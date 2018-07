Ţintele brazilienilor de la Stefanini pentru România în anul 2018: afaceri şi echipă mai mari cu 20% 24.07.2018

24.07.2018 Ţintele brazilienilor de la Stefanini pentru România în anul 2018: afaceri şi echipă mai mari cu 20% Stefanini IT Solutions, companie de origine braziliană specializată în fur­nizarea de servicii IT în regim outsourcing, ţinteşte să ajungă anul acesta la afaceri de peste 214 mi­lioane lei şi la aproape 2.000 de angajaţi în Ro­mânia, cu



Ţintele brazilienilor de la Stefanini pentru România în anul 2018: afaceri şi echipă mai mari cu 20%

Stefanini IT Solutions, companie de origine braziliană specializată în fur­nizarea de servicii IT în regim outsourcing, ţinteşte să ajungă anul acesta la afaceri de peste 214 mi­lioane lei şi la aproape 2.000 de angajaţi în Ro­mânia, cu 20% mai mult faţă de 2017.

Ţintele brazilienilor de la Stefanini pentru România în anul 2018: afaceri şi echipă mai mari cu 20%

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Prim-ministrul Pavel Filip a solicitat investigarea cazului de intoxicaţie în masă la o tabără de copii din Taraclia. Premierul a dispus crearea unui grup de lucru, sub egida Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, care va

Peste 500 de persoane legitimate, aproximativ 430 de autovehicule controlate şi 84 de sancţiuni contravenţionale aplicate, acesta este bilanţul acţiunilor desfăşurate de poliţişti în judeţul Călăraşi, în

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un nou dosar, în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează DNA luni. Potrivit

Donald Trump a solicitat deportarea imediată a persoanelor care intră ilegal în SUA înapoi în ţara de unde au venit, fără niciun proces juridic, duminică, prin intermediul unei postări pe Twitter. “Nu

O postare făcută pe rețeaua Reddit ar fi dezvăluit subiectul III al examenului de Bacalaureatla limba si literatura română. Informația a fost făcută publică de jurnaliștii dcnews.ro care spun că

Senatorul UDMR Cseke Attila a declarat luni că formaţiunea din care face parte nu susţine modificarea Codurilor penale prin ordonanţă de urgenţă, menţionând că aceste proiecte legislative importante

Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat, luni, pentru 4 iulie, discutarea sesizării PNL şi USR privind Legea manualului şcolar. Potrivit ordinii de zi de pe pagina de internet a CCR,

Poliţiştii Sectorului Poliţiei de Frontieră Darabani, judeţul Botoşani, au fost nevoiţi să facă uz de armă pentru prinderea unei persoane care transporta cu un autoturism circa 6.000 pachete de ţigări

Serviciul Român de Informaţii condamnă ferm încercările de denigrare a instituţiei iar directorul Eduard Hellvig îi asigură pe toţi cetăţenii României de neimplicare în niciun fel de jocuri de putere,

Românii au început să mănânce mai mult şi mai bine, arată datele de la Statistică. Compartiv cu anul 1993, acum consumul mediu pe cap de locuitor a crescut cu 3,9 kilograme la peşte, cu 43 de kilograme

Trupa americană Black Eyed Peas va fi prezentă pe scena principală Untold de la Cluj-Napoca, în ultima zi a festivalului care se va desfăşura în perioada 2-5 august. Organizatorii Untold au transmis

Banca Naţională a României nu are nicio preocupare pentru limitarea creditării, însă doreşte să evite supraîndatorarea populaţiei, a declarat, luni, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca

Marinarii militari vor participa marţi, 26 iunie, la ceremoniile militare şi religioase organizate de autorităţile locale, cu ocazia sărbătoririi Zilei Drapelului Naţional, în garnizoanele de marină, a

România mai are rezerve dovedite de petrol de doar 60 de milioane de barili de petrol, echivalentul a 10 milioane de tone de petrol, conform datelor pe anul 2017 centralizate într-un studiu al British Petroleum

Importatorul şi distribuitorul de produse pentru copii Superfood Company a raportat în primele trei luni ale anului afaceri de 5,1 mil. euro (cca. 24 mil. lei), în creştere cu 11% faţă de aceeaşi perioadă din 2017, compania mizând pe acelaşi

Derby-ul grupei A este Uruguay - Rusia, un meci intre doua formatii care si-au castigat deja calificarea in optimi. Meciul este insa important pentru a stabili ierarhia in grupa si implicit avantajul in faza urmatoare, prin prisma intalnirii unei echipe

Gigi Becali a anunțat ce ținte are pentru acest mercato, dezvăluind faptul că i-a făcut o nouă ofertă lui Adam Nemec, atacant care a terminat contractul cu Dinamo în aceast vară. "Cu Rusescu nu s-a întâmplat nimic.

Pe toata perioada Campionatului Mondial din Rusia, echipa celui mai bun site de analize și pronosticuri sportive din România, www.pariuri1x2.ro, iti va fi alaturi! Pentru a fi siguri ca cititorii și pariorii ajung rapid la informatiile

Marea face încă o victimă. Un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața la Năvodari, iar trupul său a fost adus de valuri la mal, luni dimineață. Turiștii au alertat medicii, iar un echipaj a ajuns în scurt timp cu o șenilată. Omul murise

Barem BAC Romana 2018. Subiectele şi baremul la Română Bacalaureat 2018 vor fi publicate la ora 15:00. Citește mai