Testul viral care îţi dezvăluie adevărata identitate! Tu cum dormi? 06.05.2022

Metroul va avea program prelungit cu două ore pe toate magistralele luni, 28 iunie pentru a veni în sprijinul spectatorilor la meciul de fotbal dn cadrul optimilor de finală a Campionatului European

Până astăzi, 26 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel

23.793 de români s-au infectat cu noul coronavirus până în prezent după ce au primit prima doză de vaccin. În privința celor care s-au vaccinat cu ambele doze, numărul celor care au făcut Covid-19 este de 4.922. Anunțul a fost făcut joi de

Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) s-a retras, ieri, înainte de tragerea la sorți a tabloului de la Wimbledon, ratând pentru prima oară în carieră două turnee consecutive de Mare Șlem, după ce nu a participat nici la Roland Garros. Anul 2021 se

Un inginer a semnalat ”pagube structurale majore” la placa de sub terasa piscinei, dar şi fisuri şi surpări în parcarea imobilului rezidenţial care s-a suprat joi în Florida, dezvăluie în ediţia de sâmbătă cotidianul The New York Times,

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din județul Covasna, care, potrivit primelor informații, făcea jogging pe un drum între Șugaș Băi și Sfântu Gheorghe, a fost atacat de un urs sâmbătă după-amiază, relatează publicația locală

Fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, afirmă că, în condiţiile în care elevii au înregistrat pierderi importante în ceea ce priveşte educaţia şcolară în pandemie, nu ar ezita să scurteze vacanţa de vară la o lună, pentru

Caz șocant la Iași! Un bărbat de aproximativ 50 de ani a murit după ce a fost găsit în stradă cu hipertermie, având temperatura peste 42 de grade. Toate eforturile medicilor de a-l resuscita au fost în zadar. Medicii spun că este posibil ca

Pentru astăzi v-am pregătit un banc super amuzant, pentru a încheia săptămâna cu un vibe pozitiv și multe, multe zâmbete! Știți că noi vă aducem mereu cele mai tari bancuri, iar cel de astăzi este […] The post Bancul zilei / Dumnezeu

Hello, festival lovers! Summer Well se întâmplă și în acest an. Conceptul acestei ediții de festival este The Limited Edition, dar abordarea festivalului va fi să ofere experiențe

Câteva zeci de vaci au rămas blocate, duminică după-amiază, pe o insulă din satul Ploieștiori, județul Prahova, după creşterea nivelului râului Teleajen, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova. După aproximativ patru

Un bărbat de 50 de ani a fost atacat de un urs în zona Barajului Vidraru. Bărbatul a suferit o rană la antebraţ, provocată de ghearele animalului. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri

Eliza Samara, 32 de ani, a câștigat la Varșovia a nouăsprezecea medalie europeană a carierei, ea clasându-se pe poziția a treia la Campionatele Europene. Cu mai puțin de o lună până la startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, 23 iulie-8 august,

În prezent, pe plan local funcţionează 3.000 MW de proiecte eoliene şi 1.350 MW de proiecte

Este bine ca din când în când să ți se pună oglinda în față. Cu condiția să nu deformeze prea tare Nu îl cunosc pe Hugo Delom, dar aflu că lucrează la L’Equipe, ziarul acela francez din Paris care pentru unii dintre noi din Micul Paris a

Un centru comercial din Deva a fost evacuat luni dimineaţă din cauza unei valize suspecte abandonate în apropiere. Alarma a fost una falsă, iar valiza abandonată conținea bunuri de uz personal, a transmis Poliția. UPDATE ora 11.31. „Valiza a

Baremul de la Limba română Bacalaureat 2021 a fost publicat de Ministerul Educației la ora 15:00, potrivit regulamentului de examen. Absolvenții de clasa a XII-a care au susținut astăzi examenul de Bacalaureat la limba și literatura română au

Acum, cât suntem încă la cald, ce nervi să ai, câtă tărie psihică să revii în ultimele 10 minute contra campioanei mondiale de la 1-3, după ce: - ratezi o ocazie uriașă de 2-0- ratezi un penalty - iei 2 goluri în primele 4 minute după

Dragoş Cârnici, managing partner şi cofondator al Master Sport, este de părere că anul acesta va fi mai bun faţă de

Sezonul estival vine și cu primele incidente pe litoral. Salvamarii au intervenit pentru a scoate din apă un tânăr de 24 de ani, în stațiunea Mamaia, relatează Realitatea