Top 10 fructe pentru zilele caniculare. Alimente cu care învingi căldura 18.07.2022

18.07.2022 Top 10 fructe pentru zilele caniculare. Alimente cu care învingi căldura Se anunță temperaturi extrem de ridicate pentru următoare perioadă, motiv pentru care nutriționiștii recomandă fructe cu conținut ridicat de apă. Consumate zilnic, vor ajuta corpul să facă față căldurii. Vara este momentul ideal pentru a



Top 10 fructe pentru zilele caniculare. Alimente cu care învingi căldura

Se anunță temperaturi extrem de ridicate pentru următoare perioadă, motiv pentru care nutriționiștii recomandă fructe cu conținut ridicat de apă. Consumate zilnic, vor ajuta corpul să facă față căldurii. Vara este momentul ideal pentru a […] The post Top 10 fructe pentru zilele caniculare. Alimente cu care învingi căldura appeared first on Cancan.

Top 10 fructe pentru zilele caniculare. Alimente cu care învingi căldura

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fondatorii companiei slovene de software Outfit 7, care a creat jocul video My Talking Tom, au vândut compania pentru un miliard de dolari şi au cumpărat aproximativ 4.000 de hectare de teren în Vojvodina, Serbia, unde intenţionează să se dedice

O brigadă feminină va conduce, în premieră pentru o partidă oficială a naționalei, meciul România-Liechtenstein, a anunțat luni Federația Română de Fotbal (FRF). Conform Fedeației, partida

Departamentul Educaţiei din SUA deschide anchete privind drepturile civile, pentru a stabili dacă cinci state care au interzis şcolilor să solicite purtarea măştilor pentru protejarea de Covid-19 discriminează elevii cu dizabilităţi, a declarat

Liviu Dragnea este pasibil în fața unui nou dosar penal? Pentru ce este anchetat fostul lider politic. În urmă cu două luni, acesta a fost eliberat din spatele gratiilor. A stat în penitenciar timp de […] The post Liviu Dragnea, vizat

Horoscop toamnă 2021. Lunile septembrie, octombrie și noiembrie sunt o perioadă ideală pentru a face schimbări și planuri noi, în special pe plan profesional. Citește horoscopul toamnei 2021 și află dacă te numeri printre zodiile care vor fi

Şcoala privată British School of Bucharest începe noul an şcolar cu 650 de elevi din peste 50 de naţionalităţi cu vârste între 2 şi 18 ani, după cum afirmă Ioana Pasca, head of marketing and events în cadrul unităţii private de

Numărul cazurilor de COVID înregistrate pe teritoriul României a ajuns ieri, 31 august, la 1.098.765 de cazuri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri, numărul actualizat de decese și situația pe

Povestea tezaurului românesc din Rusia rămâne un capitol deschis din istorie, după 100 de ani de aventuri politice. Depinde doar de statul român, așa cum susține și guvernatorul Băncii Naționale a României, să afirme mereu dreptul nostru, ca

Acum este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din țară, dar puțini sunt cei care știu că la vârsta de zece ani, Selly se ocupa cu lucruri… mai puțin legale. Selly a ajuns la cifra […] The post Din ce făcea Selly bani la vârsta de

Premierul Florin Cîtu a vrut să introducă pe ordinea de zi a şedinţei Guvernului proiectul de lege pentru Programul de Investiţii „Anghel Saligny”, iniţiativă care nu este agreată de USR-PLUS. De altfel, formaţiunea condusă de Dan Barna

Japonia a suspendat utilizarea a aproximativ 1.63 milioane de doze Moderna din cauza prezenței unor particule negre găsită într-un flacon. Descoperirea a fost făcută de ochiul ”vigilent” al unui farmacist din prefectura Kanagawa, Japonia.

Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunţat miercuri că, începând cu 1 decembrie, vaccinarea anti-COVID-19 și testarea antigen/PCR periodică în cazurile speciale vor fi obligatorii pentru toţi membrii echipajului şi însoţitorii săi de zbor,

Grupul Amazon, cel mai mare retailer online din lume, intenţionează să angajeze 55.000 de persoane la nivel mondial în lunile următoare, a declarant, miercuri, directorul general Andy Jassy, transmite

Simona Halep a trecut în turul 3 al US Open, după ce a învins-o pe Kristina Kucova, din Slovacia. Tenismena a revenit pe terenul de tenis după mai bine de 3 luni de absență. Accidentarea […] The post O nouă victorie pentru Simona Halep!

Raluca Turcan a anunțat că Ministerul Muncii va pune presiune maximă pentru ca proiectul privind consumatorul vulnerabil, care a fost adoptat de Guvern, să fie votat și în Parlament, astfel încât aplicarea măsurilor de susținere să fie

Vicepremierul Dan Barna a spus, miercuri, după scandalul din Guvern, că a constatat că a fost introdus, la surpriză, „acest PNDL 3” și avertizează că „surprize de genul celei de azi sunt de

Ţara cea mai dependentă de cărbune din Uniunea Europeană, Polonia, a primit un nou impuls în procesul de tranziţie din domeniul energiei după ce doi dintre cei mai bogaţi antreprenori ai săi şi-au unit forţele pentru a construi reactoare

Poliţiştii prahoveni fac cercetări după ce o femeie din Vălenii de Munte a sunat la 112 pentru a anunţa că fetiţa ei, în vârstă de trei luni, nu mai respiră. Bebeluşul a fost declarat decedat, iar primele date arată că nu avea urme

Rezultatele unui studiu publicat în jurnalul ştiinţific The Lancet arată că persoanele vaccinate cu schema completă au un risc de peste 70% mai mic să fie spitalizate după ce s-au infectat cu COVID-19, comparativ cu cele nevaccinate, relatează

Daniela Covăcescu, cu peste 20 de ani de experienţă în domeniul financiar-bancar şi asigurări, a fost recrutată de Allianz-Ţiriac Asigurări pentru funcţia de director de operaţiuni (Chief Operating Officer -