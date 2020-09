The International se întoarce de abia în 2021 07.09.2020

07.09.2020 The International se întoarce de abia în 2021 The International, cel mai reputat turneu din esports nu va avea loc în acest an. Fanii au încercat să pună presiune pe Valve să organizeze și în acest an The International, turneul de esports cu cele mai mari premii din istorie. Asta chiar



The International, cel mai reputat turneu din esports nu va avea loc în acest an. Fanii au încercat să pună presiune pe Valve să organizeze și în acest an The International, turneul de esports cu cele mai mari premii din istorie. Asta chiar dacă sub forma unui turneu online, cauzat de pandemia de coronavirus. Valve își dorește un turneu live cu spectatori De ce le era frică fanilor, n-au scăpat. ...

O aeronavă a companiei Wizz Air, care efectua un zbor pe ruta Luton-Iaşi, a aterizat luni de urgenţă, la ora 14:26, pe aeroportul Henri Coandă, din cauza unei probleme tehnice, a anunţat, luni,

♦ Avansul exporturilor de bunuri s-a redus în primele şapte luni din an la doar 2,1%, de la 10,4% în primele şapte luni ale lui 2018 ♦ Este cel mai redus nivel al ratei de creştere din 2012 încoace şi este cel mai puternic semn că Europa

Orchestra Filarmonicii din Monte-Carlom, dirijată de Maxim Vengerov, va avea în program lucrări de Enescu şi Ceaikovski. Maxim Vengerov, în ipostază de violonist de astă-dată, va interpreta "Baladă pentru vioară şi orchestră" de George

Secretarul general al PSD, vicepremierul Mihai Fifor, susţine că Guvernul Dăncilă nu va renunţa în cazul în care nu va obţine votul de încredere în Parlament. "Vom merge săptămâna viitoare în

Un microbuz în care se aflau 19 persoane s-a răsturnat marţi pe DN 15, la ieşirea din oraşul Borsec, spre Topliţa, mai multe persoane prezentând escoriaţii, fără să fie rănite grav, potrivit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dăncilă, consideră că alegerea lui Teodor Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului certifică faptul că PSD are în continuare majoritate în Parlament şi afirmă că

Germania poate preveni o posibilă criză economică prin injectarea „multor miliarde de euro“ în economie, a declarat marţi ministrul finanţelor Olaf Scholz, care şi-a semnalat disponibilitatea pentru acordarea unui pachet de măsuri de

Dumitru Daniel Chirilă, propunerea Vioricăi Dăncilă pentru postul de ministru de Interne, este în acest moment secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne şi vine din Drobeta - Turnu Severin de unde se trage şi actualul ministru interimar

♦ Nasul Roşu, brandul creat în 2016 de Alina şi Dan Constantinescu pentru a vinde legumele culese din ferma de lângă Ploieşti, s-a transformat în numai trei ani într-o platformă care adună zeci de alţi mici antreprenori români, în jur de

„Grupul Bosch a susţinut deschiderile de magazine în România pentru că vor să îşi majoreze vânzările pe piaţa din România. Noi primim sprijinul lor atât la nivel financiar, cât şi de

Cluburile au plătit, în ultimul mercato, cu aproape două treimi mai mult agenţilor decât acum un an pentru cele 8.746 de transferuri înregistrate oficial la FIFA. Cele peste 6.500 de cluburi din cele 211 federaţii înregistrate la FIFA au stabilit

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi că respinge remanierea cerută de premierul Viorica Dăncilă, spunând că o consideră

♦ În zona euro producţia industrială a scăzut în iulie faţă de iulie 2018 cu 0,4% ♦ Pe ansamblul UE producţia industrială a scăzut cu 0,1% ♦ România conduce plutonul scăderilor, arată Eurostat şi INS: minus 0,9% an/an. Alte date

Cererea globală de petrol se confruntă cu problemele economice internaționale, însă este încurajată de prețurile mai scăzute determinate de oferta abundentă, într-un moment în care Statele Unite au

Începutul anului şcolar a triplat vânzările online de flori faţă de o perioadă obişnuită, preţul mediu al unui buchet fiind de 100 lei, potrivit

Modernizarea Gării de Nord din Bucureşti va începe la sfârşitul lunii octombrie şi va dura doi ani, investiţia fiind făcută cu fonduri europene, a anunţat, vineri, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc,

Şeful ANAF Mirela Călugăreanu a declarat sâmbătă că efortul bugetar a fost unul de şase miliarde de lei în cazul restituirii taxei auto, fiind vorba de circa două milioane de cereri. Cei care nu au primti banii sunt chemaţi să îşi

Familia Alexandrei Măceșanu nu va participa la reconstituirea din ”Casa Groazei”, din Caracal, unde va fi dus, luni și marți, Gheorghe Dincă, bărbatul care a mărturisit că a ucis două fete și le-a ars trupurile. Unchiul Alexandrei,

Poluarea ridicată a aerului crește chiar și cu 91% șansele, în cazul celor peste 50 de ani, de a dezvolta degenerescența maculară legată de vârstă, potrivit unui studiu realizat recent de oamenii de știință taiwanezi.

Ministerul Afacerilor Externe informează românii care vor să călătorească în Spania, că autorităţile locale au emis, începând de sâmbătă, cod portocaliu de ploi şi intensificări ale vântului, în provinciile Sevilla şi