Theo Rose şi Nea Mărin au urcat pe aceeaşi scenă seara trecută! Ce spune celebrul coregraf despre fosta iubită a nepotului său 27.11.2022

27.11.2022 Theo Rose şi Nea Mărin au urcat pe aceeaşi scenă seara trecută! Ce spune celebrul coregraf despre fosta iubită a nepotului său Pe Nea Marin și Theo Rose îi leagă multe amintiri. Este cunoscut faptul că artista a fost împreună cu nepotul celebrului coregraf timp de 5 ani. Deşi cântăreaţa are o nouă relaţie, acest aspect nu […] The post Theo Rose şi Nea Mărin



Theo Rose şi Nea Mărin au urcat pe aceeaşi scenă seara trecută! Ce spune celebrul coregraf despre fosta iubită a nepotului său

Pe Nea Marin și Theo Rose îi leagă multe amintiri. Este cunoscut faptul că artista a fost împreună cu nepotul celebrului coregraf timp de 5 ani. Deşi cântăreaţa are o nouă relaţie, acest aspect nu […] The post Theo Rose şi Nea Mărin au urcat pe aceeaşi scenă seara trecută! Ce spune celebrul coregraf despre fosta iubită a nepotului său appeared first on Cancan.

Theo Rose şi Nea Mărin au urcat pe aceeaşi scenă seara trecută! Ce spune celebrul coregraf despre fosta iubită a nepotului său

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Numărul îmbolnăvirilor de COVID înregistrate pe teritoriul României a ajuns ieri, 25 decembrie, la 1.802.396 de cazuri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri, numărul actualizat de decese și

Antonia a avut parte de unul dintre cele mai frumoase Crăciunuri din viața ei. Artista i-a avut alături pe cei trei copii ai săi, iar Maya a venit special din Italia să își petreacă timpul împreună cu mama ei și frații săi. Fiica Antoniei

Panettone este unul dintre cele mai clasice deserturi care nu lipseşte de pe nicio masă în perioada Crăciunului, la italieni. Se spune că este şi cel mai exportat produs în toată lumea. Îndrăgitul panettone a fost plămădit pentru prima dată

Autorităţile anunţă 349 de noi cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategică. Numărul deceselor a scăzut, în ultimele 24 de ore înregistrându-se

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizarea meteo cod portocaliu de vreme

După un an senzațional, în care a câștigat US Open venind din calificări, Emma Răducanu (19 ani, 19 WTA) este la mare căutare în rândul marilor companii. Jucătoare britanică, cu tată român și mamă din China, este una dintre noile

3.218 persoane au primit vaccinul anti-COVID în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminică, 26 decembrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea (CNCAV). Dintre acestea, 408 au primit prima doză,

Meciurile din Premier League de Boxing Day, a doua zi de Crăciun, au fost cu adevărat spectaculoase. Nu mai puțin de 28 de goluri s-au înscris în cele 6 partide de duminică, scorul-fluviu al zilei fiind înregistrat pe Etihad: Manchester City -

Un spital israelian a administrat, luni, doza a patra de vaccin împotriva COVID-19 unui grup de testare, în contextul în care statul din Orientul Mijlociu ia în considerare aprobarea acestei măsuri pentru categoriile vulnerabile de populație, în

În prima zi a lunii decembrie, în România s-a lansat bancnota de 20 de lei. Apoi, pe internet, au început să apară diferite „oferte” pentru cei care doresc să intre în posesia acesteia. Cu cât […] The post Cu cât se vinde o bancnotă

Florin Cîțu, "rockerul" PNL, are concurență puternică din partea liderului PNL București, primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu. În ajunul Crăciunului, acesta a postat pe Facebook o imagine cu un tablou al legendarului Lemmy Kilmister, liderul

Buzoienii au fost mai cumpătaţi în zilele de Crăciun, faţă de alţi ani. Un număr de 189 de buzoieni s-au prezentat la urgenţele Spitalului Judeţean, în prima şi a doua zi de

Banc. Discuție între un bărbat și vecinul său. Un bărbat îi spune vecinului său că se poartă cam indecent. – De ce, măi? – Te vede toată strada cum îţi îmbrăţişezi nevasta în fiecare seară […] The post BANC | ”Un bărbat

Producătorul de aspiratoare Electroargeş din Curtea de Argeş a anunţat recent că renunţă la 200 de angajaţi cu contract de muncă

Un om de afaceri din Alba Iulia reclamă abuzurile unui şef din Poliţia Locală şi susţine că a început să fie amendat după ce nu l-a mai împrumutat cu

Oamenii de ştiinţă au declarat sâmbătă că erupţia de vulcanului din La Palma din Spania s-a încheiat, permiţând insulei să respire uşurată la aproape 100 de zile după ce vulcanul Cumbre Vieja a început să arunce lavă, roci şi cenuşă

Modul în care funcţionează companiile şi în care angajaţii lucrează s-a schimbat în ultimii doi ani şi va continua să se transforme pe măsură ce acesta va deveni mai

Barcelona a anunțat că stoperul Clement Lenglet (26 de ani) și fundașul dreapta Dani Alves (38) au fost depistați pozitiv cu COVID-19. În această seară, presa din Spania a anunțat că testul COVID-19 al fundașului central Clement Lenglet a avut

Hugo Maradona, fratele lui Diego Maradona, a murit marți, la vârsta de 52 de ani, după ce a suferit un stop cardiac la domiciliul său din Monte di Procida, în provincia Napoli, Italia, informează Corriere dello Sport, citat de Agerpres. Echipajul

În anul 2022 vor fi 15 zile libere legale prevăzute în Codului Muncii, însă dintre acestea doar 9 vor fi în timpul