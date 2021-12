Tetestele COVID-19, pentru elevi, au ajuns la vânzare pe OLX 12.12.2021

12.12.2021 Tetestele COVID-19, pentru elevi, au ajuns la vânzare pe OLX Istețime cât cuprinde din partea elevilor sau chiar a părinților. Nici bine nu au primit testele antigen de salivă de detectare a virusului SARS-CoV-2, că deja s-au gândit să le vândă… pe OLX! Pentru a […] The post Tetestele COVID-19,



Tetestele COVID-19, pentru elevi, au ajuns la vânzare pe OLX

Istețime cât cuprinde din partea elevilor sau chiar a părinților. Nici bine nu au primit testele antigen de salivă de detectare a virusului SARS-CoV-2, că deja s-au gândit să le vândă… pe OLX! Pentru a […] The post Tetestele COVID-19, pentru elevi, au ajuns la vânzare pe OLX appeared first on Cancan.

Tetestele COVID-19, pentru elevi, au ajuns la vânzare pe OLX

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul german ia în calcul să suspende aproape toate zborurile internaţionale în încercarea de a preveni propagarea noilor mutaţii de coronavirus, a declarat ministrul german de Interne Horst Seehofer într-un interviu acordat marţi publicaţiei

Deputatul USR PLUS Iulian Bulai a fost amendat de CNDC cu 5.000 de lei pentru un mesaj despre Iisus Hristos postat pe contul său de Facebook în urmă cu un an. CNCD susține că postarea „aduce

Comisia Europeană a adoptat un mecanism de control al exporturilor de vaccinuri anti-COVID-19 produse în statele UE, pentru a împiedica ieşirea din blocul comunitar a unor cantităţi de vaccin destinate statelor membre, informează Agerpres. Decizia

Marian Dragomir, primarul Brăilei, a jucat rolul unui căpitan al Armatei Române din al II-lea Război Mondial într-un scurtmetraj realizat de Studioul Media al Universităţii „Danubius” din Galaţi, în colaborare cu asociaţiile

Oprirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 este incertă. Majoritatea statelor lumii se bazează pe vaccinuri pentru a putea imuniza populația într-un procent suficient de mare pentru a încetini infectarea

S-a iubit cu Conchita de România, iar acum s-a căsătorit cu o femeie! Manelistul Manu Soare a reușit să-și surprindă apropiații și fanii cu decizia radicală pe care a luat-o recent. În urmă cu câțiva […] The post Bombă în showbiz!

Numărul persoanelor fizice și al companiilor care vor avea probleme la returnarea creditelor va crește în umătorii 1-2 ani, arată, arată studiului Deloitte CEE Banking M&A. Procesul poate fi amplificat de sistarea schemelor de ajutor, așa cum

Institutul Naţional de Farmacie din Budapesta a autorizat oficial utilizarea vaccinului dezvoltat de chinezii de la Sinopharm, Ungaria devenind astfel prima ţară din UE care a aprobat un vaccin produs

În ultimele 24 de ore, peste 25.000 de persoane au primit vaccinul Pfizer-BioNTech împotriva coronavirusului, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Vaccinării, semnificativ mai puține decât ieri, când au fost vaccinați peste 37.000 de

Cea mai mare campanie de vaccinare din istoria omenirii este în plină desfășurare. Vorbim despre campania de vaccinare anti-Covid. În prezent, peste 82,5 milioane de doze de vaccin contra viruslui SARS-CoV-2 au fost administrate în 59 de țări.

Joi, Tribunalul regiunii Moscova a declarat legală arestarea opozantului rus Aleksei Navalnîi. Acesta va sta în arest timp de 30 de zile. Dizidentul a fost reținut după ce a aterizat în Rusia, venind din Germania pe 17 ianuarie

Volumul creditelor a rămas în anul 2020 în urma sumelor eco­no­misite de populaţie şi com­panii la bănci, în condiţiile în care rit­mul de creştere al îm­pru­mu­tu­rilor a încetinit, în timp ce viteza depozitelor este mai mult decât

Panathinaikos, echipa pregătită de Ladislau Boloni (67 de ani), a remizat pe teren propriu cu Lamia, scor 0-0. După 5 victorii consecutive, toate fără gol primit, Panathinaikos a călcat strâmb în campionat. Echipa lui Ladislau Boloni nu a reușit

Un incendiu a izbucnit duminică, 31 ianuarie, în jurul orei 13.30, la parterul unui bloc cu două etaje din Cugir, județul Alba. Locatarii au fost evacuați, iar o persoană din interiorul cazinoului a fost trasportată la spital, a informat Ziarul

Ucraina va primi în februarie 117.000 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech împotriva coronavirusului, în cadrul programului COVAX al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), a anunţat sâmbătă Viktor

Un număr de 80.000 de utilizatori s-au înscris în ultimele 8 ore pentru a folosi noua aplicaţie mobilă de plăţi Maiar, a cărei lansare globală a fost programată astăzi de start-up-ul de blockchain Elrond, a scris Beniamin Mincu - fondator şi

Canada suspendă zborurile spre Mexic şi Caraibe până pe 30 aprilie, a anunțat premierul Justin Trudeau. Mexicul a avertizat că măsura ar putea declanșa o „criză economică profundă”. Companiile

Clienţii băncilor, care aleg în conti­nua­re suspendarea temporară a obli­ga­ţi­ilor la plata creditelor, trebuie să-şi ana­lizeze foarte bine capacitatea de ram­bursare pentru că odată cu creş­te­rea perioadei de suspendare, creşte

Zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de infecţie cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare sunt municipiul Bucureşti - 288, Timiş - 127, Ilfov - 120, Maramureş - 90, Suceava - 82 şi Iaşi cu 76 de

Din rândul celor 17 acţiuni care intră în struc­tura indicelui BET al bursei româneşti, doar două au fost pe minus în prima lună din 2021, ceea ce arată un început de an în forţă, investitorii având aşteptări mai ales cu privire la o