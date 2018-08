Toader, săgeţi către secţia de procurori din CSM: Cât de îngrijoraţi au fost aceiaşi procurori la solicitarea Parchetului Braşov de suspendare a deciziilor CCR? 29.08.2018

29.08.2018 Toader, săgeţi către secţia de procurori din CSM: Cât de îngrijoraţi au fost aceiaşi procurori la solicitarea Parchetului Braşov de suspendare a deciziilor CCR? Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, miercuri dimineaţă, faptul că va solicita la CSM un răspuns oficial să vadă „cât de îngrijoraţi“ au fost procurorii de aici după solicitarea celor de la Parchetul Braşov privind suspendarea



Toader, săgeţi către secţia de procurori din CSM: Cât de îngrijoraţi au fost aceiaşi procurori la solicitarea Parchetului Braşov de suspendare a deciziilor CCR?

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, miercuri dimineaţă, faptul că va solicita la CSM un răspuns oficial să vadă „cât de îngrijoraţi“ au fost procurorii de aici după solicitarea celor de la Parchetul Braşov privind suspendarea deciziilor Curţii Constituţionale.

Toader, săgeţi către secţia de procurori din CSM: Cât de îngrijoraţi au fost aceiaşi procurori la solicitarea Parchetului Braşov de suspendare a deciziilor CCR?

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Un număr de 12 persoane au fost evacuate la Topliţa, din casele aflate în apropierea locului în care s-a descoperit un depozit cu grenade neexplodate, specialiştii pentru situaţii de urgenţă intervenind pentru

O luna deosebit de zbuciumata, dar pozitiva.Trebuie sa rezolvati o gramada de chestii si, in plus, sa va ocupat si de treburile gospodaresti. Dar totul se va aranja! Sunteti energici, doriti sa iesiti in

Farmec Cluj, cel mai mare producător român de cosmetice, se află pe primul loc după cota de piaţă în ceea ce priveşte vânzările de produse pentru protecţie solară după doar doi ani de când compania a relansat această categorie de

Concordia Chiajna și Viitorul încheie azi etapa a doua din Liga 1. Echipa lui Hagi e în căutarea primei victorii din noul sezon. Partida va începe la ora 21:00 și va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în

Grecia e în doliu după incendiile devastatoare care au avut loc în apropiere de Atena săptămâna trecută. Drama prin care trece Grecia i-a făcut solidari și pe fanii lui Dinamo, care au afișat un banner de susținere în

Vibeke Skofterud, campionă olimpică în 2010, a decedat la 38 de ani, după un accident cu ski-jet. Sportiva din Norvegia se afla la în vacanță, alături de soțul ei, la o cabană deținută de părinții ei. Soțul a fost și cel care semnalat

Elena Merișoreanu se confruntă cu grave probleme la nivelul gâtului. Calvarul a început în urmă cu două săptămâni, iar îndrăgita interpretă de muzică populară a povestit, cu lux de amănunte,

Preşedintele PSD Dâmboviţa, senatorul Adrian Ţuţuianu, a precizat, luni, într-un comunicat de presă, că gestul primarului PSD din Pucioasa care a anunţat că a semnat petiţia ''Fără Penali în funcţii publice''

Mai multe persoane au fost rănite, unele fiind în stare gravă! Citește mai

Vibeke Skofterud, campionă olimpică în 2010, a decedat la 38 de ani, după un accident cu ski-jet. Citește mai

Decizia SURPRIZĂ a unui MILIONAR român. Aduce un BRAND NOU pe

Doi tineri, un băiat de 23 ani şi o fată de 18, au murit într-un cumplit accident petrecut luni seară pe un drum din judeţul

Gruparea Statul Islamic (SI) a revendicat luni, prin organul său de propagandă Amaq, atacul soldat cu moartea a patru turişti pe bicicletă occidentali, loviţi de o maşină în Tadjikistan, fără ca gruparea să furnizeze detalii sau probe care

Circulaţia rutieră pe loturile 3 şi 4 ale autostrăzii Sebeş - Turda s-a deschis luni seara, la ora 19:10, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii

Etapa a doua a Ligii 1 s-a încheiat în această seară, Viitorul remizând pe terenul Concordiei Chiajna, 1-1 (detalii despre meci, aici). Clasamentul după două etape arată incredibil și dă peste cap toate calculele

Gheorghe Hagi a fost eliminat pentru proteste în timpul meciului cu Concordia Chiajna, 1-1, dar a refuzat să mai vorbească despre arbitraj la finalul partidei. "Regele" a lămurit motivul pentru care Ianis Hagi nu a fost în lot și crede

Preşedintele american Donald Trump l-a felicitat pe premierul italian Giuseppe Conte pentru măsurile luate în politica antiimigraţie, în timpul unei întâlniri care a avut loc luni la Casa Albă.

Citește horoscop zilnic 31 iulie, realizat de Lorina, astrologul Click! Citește mai

Mădălin Ionescu trece prin momente dificile din cauza unei stări de rău care s-a declanşat după ce a consumat pepene roşu. Citește mai

Deputatul PDM Sergiu Sîrbu consideră că propunerea opoziţiei privind audierile pe subiectul furtului miliardului de dolari din sistemul bancar moldovenesc este una ilegală, iar din acest motiv nu poate avea sprijinul majorităţii