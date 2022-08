Top 5 trucuri prin care să îndepărtezi petele de pe haine. Rezultatele se văd imediat 15.08.2022

15.08.2022 Top 5 trucuri prin care să îndepărtezi petele de pe haine. Rezultatele se văd imediat Petele de pe haine pot fi îndepărtate și fără produse speciale și costisitoare. În acest sens, v-am pregătit o listă de trucuri ieftine, care pot fi făcute acasă de oricine. Cel mai important lucru de […] The post Top 5 trucuri prin



Top 5 trucuri prin care să îndepărtezi petele de pe haine. Rezultatele se văd imediat

Petele de pe haine pot fi îndepărtate și fără produse speciale și costisitoare. În acest sens, v-am pregătit o listă de trucuri ieftine, care pot fi făcute acasă de oricine. Cel mai important lucru de […] The post Top 5 trucuri prin care să îndepărtezi petele de pe haine. Rezultatele se văd imediat appeared first on Cancan.

Top 5 trucuri prin care să îndepărtezi petele de pe haine. Rezultatele se văd imediat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un caz aparte a avut loc, în Australia. Un cunoscut afacerist local, care conduce o adevărată firmă de familie, s-a văzut pus în situaţia radicală de a-şi concedia propriul fiu, după ce băiatul a refuzat să se vaccineze

Un tribunal pentru consumatori din India a ordonat zilele acestea unui salon de înfrumusețare să plătească daune de 20 de milioane de rupii, adică 271.000 de dolari, unui model, după ce i-a tăiat prea mult din păr. Femeia avea contractele cu

În acst weekend vor avea loc meciurile etapei a 10-a din Liga 1 la fotbal, cele mai atractive întâlniri ale rundei urmând să se joace la Botoşani, Arad şi

Mihai Chirică, primarul Iaşiului, a vorbit despre Gigi Becali, patronul lui

Apariţia COVID 19 a produs modificări în viaţa de zi cu zi, majoritatea categoriilor sociale fiind mai mult sau mai puţin afectate, iar sportivii de performanţă nu au făcut nici ei

Luna septembrie se încheie cu temperaturi sub cele normale pentru această perioadă a anului, dar începutul lunii octombrie aduce vreme de toamnă blândă, cu temperaturi normale și ploi specifice

O companie de ride-sharing va oferi un plan de pensii pentru şoferii săi din Marea Britanie, la câteva luni după ce instanţa supremă a decis că şoferii sunt angajaţi şi nu contractori independenţi, astfel încât beneficiază de drepturile

Demis pe 20 septembrie de premierul liberal Florin Cîțu de la șefia Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu (USR PLUS) a dezvăluit vineri seară, la Digi 24, că un consilier al unui fost ministru al mediului este „cel care a construit acel

La 12 ani și aproape patru luni de la ultimul meci jucat din primul minut de Paolo Maldini, băiatul fostului căpitan al lui AC Milan, Daniel Maldini (19 ani) duce mai departe steagul celebrei familii. Din tată în fiu, dinastia Maldini continuă

Temperaturile maxime vor atinge, în weekend, chiar și 29 de grade în unele zone, primele zile din octombrie fiind, de asemenea, călduroase, a anunțat vineri, la Realitatea Plus, directoarea ANM, Elena

Claudiu Keșeru (34 de ani, atacant) e căpitanul FCSB-ului în meciul cu Academica Clinceni. Premieră în actuala stagiune. FCSB joacă acasă cu Academica Clinceni, de la ora 21:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport

Un bărbat care voia să traverseze în fugă strada a fost spulberat de o maşină ce circula cu peste 180 km/h. Impactul deosebit de violent a rupt practic pietonul în două. Medicii sosiţi la faţa locului nu au avut ce să mai facă pentru bărbat

Anul 279 înainte de Hristos. Regele Pirus al Epirului (azi provincie a Greciei, la frontiera cu Albania) îi învinge pe romani în bătălia de la Ausculum. Însă pierderile armatei sale sunt atât de grele, încât regele Epirului ar fi spus,

Ludovic Orban a anunţat că îşi va da demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, dar o va depune doar pe masa noului şef al PNL, pentru că în cazul în care aceasta ar fi oficializată ar exista posibilitatea ca poziţia să fie

Lewis Hamilton (Mercedes) a câștigat dramatic Marele Premiu al Rusiei, disputat la Sochi. După un final la limită, britanicul ajunge la 100 de victorii în carieră și este liderului clasamentului general, în fața olandezului Max Verstappen (Red

Un număr de 20 dintre cele 41 de judeţe şi municipiul Bucureşti au înregistrat pierderi ale numărului de salariaţi în perioada iunie 2019 – iunie 2021, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de Ziarul

Un incendiu puternic a izbucnit, duminică, în localitatea Beliș, județul Cluj, în urma căruia au fost distruse trei gospodării, printre care și o casă de vacanță. Pompierii clujeni au trimis la

Preţurile poliţelor RCA la ca­mioa­ne, oferite de patru asigurători care au în portofolii segmentul ca­mioa­ne­lor, sunt între 14.400 lei şi peste 17.000 de lei pe o perioadă de 12 luni, con­form datelor obţinute de ZF în ur­ma unei

Preşedintele ales al PNL Florin Cîţu a afirmat că şefia Camerei Deputaţilor va rămâne deocamdată la liberali, urmând să fie propus cineva interimar, după ce Ludovic Orban a anunţat că va demisiona din funcţia de preşedinte al Camerei. El

Filmul românesc Blue Moon ("Crai nou") a câştigat, sâmbătă seară, premiul pentru cel mai bun film la Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastian. Pelicula scrisă și regizată de Alina Grigore, relatează povestea unei tinere care