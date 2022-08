Theo Rose întoarce banii cu lopata! Cât produce artista din videoclipurile de pe YouTube 01.08.2022

01.08.2022 Theo Rose întoarce banii cu lopata! Cât produce artista din videoclipurile de pe YouTube Theo Rose a devenit în ultimele ore una dintre cele mai urmărite vedete din toată țara, după ce a anunțat în mod oficial că s-a despărțit de Alex Leonte, nepotul lui Nea Marin. Totuși, acest […] The post Theo Rose întoarce banii cu



Theo Rose întoarce banii cu lopata! Cât produce artista din videoclipurile de pe YouTube

Theo Rose a devenit în ultimele ore una dintre cele mai urmărite vedete din toată țara, după ce a anunțat în mod oficial că s-a despărțit de Alex Leonte, nepotul lui Nea Marin. Totuși, acest […] The post Theo Rose întoarce banii cu lopata! Cât produce artista din videoclipurile de pe YouTube appeared first on Cancan.

Theo Rose întoarce banii cu lopata! Cât produce artista din videoclipurile de pe YouTube

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Unul râde, altul plânge. În timp ce Dani Oțil a devenit tătic pentru prima oară, Răzvan Simion are probleme cu foștii vecini de bloc și chiar a fost executat silit. Matinalul de la Antena 1 […] The post Ce s-a întâmplat cu Răzvan Simion

Municipiul Bucureşti se află sâmbătă, 11 septembrie, pe primul loc în topul negativ al judeţelor cu cele mai multe cazuri noi de infectări cu noul coronavirus. Judeţul Cluj ocupă locul II, iar pe locul al III-lea se află

Guvernul, sindicatele şi patronatele s-au pus de acord cu privire la nece­sita­tea creşterii salariului minim pe economie în cadrul reuniunii Comitetului Naţional Tri­partit pentru Dialog Social, însă procentele de creştere sunt încă în

Este fericire mare în familia lui Anghel Iordănescu. Astăzi, fiica sa, Maria, se căsătorește cu alesul inimii sale! Au postat și primele imagini de la fericitul eveniment, iar într-una dintre acestea apare și latifundiarul Gigi […] The

Fostul prim-ministru australian Tony Abbott a fost amendat cu 500 de dolari pentru că nu a purtat mască de protecţie, încălcând restricţiile impuse în ţară în contextul

Gaz Metan Mediaș joacă acasă cu FC Voluntari, în etapa #8. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul complet și rezultatele etapei #8 Gaz Metan - FC Voluntari, live de la 18:15 Click AICI

Accidentul s-a produs duminică dimineaţă pe o stradă din comuna prahoveană Măneciu. Bărbatul care conducea ATV-ul era băut, susţin

Guvernatorul din Osaka, Hirofumi Yoshimura, a declarat că vrea ca paturile ecologice din carton pe care au dormit sportivii în perioada Jocurilor Olimpice şi Jocurilor Paralimpice de la Tokyo să fie folosite pentru pacienţii cu covid-19, relatează

Din 20 septembrie 2021 acţiunile dezvoltatorului imobiliar One United Properties şi cele ale transportatorului de mărfuri Transport Trade Services vor fi incluse în structura indicelui principal BET, care va avea astfel 19 companii în loc de 17 în

Sârbul de 34 de ani a ratat două şanse istorice, la New York, în meciul cu Daniil Medvedev (Rusia, 2 ATP). Iar când a realizat că visul său se va nărui, a furnizat una dintre cele mai puternice imagini din lumea sportului, în

După doi ani de așteptare, Untold a pregătit multe surprize pentru cei care vin la festival. Și nu e vorba doar despre ce se întâmplă pe scenă. De exemplu, MApN a amenajat un stand, la care tinerii interesaţi, pot admira dotările forţelor

Farul și Academica Clinceni se întâlnesc luni într-un meci care contează pentru etapa 8 a Ligii 1. Partida va începe la ora 18:00 și va putea fi urmărită live pe GSP.ro și în direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport și Look

Scriitorul şi traducătorul Răzvan Codrescu a murit, luni, la vârsta de 62 de ani. Potrivit unui mesaj transmis de Patriarhia Română, Răzvan Codrescu a murit după „o intensă suferință”. „Am aflat cu întristare vestea

Favisan, un brand creat în urmă cu aproape trei decenii de antreprenoarea Virginia Faur, a trecut de 10 mil. lei afaceri în 2020 din vânzarea de ceaiuri şi suplimente alimentare, arată datele publice de la Ministerul de

FCSB a spulberat-o pe Dinamo, scor 6-0, în derby-ul de pe Arena Națională. Confruntarea a avut parte și de incidente reprobabile și omiteri de aplicare a regulamentului. „Câini” vagabonzi: cronică de Remus Răureanu la derby Un insider GSP a

Capitalizarea bursieră a marilor companii chneze a scăzut dramatiic după noile reglementări impuse de regimul comunist de la Beijiing, scrie Reuters. Cunoscutul grup Alibaba în domeniul

Scorul cu care a cedat Dinamo în derby-ul cu FCSB, cea mai severă înfrângere suferită vreodată de "câini" în campionat, nu îndeamnă la multe comentarii. Căzută pe locul 14 și aflată în insolvență, formația din Ștefan cel Mare nu pare

Judecătorii au pronunţat sentinţa în cazul unui comisar de la Rutieră, care a acceptat o şpagă de tot râsul de la un

Femeilor afgane nu ar trebui să li se permită să lucreze alături de bărbaţi, a declarat o personalitate de rang înalt din guvernul taliban pentru agenția Reuters. Implementarea unei astfel de poziţii le-ar interzice femeilor angajarea în

Industria României a crescut cu 14% (serie brută) în primele şapte luni din an comparativ cu perioada similară a anului trecut, susţinută de industria prelucrătoare, care a bifat un avans de 15,3% şi de producţia şi furnizarea de energie