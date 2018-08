Toader anunţă că va propune OUG prin care să poată fi revizuite condamnările în baza protocoalelor şi interceptărilor nelegale 02.08.2018

02.08.2018 Toader anunţă că va propune OUG prin care să poată fi revizuite condamnările în baza protocoalelor şi interceptărilor nelegale Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat miercuri seara, la Antena 3, că va propune în Guvern adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, care să dea posibilitatea celor care au fost condamnaţi "pe nedrept",



