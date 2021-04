Top 11 lucruri înaintea returului Sferturilor Europa League plus 4 pariuri recomandate de SuperStats! 15.04.2021

15.04.2021 Top 11 lucruri înaintea returului Sferturilor Europa League plus 4 pariuri recomandate de SuperStats! Sferturile bombă din Europa League vor stabili diseară cele 4 calificate în semifinale! 1. Sferturile Europa League din oferta Super Cota Slavia Praga-Arsenal (1:1) în tur și Roma-Ajax (2:1 în tur)) sunt partidele pentru care […] The post Top



Top 11 lucruri înaintea returului Sferturilor Europa League plus 4 pariuri recomandate de SuperStats!

Sferturile bombă din Europa League vor stabili diseară cele 4 calificate în semifinale! 1. Sferturile Europa League din oferta Super Cota Slavia Praga-Arsenal (1:1) în tur și Roma-Ajax (2:1 în tur)) sunt partidele pentru care […] The post Top 11 lucruri înaintea returului Sferturilor Europa League plus 4 pariuri recomandate de SuperStats! appeared first on Cancan.

Top 11 lucruri înaintea returului Sferturilor Europa League plus 4 pariuri recomandate de SuperStats!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal au anunțat perioada la care s-au gândit pentru reînceperea meciurilor în Liga 1, fără spectatori. REVINE LIGA 1! Sportivii profesioniști pot începe cantonamentele începând cu data de 15

Cineastul neozeelandez Taika Waititi, câștigător al unui premiu Oscar pentru filmul “Jojo Rabbit”, va regiza un lungmetraj “Star Wars”. Anunțul vine chiar de ziua mondială a “Star Wars” și confirmă zvonurile

Autorităţile locale au închis primăria după ce o femeie de 35 de ani, angajată a instituţiei, a fost diagnosticată cu

Ministrul de Externe al Luxemburgului, Jean Asselborn, a cerut Germania să ridice controalele la frontiera dintre cele două ţări, impuse din cauza pandemiei

Cântecul "bad guy", al artistei americane Billie Eilish, a fost cel mai bine vândut single din 2019, conform cifrelor publicate de Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice

Presa oficială din China a respins, marţi, acuzaţiile Administraţiei Donald Trump, care suspectează că, deşi virusul este natural, ar fi putut fi răspândit accidental dintr-un laborator din Wuhan, unde

Mega Image extinde parteneriatul cu eMag şi intră pe noua platformă online, Tazz by eMag, care oferă oferă serviciu de livrare rapidă în aria de acoperire a 23 de magazine Mega Image din zona de nord a Capitalei, precum şi în Timişoara şi

Bilanţul infectărilor a ajuns la 14.107 și la pragul de 858 de oameni decedați din cauza COVID-19. În ultimele 24 de ore au fost raportate 270 de noi cazuri. Vezi mai jos update-urile la zi! Urmăriți harta coronavirus în Romania Cazuri

Tunisianul Hamza Younes (34 de ani) vrea să joace din nou cu Petrolul în Liga 1. Atacantul Hamza Younes revenea la Ploieşti, în urma unei promisiuni făcute fanilor echipei, pentru a pune umărul la revenirea Petrolului în elita fotbalului

Tânărul se afla la volanul unui bolid de lux, înmatriculat în Marea Britanie, când a fost oprit de poliţişti, în trafic, pe raza localităţii Voitinel, din judeţul

Tribunalul Constituțional al Germaniei dă un verdict dur pentru politica monetară a Băncii Central Europene în privința cumpărării de active ale statelor din Zona euro . Astfel, programul de

Producătorul de pavele şi bor­duri Symmetrica din Suceava, deţinut de familia Stanciu, se confruntă cu pro­bleme în desfă­şurarea activi­tă­ţii, în condi­ţi­ile în care Su­cea­va se află în caran­tină, iar circu­la­ţia între

Lira turcească a atins un minim fără precedent în raport cu dolarul, sfidând eforturile băncilor de stat de a susţine moneda prin vânzarea de valută, relatează

Carnavalul Notting Hill programat anual în cartierul cu același nume din Londra, Marea Britanie, a fost anulat în acest an, din cauza pandemiei de coronavirus. Este pentru prima oară în istoria de 54 de ani a acestui carnaval când festivitățile

Aproape 4.000 de suine vor fi sacrificate, după ce a fost confirmat un focar de pestă porcină africană la o fermă din satul

Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF) estimează că 116 milioane de copii vin pe lume în vremea COVID-19, a anunţat agenţia ONU dedicată copiilor înainte de sărbătorirea, în peste o sută de ţări din

Guvernul României a adoptat, joi, un OUG care prevede că începând cu data de 1 iunie, toți angajații, toți angajații Ministerului Fondurilor Europene și ai structurilor aflate în subordine au obligația de a folosi exclusiv sistemul digital și

În vârstă de 27 de ani, sud-coreeanul Heung-min Son și-a încheiat, vineri, cu succes stagiul militar obligatoriu din țara sa. Atacantul de la Tottenham Hotspur s-a pregătit într-o bază din sudul peninsulei coreene, notează AFP. Starul lui

Universitatea Craiova nu a stat mult fără antrenor. Locul lui Corneliu Papurăă, a cărui despărțire de olteni este învăluită în mister, a fost luat de italianul Cristiano Bergodi. La puțin timp după ce a ajuns la un acord cu oltenii, Bergodi

Într-un mesaj adresat cu ocazia marcării a 75 de ani de la victoria Aliaţilor în cel de-al Doilea Război Mondial, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg aduce aminte cât de importantă este solidaritatea în vremuri