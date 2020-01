TOP 5 cele mai bune bancuri din lume 08.01.2020

08.01.2020 TOP 5 cele mai bune bancuri din lume Alcătuirea unui top al bancurilor poate părea un demers dificil, atâta vreme cât oferta este inepuizabilă și, firește, părerile sunt subiective. Fără a mai pune în balanță temele nenumărate și personajele deja conscrate care au făcut și



TOP 5 cele mai bune bancuri din lume

Alcătuirea unui top al bancurilor poate părea un demers dificil, atâta vreme cât oferta este inepuizabilă și, firește, părerile sunt subiective. Fără a mai pune în balanță temele nenumărate și personajele deja conscrate care au făcut și fac ”istorie” din acest punct de vedere. Totuși, a fost declanșată și o astfel de ”operațiune”, conform hotnews.ro, […] The post TOP 5 cele mai bune bancuri din lume appeared first on Cancan.ro.

TOP 5 cele mai bune bancuri din lume

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Principalele provocări cu care se confruntă departamentele de audit intern din România sunt legate de competenţele angajaţilor (55%), utilizarea datelor pentru a stimula o abordare inovatoare in audit (55%), complexitatea şi incertitudinea

Lionel Messi a egalat recordul lui Iker Casillas de 334 de victorii în prima ligă din Spania. Portarul legendar al lui Real Madrid crede că argentinianul merită cu prisosință să atingă această bornă. Barcelona s-a

Gigi Becali, 60 de ani, a renunțat la protest și a mers ieri la stadion, la meciul echipei pe care o patronează, FCSB - Craiova 3-2. Patronul roș-albaștrilor a surprins din nou. Nu a mai mânat oile, nici nu a mai cântat cântece

Chirurgul cardiovascular Gabriela Cozmanciuc a explicat, pentru Libertatea, ce înseamnă pericardita hemoragică, afecţiunea de care suferă Ion Iliescu şi de ce acesta a fost transportat de urgenţă la Institutul de Boli Cardiovasculare „C. C.

FC Voluntari, formație pregătită de Cristiano Bergodi, continuă seria jocurilor bune în 2019. Trupa italianului Bergodi a obținut încă o victorie în play-out-ul Ligii I, impunându-se cu 2-1 (1-0) în depalsare la Chiajna, lăsând astfel

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, luni, delegarea Mădălinei Scarlat în funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), funcţie rămasă vacantă după demisia

Brexit. Patru opțiuni au de votat, luni seară, parlamentarii britanici în legătură cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Rezultatele vor fi anunțate luni

UPC România şi-a notificat clienţii că va majora preţurile abonamentelor de televiziune şi internet, de la 1 mai, la numai şase luni de la ultima scumpire. Compania se alătură altor doi giganţi telecom care au anunţat scumpiri, în urma

Nouă pui de câine au fost închişi în doi saci de rafie şi aruncaţi sub podul peste râul Mureş. Animalele erau înfometate şi slăbite, iar dacă nu ar fi fost găsite la timp, însă au fost salvate la timp de un

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, îndeamnă la găsirea unei formule în care UBER şi firmele de taxi să fie complementare, într-o competiţie corectă din care să câştige, în primul

Poliţia italiană a arestat un oficial din Ministerul Sănătăţii care a furat aproape 1,4 milioane de euro (1,57 milioane dolari) din fondurile de rambursare a deplasărilor pentru personal şi a pierdut la loto

Un grup de preoţi catolici din Polonia au anunţat pe o reţea de socializare că au ars în public în acest weekend volume din celebrele serii fantastice ''Harry Potter'' şi ''Twilight'', pe care le

Partidul Libertăţii din Austria (FPOe, extrema dreaptă) se află sub presiunea partenerului său de coaliţie, Partidul Popular (OeVP, conservator), referitor la informaţiile privind legăturile FPOe cu

Actrița Bianca Brad a anunțat că a devenit instructor de pilates. Vedeta a făcut cursuri în acest sens și a obținut certificat. "E 1 aprilie, dar nu e păcăleală!!! ? - de ieri, 31 Martie 2019, sunt deținătoarea certificatului de Instructor de

Parlamentarii britanici încearcă din nou să găsească o alternativă la acordul de Brexit. Ei urmează să aleagă dintr-un al doilea set de opțiuni, după ce parlamentarii nu au reuşit să susţină niciuna dintre opţiunile alternative prezentate

BREXIT! Parlamentarii au votat cele patru amendamente la înțelegerea premierului Theresa May. În timpul dezbaterii din Parlament a fost nevoie de intervenția poliției, din cauză că 11 activiști ai schimbărilor climatice au

Subsidiara grupului chinez a avut o cotă de peste 25% la nivelul întregului an, păstrând prima poziţie de pe piaţa locală de

În ultimii ani, pastele şi-au făcut loc tot mai mult şi în bucătăria românească, importate din tradiţia culinară

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 începe, marţi, şi se va încheia în 8 aprilie. Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a anunţat că, în prima etapă, au fost depuse 150.084 de

Un număr de 44 de companii din cele 87 listate la Bucureşti inten­ţionează să-şi remune­re­ze investitorii cu o parte din profitul net înregistrat în anul 2018 şi propun astfel acţionarilor dividende cu randamente cuprinse între aproape 1%