Toader, despre cei 4 candidaţi la şefia DNA: Nu înseamnă că obligatoriu trebuie să selectăm pe unul dintre ei 24.07.2018

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat luni că nu este "obligatoriu" să desemneze pe unul dintre cei patru procurori înscrişi la selecţia pentru şefia DNA, procedura putând fi reluată. "Mai este o...

Toader, despre cei 4 candidaţi la şefia DNA: Nu înseamnă că obligatoriu trebuie să selectăm pe unul dintre ei

