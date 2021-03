Top 50 de fete din showbiz super-curajoase, care au făcut plajă fără sutien 27.03.2021

27.03.2021 Top 50 de fete din showbiz super-curajoase, care au făcut plajă fără sutien Doamnelor, dar mai ales domnilor, CANCAN.RO vă prezintă un inedit Top al vedetelor care au renunțat la inhibiții, dar și la sutien. Din clasament nu lipsesc Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu ori Loredana Groza. Vă atenționăm […] The post



Top 50 de fete din showbiz super-curajoase, care au făcut plajă fără sutien

Doamnelor, dar mai ales domnilor, CANCAN.RO vă prezintă un inedit Top al vedetelor care au renunțat la inhibiții, dar și la sutien. Din clasament nu lipsesc Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu ori Loredana Groza. Vă atenționăm […] The post Top 50 de fete din showbiz super-curajoase, care au făcut plajă fără sutien appeared first on Cancan.

Top 50 de fete din showbiz super-curajoase, care au făcut plajă fără sutien

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Probabil știți că Shining Crown, Burning Hot, 40 Super Hot, 5 Dazzling Hot, 20 Dazzling Hot, Book of Ra și Lucky Lady’s Charm alcătuiesc Șeptarul în 2020 când vine vorba despre jocurile online ca la aparate care sunt favoritele românilor. Ele

Jucătoarele profesioniste de tenis din partea inferioară a clasamentului vor fi ajutate financiar de către Asociația feminină de tenis. Astfel, WTA a decis să se implice în ajutorul acestor sportive care nu au banii necesari pentru a face față

Premierul Ludovic Orban a spus, în ședința de Guvern de joi, referitor la faptul că în parcarea Aeroportului din Cluj au stat aproximativ 2.000 de oameni, că această situație este „inadmisibilă”,

Un bărbat din Blaj, revenit acasă dintr-un centru de carantină, a fost amendat de jandarmi cu 20.000 de lei pentru că nu avea declaraţie pe propria

Teste efectuate la bordul portavionului francez Charles-de-Gaulle au confirmat 50 de cazuri de covid-19, a anunţat vineri Ministerul francez al Armatelor, care a precizat că trei marinari au fost evacuaţi ”preventiv” pe cale aeriană

Cristiano Ronaldo s-a mutat din Funchal și a ieșit să se antreneze pe terenul lui Nacional, fără ca autoritățile să fie deranjate că a rupt carantina. Până să revină la Torino, unde antrenorul Maurizio Sarri îl așteaptă luni, alături de

24.000 de pachete alimentare VIVA Lunch Box preparate in Staţiile OMV selectate vor ajunge în următoarea lună la cadrele medicale din spitalele Grigore Alexandrescu, Floreasca, Sfântul Ioan, Colentina şi Spitalul Judeţean Prahova, livrate zilnic

Marcel Vela a anunțat noaptea trecută, 9 aprilie, în urma Ordonanței Militare nr. 8 că se vor suplimenta numerele patrulelor de poliție în toată țara. Astfel, în această noapte, oamenii legii au început o verificare riguroasă pe străzile

Deputatul independent de Iaşi Marius Bodea anunţă că a sesizat Comisia Europeană cu privire la fenomenul tăierilor necontrolate din pădurile României în ultima perioadă, precizând că "Ministerul Mediului pare că nu înţelege dimensiunea

Un luptător francez de box thailandez a postat un filmuleț cu atacantul Karim Benzema la o ședință de antrenament. La 32 de ani, 11 petrecuți la Real Madrid, Karim Benzema este încă unul dintre așii lui Real Madrid. Dar puțini știau că în

130 de persoane au fost evacuate aseară din case, ameninţate de o alunecare de teren produsă la Azuga. Unii au fost trimişi la o pensiune, alţii au rămas în sala de sport a oraşului. Strada Umbroasa, unde s-a produs alunecarea de teren, este

Acţionarii Patria Bank (simbol bursier PBK), instituţie de credit deţinută în proporţie de 83,2% de fondul de investiţii Emerging Europe Accession Fund (EEAF), au aprobat vineri emiterea unui număr de 20.000 de obligaţiuni negarantate,

Conform unor date publicate de MAI, în Duminica Floriilor, aproximativ 850.000 de femei și 630.000 de bărbați își serbează onomastica, cele mai populare nume fiind Viorica și Florin. Iată ce nume de flori se sărbătoresc de Florii. Astfel,

Circa 17.800 persoane, cetăţeni români şi străini, şi peste 12.100 mijloace de transport au trecut în ultimele 24 de ore prin punctele de frontieră, informează IGPF. Pe sensul de intrare au fost

La puțin timp după ce a fost votat de fani drept cel mai bun fundaș al sezonului, Lucian Goian a fost inclus în echipa ideală a sezonului 2019-2020 al Super Ligii indiene de fotbal. De notat ar fi că echipa sezonului a fost alcătuită de

Ministerul Afacerilor Interne a postat pe pagina de Facebook noua piesă a lui Smiley, în colaborare cu Cabron, cu un videoclip “refăcut”, scrie Mediafax. “Pentru cei din Linia Întâi, cu dragoste, admiraţie şi preţuire! Ei sunt

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat, luni, că țările aliate trebuie să își mențină cheltuielile militare și că această pandemie nu face să dispară riscurile de securitate la

Jumătate dintre români nu au bani economisiţi, ceea ce le face viaţa foarte dificilă în această perioadă a epidemiei de coronavirus, arată un studiu efectuat în 7-8 aprilie de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES). Situaţia

Hulk, atacantul lui Shanghai SIPG, este omagiat de FIFA 20 pentru sezonul 2015/2016. Brazilianul a impresionat în acel sezon de Liga Campionilor și de aceea EA i-a acordat acest card. Faptul că este introdus în categoria atacanților centrali este un

Președintele Pro România, Victor Ponta, a postat, pe pagina sa de socializare, o întâmplare imaginară, în care susține că a ieșit până la Alimentara, să-și cumpăre pâine. „Hop, poliția ! Unde