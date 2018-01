Toader: Recidiva a scăzut. Penitenciarele, o problemă istorică 29.01.2018

29.01.2018 Toader: Recidiva a scăzut. Penitenciarele, o problemă istorică În România recidiva a scăzut, iar penitenciarele reprezintă o proble­mă veche, de sistem, a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Potrivit acestuia, ultimul penitenciar a fost construit



Toader: Recidiva a scăzut. Penitenciarele, o problemă istorică

În România recidiva a scăzut, iar penitenciarele reprezintă o proble­mă veche, de sistem, a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Potrivit acestuia, ultimul penitenciar a fost construit acum...

Toader: Recidiva a scăzut. Penitenciarele, o problemă istorică

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

O imagine suprinsă azi, la ora închiderii magazinelor, spune totul despre cum aleg românii să petreaca la trecerea dintr-un an în altul. A fost haos la cumpărături în toate zilele de final de an și, e drept, și supermarketurile au avut grijă

“De câțiva ani, umblu peste tot, pentru a găsi locurile în care au fost arhivate documentele celor trei intreprinderi la care am lucrat și care, între timp, s-au desființat. Vă rog să ne spuneți unde și pentru cât timp trebuie arhivate

Horoscop 2018. Afla care sunt zodiile favorizate de astre in 2018. La ce capitol este zodia ta pe primul loc? Citește mai

Povestea este întâlnită des în „folclorul pescăresc”, însă, de cealaltă parte, istoricii sunt de de părere că totul ar fi de fapt amplificarea unei bârfe de mahala de pe la începutul secolului al XX-lea, inspirată din legenda meşterului

Crime oribile au îngrozit România şi în 2017. Seria neagră a faptelor comise cu violenţă i-au uimit şi pe anchetatori. Asasinii au ajuns după gratii şi aşteaptă să fie condamnaţi pentru a-şi ispăşi

Tequila este băutura tradiţională a mexicanilor, aşa cum este ţuica sau palinca la români. Are o istorie îndelungată, fiind făcut din agavă albastră, un fruct care se coace chiar şi în zece

Aşteptările nerealiste, presiunile financiare şi angajamentele excesive pot provoca stres şi anxietate în timpul Sărbătorilor. Ceea ce pentru unii aduce bucurie, pentru alţii se poate transforma într-un morman de frustrări. Chiar şi ideea de a

Bulgaria, cea mai săracă membră a Uniunii Europene, criticată din cauza ineficienţei sale în faţa corupţiei endemice, va prelua în premieră, începând de astăzi, 1 ianuarie 2018, preşedinţia Consiliului

Prima zi din anul 2018 aduce un eveniment astrologic important: luna plină! Citește mai

Bulgaria, care preia preşedinţia semestrială prin rotaţie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspiră să construiască punţi între Europa de Est şi Europa de Vest, Turcia şi Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme

În 2016, Spitalul Colentina din București era unul a premierelor medicale, cea mai răsunătoare fiind o operație pe creier în timp ce pacienta picta. La 9 ianuarie 2017, însă, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, îl demitea brusc pe

Prezenţa femeilor în rândul forţelor armate a crescut în ultimii ani în majoritatea ţărilor, iar tendinţa pare să se accelereze. Rata globală de feminizare a crescut constant din anii

Vâlcenii s-au adunat în noul centru din Râmnicu Vâlcea ca să petreacă împreună noaptea dintre ani. Au jucat hore, pe ritmuri populare, au fredonat melodiile celor de la Antract şi au dansat pe ritmuri dance, hip-hop şi rap

Aproape 5000 de botoşăneni au petrecut în noaptea dintre ani Revelionul în stradă. Spectacolul a fost organizat în apropiere de Primăria municipiului Botoşani şi s-a încheiat cu un foc de

Băimărenii s-au distrat pe cinste în noaptea dintre ani. Trupa 3 Sud Est a susţinut un recital pe scena din Centrul Vechi a municipiului. La miezul nopţii, un adevărat spectacol pe cer a fost dat cu ajutorul unui foc de artificii, care a durat

Medicul Mihai Lucan are în faţă o nouă acuzaţie, cea mai gravă de până acum: tentativă de omor cu premeditare. Procurorii DIICOT suspectează că, în timpul unui transplant, chirurgul ar

Cristi Tănase (30 de ani) își va rezilia contractul cu Karabukspor în această iarnă, iar prima ofertă a venit din partea FCSB. Mijlocașul i-a transmis lui Gigi

Capete încoronate, actriţe de la Hollywood şi superstaruri din toata lumea asteaptă să vină barza în 2018. Iată despre cine este vorba: Eva Longoria aşteaptă pentru prima oară

Josephina Skriver are 24 de ani, dar și o poveste de viață remarcabilă. Ea e fotomodel, îngeraș ”Victoria's Secret”, joacă fotbal și are patru tați deoarece a fost concepută ”in vitro”! În plus, s-a scris

Poli Iași a anuțat primul transfer al iernii, un fost fotbalist al Academiei Hagi. Este vorba de mijlocașul ofensiv Alex Taciuc (22 de ani), care a evoluat în ultimele două sezoane în liga secundă, la Știința Miroslava. Taciuc a fost