dintre CSA și FCSB, susținând că "sunt două formații diferite și n-am cum să dau la o parte CSA Steaua, echipa unde am crescut și m-am format", când fiul său era în negocieri finale cu

Mikael Mayila e congolez, dar locuiește din 2013 în România și este rezident pe termen lung ca membru de familie al unui cetățean UE. Deși legea spaniolă îi permite să călătorească fără viză, cei de la compania Wizz Air nu i-au permis,

Uniunea Europeană va recunoaşte, începând de vineri, certificatele Covid din Turcia, Ucraina şi Macedonia de Nord, a anunţat Comisia Europeană, potrivit

Când am venit în Banca Naţională a României, în iulie 1992, de la Comisia Naţională de Statistică - cum se numea pe atunci Institutul Naţional de Statistică de astăzi - am crezut că va fi doar pentru câţiva ani, poate cinci sau şase,

O femeie cu domicilil în judeţul Mureş a fost prinsă de poliţiştii localit în timp ce cerşea pe străzile din Târgu

Elena Marin a luptat în jungla din Dominicană şase luni, iar greutăţile prin care a trecut pe parcursul competiţiei şi-au spus cuvântul. În prezent, fosta Faimoasă se confruntă cu probleme de sănătate, ba chiar ar […] The post Elena

ZF şi Aleph News, cel mai nou post de televiziune din România, vor avea în fiecare zi de la 18:00 pe zf.ro şi pagina de Facebook a ZF, o discuţie legată de unul dintre subiectele importante ale zilei, fie că este politic, social, cultural,

Mai mulţi bărbaţi care participau la o nuntă într-o comună din judeţul Vaslui au furat mireasa, dar poliţiştii le-au tras pe dreapta maşinile pentru că una dintre acestea mergea sinuos pe

Libertatea și organizatorii FITS 2021 vă propun o selecție de spectacole de teatru, muzică și dans pe care nu ar trebui să le ratați la ediția din acest an de la Sibiu. În premieră mondială, actrița Charlotte Rampling și violoncelista Sonia

Berbec Astăzi ai multe de făcut așa că a nevoie de disciplină și simțul datoriei pentru a-ți rezolva treburile. Gândirea ta trebuie să fie clară și știi să te concetrezi pe ce este important.

Clipe de panică într-un autocar cu 35 de pasageri la bord, care circula pe Auostrada A3. Un incendiu a izbucnit la compartimentul motor al autocarului, iar pompierii au fost apelați să intervină prin

BenQ a anunţat lansarea modelelor V7000i şi V7050i, proiectoare laser 4K ultra-short throw, cu moduri HDR-PRO, CinematicColor şi

Cea mai ieftină pâine din UE a fost în România anul trecut, la jumătate din media blocului comunitar, arată Eurostat. Cea mai scumpă pâine și cereale era în Danemarca, cu 53% peste media UE,

Lupta pentru scudetto nu oferă nicio mare favorită. Va fi greu ca Inter să-și apere titlul, după ce i-a slăbit efectivul. Juventus și Milan îi amenință poziția de campioană. Azi pornește la drum și ultimul dintre cele 5 mari campionate ale

Federația internațională de fotbal (FIFA), precum și sindicatul jucătorilor profesioniști de fotbal (FIFPro) au cerut ajutorul mai multor guverne pentru evacuarea jucătoarelor din Afganistan, relatează News.ro, care citează BBC. FIFPro a

Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, a povestit într-o postare pe pagina sa de socializare cum sunt respectate regulile pandemiei în Italia. Medicul a fost uimit de faptul că toată lumea poartă măşti

Florin Călinescu a fost invitatul primei seri de la Flight Film Festival, care se desfăşoară în acest week-end în Iulius Garden din Timişoara. Originar din Timișoara, vedeta recunoaște că merge des în orașul de pe […] The post Florin

Călătorii care circulă pe ruta Gara de Nord – Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni vor putea achita tariful pentru călătorie cu cardul bancar în patru dintre trenuri, începând de luni, 23