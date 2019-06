Theresa May demisionează astăzi. Rămâne, însă, premier până în iulie 14.06.2019

14.06.2019 Theresa May demisionează astăzi. Rămâne, însă, premier până în iulie Theresa May a anunțat săptămâna trecută că va demisiona vineri din funcția de lider al Partidului Conservator și prin urmare și din cea de prim-ministru. Ea va rămâne premier interimar până la alegerea succesorului său, aşteptată în a



Theresa May demisionează astăzi. Rămâne, însă, premier până în iulie

Theresa May a anunțat săptămâna trecută că va demisiona vineri din funcția de lider al Partidului Conservator și prin urmare și din cea de prim-ministru. Ea va rămâne premier interimar până la alegerea succesorului său, aşteptată în a doua parte a lunii iulie. Theresa May a anunțat pe 24 mai că își va da demisia […] Post-ul Theresa May demisionează astăzi. Rămâne, însă, premier până în iulie apare prima dată în Libertatea.ro.

Theresa May demisionează astăzi. Rămâne, însă, premier până în iulie

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi a ajuns în ianuarie la 114 milioane euro, faţă de 7 milioane euro în aceeaşi perioadă din 2018, în condiţiile în care anul trecut deficiul a urcat la 9,4 miliarde de euro (cel mai înalt nivel

Thomas Panek, în vârstă de 48 de ani, a participat, duminică, la ediţia din 2019 a semimaratonului de la New York, devenind primul alergător nevăzător care a reuşit să încheie cursa asistat de ghizi canini, fără ajutor uman, notează CNN.

Trei adolescenți au murit, duminică, în Irlanda de Nord, după ce au participat la o petrecere de Sfântul Patrick și au fost prinși într-o busculadă, scrie BBC News. Pe lângă cei trei adolescenți, o față și doi băieți, alți doi tineri

Un tânãr de 19 ani, din satul Iaz – comuna Solesti – a ajuns în comã la Spitalul Clinic de Urgentã “Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iasi, după ce un amic de pahar i-a spart capul cu ciocanul. Totuși, de unde a plecat totul?

Uleiul de măsline nu este doar unul dintre cele mai versatile uleiuri pentru gătit, dar îl regăsim şi într-o mulţime de produse cosmetice. Citește mai

Echipa feminină de handbal CSM Bucureşti a transferat-o pe extrema stânga Itana Grbic, de la formaţia muntenegreană Buducnost Podgorica, potrivit site-ului oficial al clubului din Capitală. Citește mai

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că există un proiect de lege privind revenirea la alegerile locale în două tururi și că ar fi bucuros dacă parlamentarii l-ar

Unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de la Antena 1, Dani Oțil, a făcut mărturisiri incredibile la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”. Acesta a spus că angajările la Antena 1 se fac în funcție de favorurile sexuale. Totul a fost

O explozie a unui meteorit deasupra Mării Bering la sfârşitul anului trecut a eliberat de 10 ori mai multă energie decât bomba atomică care a distrus Hiroshima, conform oamenilor de

Patru conducători auto, cu vârsta între 25 şi 53 de ani, sunt cercetaţi pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, conducere fără permis şi refuzul de a le fi prelevate mostre

Doi tineri sunt cercetaţi pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul neînmatriculat şi pentru încredinţarea unui vehicul spre a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care se cunoaşte că nu

Deşi 15 martie era considerat ultimul termen pe care îl mai acceptă CJ Olt pentru a începe să funcţioneze sistemul integrat de colectare a gunoiului menajer, firma lui Silviu Prigoană în continuare nu poate onora promisiunea făcută la momentul

Căpitanul naţionalei de handbal feminin a României, Cristina Neagu, a fost declarată, luni, de forul internaţional de profil (IHF), cea mai bună jucătoare a lumii în anul 2018, aceasta fiind a patra distincţie de acest fel pentru sportiva

Principalele abateri rutiere sunt şofatul fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice, neacordarea de prioritate şi viteza

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au aplicat sancţiuni de peste 1,6 milioane de euro în Dragonul Roşu, în prima săptămână a operaţiunii

Vremea se va răci în aproape toată ţara însa regimul termic va rămâne unul mai cald decât ar fi normal pentru jumătatea lunii martie. Va ploua, cu totul izolat în estul Olteniei şi în vestul

Kandia Dulce, cel mai mare pro­du­cător de ciocolată de pe plan local, a lan­sat croissantul Măgura şi intră astfel pe o categorie estimată de com­panie la peste 20.000 de tone pe

Concordia Chiajna și Hermannstadt au oferit cel mai spectaculos meci din acest play-out, terminând la egalitate, 2-2 (Gorobsov '16, Bawab '18 / Tsoumou '4, Jazvic '12), un rezultat care nu ajută prea mult niciuna dintre cele două echipe.

Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a verificat azi stadiul lucrărilor la Complexul olimpic de nataţie Otopeni, obiectiv realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei

Dominic Thiem, 4 ATP, a produs o surpriză uriașă în finala de la Indian Wells, reușind să-l învingă pe Roger Federer, 37 de ani, 5 ATP, după o finală de excepție, câștigată cu 3-6, 6-3, 7-5. Austriacul de 25 de ani a