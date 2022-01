Tiberiu Argint, atac subliminal la adresa Andreei Bălan înainte de Anul Nou ”Lăsăm în urmă” 01.01.2022

01.01.2022 Tiberiu Argint, atac subliminal la adresa Andreei Bălan înainte de Anul Nou ”Lăsăm în urmă” Tiberiu Argint a postat un mesaj subliminal la adresa Andreei Bălan. Nici cântăreața nu a rămas fără reacție. Aceasta a transmis pe internet câteva cuvinte cu același impact indirect. Tiberiu Argint a redistribuit ieri, înainte […] The



Tiberiu Argint, atac subliminal la adresa Andreei Bălan înainte de Anul Nou ”Lăsăm în urmă”

Tiberiu Argint a postat un mesaj subliminal la adresa Andreei Bălan. Nici cântăreața nu a rămas fără reacție. Aceasta a transmis pe internet câteva cuvinte cu același impact indirect. Tiberiu Argint a redistribuit ieri, înainte […] The post Tiberiu Argint, atac subliminal la adresa Andreei Bălan înainte de Anul Nou ”Lăsăm în urmă” appeared first on Cancan.

Tiberiu Argint, atac subliminal la adresa Andreei Bălan înainte de Anul Nou ”Lăsăm în urmă”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Liga 2 revine astăzi cu primele două partide din 2021. În continuare, toate meciurile rundei cu numărul 16 din eșalonul secund, cea care deschide anul în B. Turris Tr. Măgurele s-a retras din campionat în această iarnă. Toate rezultatele

Gazeta Sporturilor a intrat în posesia unui mail confidențial între LPF și cluburi din care reiese că eforturile Ligii de a crea un magazin online au fost sabotate de conducătorii din Liga 1. GSP a făcut un review ale paginilor oficiale ale

Cercetătorii de la Universitatea din Helsinki au descoperit o nouă tulpină de SARS-CoV-2. Noua variantă a coronavirusului prezintă mutații similare cu cele descoperite la tulpinile din Marea Britanie sau Africa de Sud, însă este considerată

Horoscopul zilei de 19 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Uniunea Europeană va avea o nouă abordare a comerţului internaţional, recunoscând că este timpul să îşi protejeze interesele după problemele apărute în relaţiile cu ţări precum Statele Unite, transmite

Roverul NASA Perseverance a ajuns în siguranță pe Marte, după ce a străbătut aproape 480 de milioane de kilometri, iar echipa de la sol a izbucnit în urale şi aplauze, arată CNN. NASA a publicat pe contul de Twitter momentul în care roverul

CS Universitatea Craiova și FC Hermannstadt se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în runda cu numărul 24 din Liga 1. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look

Ciprian Păun, partener şi coordonator NNDKP Cluj-Napoca, a spus, în cadrul evenimentului ZF/NNDKP CELF: Dispute fiscale la vreme de pandemie, că ar trebui să existe în sistemul judiciar magistraţi specializaţi pe litigii fiscale, sau tribunale

Doi manifestanţi au murit şi aproximativ 30 au fost răniţi, sâmbătă, la Mandalay, după ce forţele de ordine au tras cu gloanţe în timpul unui protest faţă de juntă. Acestea sunt cele mai severe violenţe de după lovitura de stat din 1

Poliţiştii au efectuat opt percheziţii la domiciliile unor persoane din judeţul Hunedoara suspectate de spălare de bani şi trafic cu substanţe toxice. Au ridicat trei kilograme de mercur şi mai multe

Locuitorii dintr-un sat francez spun că sateliţii care redau internet afectează laptele produs de vaci. Locuitorii din comuna Saint-Senier-de-Beuvron refuză ca pământurile lor să fie folosite

Jasmine Harrison a devenit cea mai tânără femeie care trece singură Atlanticul. Britanica de 21 de ani a vâslit timp de 70 de zile. 4.828 de km în 70 de zile, trei ore şi 48 de minute, la vâsle.

Ministerul Economiei a plătit 16.940 de micro­granturi de 2.000 de euro şi 2.937 de granturi pentru capital de lucru de până la 150.000 de euro până vineri, 19 februarie, conform datelor oficiale transmise de

Premierul Florin Cîţu susţine că amendamentele depuse de PSD la bugetul pe anul 2021 au un impact bugetar de aproape 6% din PIB, iar sursa de finanţare reprezintă contribuţia României la UE, informează Agerpres. Florin Cîţu spune că

Fanii au criticat-o dur pe Andreea Bălan, după ultima postare făcută de George Burcea cu Viviana Sposub. În imaginea publicată pe Instagram, iubita și bunica actorului apar împreună, iar acest lucru a stârnit un val […] The post Fanii au

În perioada 1995-2007 au fost închise 556 de mine, iar peste 650.000 angajați au fost disponibilizați în cele 5 zone miniere din România (Valea Jiului, Deva, Rovinari, Motru, Baia Mare), ceea ce a

Până să traverseze oceanul către Europa, Gabriel Omar Batistuta era tentat de baschet, datorită înălţimii sale, însă Mario Kempes şi naţionala Argentinei, campioni mondiali în 1978, i-au schimbat destinul celui născut pe 1 februarie 1969,

Într-o anchetă amplă realizată de „Sports Show”, fotbalul a fost încununat cel mai popular sport din lume, cu peste 3,5 miliarde de fani. Surpriza vine de pe locul doi: cricketul, cu o bază de 2,5 miliarde de fani.

Fostul președinte al Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a fost surprins pe stradă, fără mască de protecție. Conform Realitatea PLUS, politicianul era în centrul Capitalei și părea

De când s-a transferat la Eintracht Frankfurt, lucrurile merg bine pentru Andre Silva, iar asta se vede și în FIFA 21. Atacantul nu a avut un mare succes la Milan sau Sevilla, dar în Bundesliga a arătat că este un vârf de top. Andre Silva a