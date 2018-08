Top cele mai mari 30 de companii de IT după cifra de afaceri din 2017 27.08.2018

27.08.2018 Top cele mai mari 30 de companii de IT după cifra de afaceri din 2017 Cele mai mari 30 de companii de IT din România (firme de soft de produs sau în regim outsourcing, furnizori de servicii de IT, integratori de soluţii IT) au înregistrat în anul 2017 o cifră de afaceri cumulată de 8,3 mld. lei (1,8 mld. euro), în



Top cele mai mari 30 de companii de IT după cifra de afaceri din 2017

Cele mai mari 30 de companii de IT din România (firme de soft de produs sau în regim outsourcing, furnizori de servicii de IT, integratori de soluţii IT) au înregistrat în anul 2017 o cifră de afaceri cumulată de 8,3 mld. lei (1,8 mld. euro), în creştere cu 16% faţă de anul precedent, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor raportate de companii la Ministerul Finanţelor Publice.

Top cele mai mari 30 de companii de IT după cifra de afaceri din 2017

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Sâmbătă, 28 iulie, în zona plajei „Zoom Beach” din Constanţa, se va desfăşura a opta ediţie a Aqua Challenge - maraton de înot în Marea Neagră - eveniment organizat de Atena Sport Club - Şcoala de

Ţânţarii, fac parte din categoria de insecte care sunt considerate de departe cele mai periculoase, constituind o mare problemă la nivel global, deoarece au un areal de răspândire foarte vast, sunt

Harry Kane (24 de ani) ar putea fi marea lovitură pe care o dă Manchester United în această perioadă de transferuri. Golgeterul Campionatului Mondial din Rusia, cu 6 reușite, este ținta tuturor cluburilor potente financiar din Europa.

Rafael Nadal (32 de ani) s-a răfuit cu jurnaliștii prezenți la Manacor, în Spania, unde a vorbit despre diferențele uriașe dintre vechea și noua generație din tenis. "Roger Federer a câștigat la Australian Open, Novak Djokovic la

În România riști să fii trimis acasă cu legea în mână. Este realitatea cu care se confruntă, ZILNIC, pacienții. Citește mai

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe români care au de gând să plece în vacanţă în Grecia sau doar tranzitează ţara că Serviciul grec de Meteorologie a anunţat o

Diabetul zaharat este o boală care afectează 415 milioane de persoane din întreaga lume, peste 5 milioane de decese fiind asociate acestei afecţiuni, arată cele mai recente statistici. Cauzele incriminate sunt reunite cel mai adesea în ceea ce

Caietul 19, 1934-1935. Risorgimentoul italian este un volum publicat în anul 2018, la Editura Adenium din Iaşi, ediţia fiind îngrijită de Ioana Cristea Drăgulin, ce reflectă o parte din însemnările așternute în Caietele din închisoare de

Sfârşitul lunii iulie aduce ploi abundente în majoritatea regiunilor şi temperaturi scăzute, valori mai ridicate fiind prognozate în sud-estul

Incidentul s-a petrecut în Poiana Mărului, iar tânărul a urmărit-o pe femei cu maşina prin grădina casei. Femeia a reuşit să se ascundă după o căpiţă de fân. Tânărul a fost

Serviciul grec de Meteorologie a anunţat o înrăutăţire a vremii în Republica Elenă până pe data de 31 iulie 2018, fiind prognozate ploi şi furtuni puternice la nivel local, însoţite de căderi de grindină şi vânt foarte puternic, potrivit

Forţele Navale Române vor fi gazda navelor militare ale Grupării navale NATO SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Counter-measures Group), care vor acosta, în perioada 28-31 iulie, în Portul Militar Constanţa, pentru

Artişti din Germania, Japonia, Niue - Pacificul de Sud şi România vor concerta, în perioada 27 - 30 iulie, la cea de a VI-a ediţie a „3 Smoked Olives Island Festival” (3SOF), singurul festival de

FCSB va juca duminică împotriva lui Dinamo, de la ora 21:00, în Derby de România. Conducerea FCSB a pus la bătaie un autoturism de 13.000 euro, dar ultrașii vicecampioanei au cumpărat doar 14% din capacitatea Arenei

Răzvan Marin a început vineri seară cu 3 puncte noua ediție din Jupiler Pro League. Integralist la Standard, cu Preud'homme la debut pe banca trupei din Liege, mijlocașul român a fost avertizat în prelungirile partidei

Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri că "nu vrea o Uniune Europeană condusă de Franţa", considerând că viitoarele alegeri europene sunt "decisive", conform unui interviu apărut în cotidianul german

Oficialii municipiului Hunedoara au anunțat că Ovidiu Luca, poliţistul local din Hunedoara care a salvat viaţa unei femei a murit la numai 48 de ani. Citește mai

Încă un membru al clanului Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, se află în arest, o femeie de 23 ani, care a accident un copil şi a părăsit locul accidentului, fiind reţinută de

Poliţia germană a închis unul dintre terminalele de la aeroportul din München după ce o persoană a trecut neverificată de punctul de securitate, scrie Deutsche Welle. Incidentul a determinat anularea sau amânarea mai multor zboruri, inclusiv a

O comisie instituită de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului va evalua starea ecologică în localitatea Ţânţăreni şi în zona poligonului de deşeuri menajere din localitate. O primă şedinţă a comisiei a avut loc