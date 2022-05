Top 5 alimente care scad tensiunea arterială. Remediul, la îndemâna oricui 16.05.2022

16.05.2022 Top 5 alimente care scad tensiunea arterială. Remediul, la îndemâna oricui Să crești tensiunea arterială este foarte ușor. Bei o ceașcă de cafea și ți-ai revenit. În schimb, când vine vorba de a o scădea, atunci vine partea cea mai grea. Află ce alimente trebuie să […] The post Top 5 alimente care scad



Top 5 alimente care scad tensiunea arterială. Remediul, la îndemâna oricui

Să crești tensiunea arterială este foarte ușor. Bei o ceașcă de cafea și ți-ai revenit. În schimb, când vine vorba de a o scădea, atunci vine partea cea mai grea. Află ce alimente trebuie să […] The post Top 5 alimente care scad tensiunea arterială. Remediul, la îndemâna oricui appeared first on Cancan.

Top 5 alimente care scad tensiunea arterială. Remediul, la îndemâna oricui

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Tribunalul din Buzău a admis la începutul acestei luni cererea de intrare în insolvenţă a Getica 95, liderul comerţului cu energie, un business de 1,5 miliarde de lei deţinut de omul de afaceri Viorel

Eliminat în optimile EURO 2020, după Belgia – Portugalia 1-0, Cristiano Ronaldo este acum cu gândul la Juventus și la viitorul său. Cristiano Ronaldo (36 de ani) mai are un an de contract cu Juventus. Deși au existat informații care anunțau că

Un bucureştean plăteşte în medie 3,02 dolari pentru o cafea, preţul fiind de regulă mai mic decât cel din Occident şi din Europa de Vest. Există însă şi excepţii, şi anume urbele din sudul Bătrânului Continent, în frunte cu Roma (2,47

Comitetul Național de Vaccinare anti-COVID a anunțat luni, 5 iulie, că 16.455 de persoane s-au imunizat în ultimele 24 de ore. Numărul este în creștere față de ziua precedentă, când s-a înregistrat cea mai scăzută prezență zilnică la

Poliţiştii de frontieră au găsit, astăzi, în jurul orei 12.00, cadavrul unui bărbat, plutind pe Dunăre, în zona Portului

Lituania i-a acordat, luni, liderului opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, şi echipei sale statut oficial în această ţară baltică, relatează agenţia

Octavian Popescu (18 ani) a spus pas ediției din vară de la Bacalaureat și a preferat să joace în amicale cu Viitorul Tg. Jiu, Chiajna și Chindia decât să dea examenul maturității la Nucet. Octavian Popescu e privit ca viitorul cel mai

Două persoane au fost rănite, duminică seara, în urma exploziei unei butelii într-un imobil în localitatea Praid, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Un englez în vârstă de 36 de ani susține că a surprins săptămâna trecută un OZN de la fereastra casei sale. Bărbatul spune că a observat obiectul strălucitor timp de zece secunde, deasupra falezei comitatului Devon. Fotografiile publicate de

Ludovic Orban a declarat, fiind întrebat despre demiterea Lilianei Murguleţ din funcţia de inspector şcolar general al judeţului Argeş, că nu ştia că are o colegă senator care conduce „Guvernul şi Ministerul Educaţiei şi că inspectorii

Tenismena Mihaela Buzărnescu s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 125 de la Bastad, Suedia. Totodată, Jaqueline Cristian a pierdut în runda inaugurală. Buzărnescu are 33 ani, și se

Primăria Oradea a transmis că, în Sala Ghișeelor (Piramidă) de la parterul instituției, nu se poate efectua nicio operațiune, cu excepția încasărilor de taxe și

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a adăugat marți seară două noi antiinflamatoare pe lista medicamentelor recomandate pentru tratamentul împotriva COVID-19. Este vorba despre tocilizumab şi sarilumab, relatează miercuri dpa, citată de

Andreea Mantea a rămas fără emisiune! Prezentatoarea TV a fost înlocuită la ”Se strigă darul” cu o altă celebritate. Emisiunea ”Se strigă darul” își face din nou apariția pe micile ecrane, dar de această dată […] The post

Mai multe asociaţii de elevi din ţară solicită Ministerului Educaţiei Naţionale includerea posibilităţii elevilor de a-și vedea lucrările de Bacalaureat şi de Evaluare Naţională înaintea

Au fost raportate alte două decese de persoane infectate cu varianta Delta a coronavirusului. Este vorba despre doi bărbați din Bacău, care fuseseră în Finlanda. Cei doi nu erau vaccinați anti-covid. Decesele celor doi bărbați […] The post

O rupere de nori a inundat, miercuri după-amiază, mai multe locuinţe din zona Măgura - Unguriu. Pompierii buzoieni au fost solicitaţi să intervină cu

Un document oficial al Ministerului Sănătății din Thailanda obținut de presa națională ridică noi semne de întrebare cu privire la eficacitatea vaccinului chinezesc dezvoltat de compania Sinovac. Documentul intern al ministerului, care include

Fără a ține cont de pandemie, 65.000 de oameni au fost pe „Wembley”, acolo unde Anglia a întâlnit Danemarca, în a doua semifinală de la Euro 2020. Britanicii au câștigat greu, după prelungiri, 2-1, și vor juca prima lor finală

Horoscopul zilei de 8 iulie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricorn se pot îndrăgosti la prima vedere. Contextul astrologic al săptămânii a fost unul destul