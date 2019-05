Tineri prinşi de poliţişti la furat. Prejudiciul modic pentru care riscă să ajungă la închisoare 24.05.2019

Doi tineri, de 24 şi 25 de ani, sunt cercetaţi pentru furt calificat după ce au fost surprinşi când sustrăgeau o ţeavă metalică din curtea unei consătence.

Sute de americani au comentat în mediul virtual cazul cerşetoarei din România asupra căreia poliţiştii au descoperit un telefon iPhone X, o geantă de 500 de dolari, dar şi bijuterii

Uleiurile vegetale sunt benefice pentru organism. Bogate în acizi graşi esenţiali, ele menţin echilibrul organismului şi îi conferă nutrimentele de care are nevoie. Folosite la gătit sau la salatele uşoare, dau gust alimentelor şi ajută la

Un vâlcean a câştigat de curând aproape 250.000 de lei, investind doar 2 lei. Norocosul a jucat la o casă de pariuri sportive din Horezu - Vâlcea şi a avut şansa unui bonus

Ford intenţionează să renunţe la peste 5.000 de angajaţi din Germania şi îşi va reduce forţa de muncă din Marea Britanie, în încercarea de a reveni pe profit în Europa, transmite Reuters. Ford a

Preşedintele PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, a anunţat că pe perioada campaniei pentru alegerile europarlamentare a delegat atribuţiile aferente funcţiei prim-vicepreşedintelui organizaţiei,

Dacă Paris are Turnul Eiffel, Londra are Big Ben, iar New York are Empire State Building, care ar fi monumentul care ar reprezenta cel mai bine Silicon Valley? Conform BBC, această decizie va fi luată de un

Căpitanul echipei PSG, brazilianul Thiago Silva (34 ani), va primi cetăţenia franceză, scrie France Football, menţionând că astfel se va elibera un loc pentru un jucător extracomunitar în

Migraţia externă începe să îşi arate efectele negative din ce în ce mai puternic, mai departe de impactul social şi demografic, rezultând şi într-o criză acută de forţă de muncă şi subdezvolatre economică a zonelor din care se

Tânărul fotbalist Andres Mihai Dumitrescu, 18 ani, căpitan al echipei naționale de juniori a României U17, s-a transferat de la FC Pitești 2008 la formația italiană Padova Calcio, locul 18 în Serie B. Andres Dumitrescu evoluează pe postul de

Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a transmis, sâmbătă, că bărbatul suspectat de uciderea a 49 de persoane în atacul comis vineri asupra a două moschei din Christchurch deţinea permis de armă, precum şi un mic arsenal de arme

Angajaţii din sistemul bancar se vor confrunta în viitor cu tot mai multe probleme de disponibilizări, iar principalul vinovat pentru această situaţie este Guvernul, prin emiterea ordonanţei 114, a declarat vineri seară preşedintele

Sharon, o americancă în vârstă de 65 de ani, a muncit o viaţă întreagă în industria farmaceutică. Citește mai

Timişorenii care călătoresc cu tramvaiele, autobuzele, troleibuzele sau vaporaşele vor putea plăti biletul de călătorie cu ajutorul cardului bancar, folosind automate de plată (POS-uri) ce vor fi montate în mijloacele de transport în

Roger Federer, 4 ATP și 37 de ani, și Rafael Nadal, 2 ATP și 32 de ani, se vor întâlni în semifinale la Indian Wells în episodul 39 al uneia dintre cele mai spectaculoase rivalități din istoria tenisului. Programul nu a fost

Transferul lui Claudiu Belu, 25 de ani, la FCSB, anunțat luni în exclusivitate de GSP.RO, fusese dezmințit de Gigi Becali. Patronul „roș-albaștrilor” anunțase că mutarea nu este reală, însă GSP.RO a intrat și în

Vă propunem o colecţie de 10 filme de comedie care au cucerit atât publicul, cât şi criticii la momentul lansării lor. Ne puteţi scrie propriile opţiuni la secţiunea de comentarii a acestui

Bisericile îşi deschid uşile pentru musulmani după ce moscheile au fost închise din motive de securitate, relatează CNN. Comunităţile de musulmani şi moscheile primesc mesaje de solidaritate de la oameni şi organizaţii din întreaga lume după

Finala turneului din California s-a stabilit după două partide senzaţionale jucate în noaptea de vineri pentru

Şoferul, un cetăţean turc, intenţiona să o treacă fraudulos frontiera. Femeia era ascunsă în cabina

Presa internaţională relatează despre protestul suceveanului Ştefan Mandachi, care a construit primul metru de autostradă din Moldova. BBC, Bloomberg sau Euronews sunt doar câteva dintre publicaţiile care au scris că antreprenorul a fost nevoit