Toate pensiile vor fi recalculate. Legea pensiilor a fost promulgată 09.07.2019

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, după ce președintele a promulgat Legea pensiilor, că vor fi demarate procedurile pentru achiziția programului informatic necesar recalculării și, în paralel, se va face o analiză pentru a vedea ce personal poate fi detașat. “Dacă Opoziția nu ar fi contestat noua Lege a Pensiilor la CCR, […] The post Toate pensiile vor fi recalculate. Legea pensiilor a fost promulgată appeared first on Cancan.ro.

