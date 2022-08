Testul IQ de luni | Câte cifre de 3 apar pe ecranul acestui telefon mobil, în total? 08.08.2022

08.08.2022 Testul IQ de luni | Câte cifre de 3 apar pe ecranul acestui telefon mobil, în total? Astăzi vă aducem în atenție un nou test IQ. Privește imaginea de mai sus și gândește-te câte cifre de 3 apar pe ecranul acestui telefon mobil, în total. Pare mai ușor decât este și puțini […] The post Testul IQ de luni | Câte cifre



Testul IQ de luni | Câte cifre de 3 apar pe ecranul acestui telefon mobil, în total?

Astăzi vă aducem în atenție un nou test IQ. Privește imaginea de mai sus și gândește-te câte cifre de 3 apar pe ecranul acestui telefon mobil, în total. Pare mai ușor decât este și puțini […] The post Testul IQ de luni | Câte cifre de 3 apar pe ecranul acestui telefon mobil, în total? appeared first on Cancan.

Testul IQ de luni | Câte cifre de 3 apar pe ecranul acestui telefon mobil, în total?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vlad Cristian Timiş, fiul lui Radu Timiş, patronul societăţii Cris Tim, unul dintre cei mai mari producători de mezeluri din România, a fost arestat preventiv la Criaova într-un dosar de trafic de

Românii care locuiesc la bloc vor fi obligaţi să îşi monteze contoare sau repartitoare de căldură. În caz contrar, riscă amenzi usturătoare. Repartitoarele de căldură sunt obligatorii din

Doi comisari europeni au ajuns în atenția presei, după ce au fost surprinși croșetând în sala de plen a Parlamentului, în timp ce șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen susținea un discurs, relatează Realitatea

Premierul Florin Cîţu a respins, vineri, ideea de a renunţa la funcţia de premier şi a precizat că „oricine spune că ar trebui să cadă acest Guvern este o persoană iresponsabilă, o persoană care se gândeşte la propriul interes”,

Neluţă Neagu este un binecunoscut lăutar, iar recent pe pagina sa de Facebook a apărut un mesaj şocant. Artistul le transmite prietenilor virtuali că s-a infectat cu noul coronavirus, iar starea sa de sănătate nu […] The post Neluţă

Edson Arantes do Nascimento „Pelé”, care va împlini luna viitoare 81 de ani, se află din nou la Terapie Intensivă, în Spitalul Albert Einstein din Sao Paulo, potrivit Mediafax, care citează agenția ANSA. Fostul mare fotbalist brazilian

Preşedintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), Kelemen Hunor, a anunata, vineri, în cadrul celui de-al 15-lea Congres al formaţiunii, că dacă ar depinde de el, Secţia Specială

Femeia care a leșinat pe marginea terenului în Young Boys Berna - Manchester United, 2-1, s-a speriat când s-a trezit cu Cristiano Ronaldo deasupra ei: „Am murit?” Stewardesa lovită cu mingea involuntar de Cristiano Ronaldo înaintea meciului

Interpretul Kadin, din „Formația Geta și Kadin Năsturică s-a stins din viață. Elvis Năsturică a anunțat vestea tristă pe pagina lui de Facebook. „Îmi este atat de greu sa scriu asa ceva despre tăicuțul meu […] The post A murit

Transelectrica (TEL) are un plan de investiţii de 3,73 miliarde de lei până în anul 2025, în proiecte precum creşterea capacităţii de interconexiune cu ţările vecine, printr-un mix de

Echipa de Cupa Davis a României întâlnește azi și mâine Portugalia, în primul tur al Grupei Mondiale I de la Cupa Davis, o confruntare care are loc la Cluj-Napoca, în Sala Sporturilor. După prima zi, scorul e 1-1. România – Portugalia, Cupa

10.184 de persoane s-au vaccinat împotriva coronavirusului în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în scădere cu peste 3.000 de

Cântăreţul de muzică uşoară Dorin Anastasiu a murit sâmbătă la vârsta de 78 de ani. Artistul originar din Craiova a câştigat acum mai bine de 50 de ani trofeul „Cerbul de Argint“, alături de Angela

Ample restricții de trafic sunt impuse sâmbătă și duminică în București. Autoritățile locale au luat decizia să închidă mai multe sectoare ale unor străzi deoarece în Capitală au loc evenimente la care

Ananasul este recunoscut pentru proprietățile sale excelente în regimul de slăbire. Acesta este benefic mai ales dacă este consumat la cină. Iată și explicația! Aanasul este un fruct tropical ce se remarcă nu numai prin gust și aromă, ci și

Aproape 25.000 de persoane au participat la o petrecere în aer liber pentru a marca redeschiderea unei universităţi la Madrid, fără a respecta restricţiile anti-Covid, iar poliţia spaniolă a recunoscut că a fost luată prin surprindere de aceste

Biroul Politic Naţional al PNL a decis, sâmbătă, ca termenul de depunere a candidaturilor pentru funcţiile de conducere, în afară de cea de preşedinte, să fie până joi la ora 24,00,

Din cauza restricţiilor dure anti-coronavirus, activitatea economică din China ar putea fi apropiată de zero în trimestrul trei comparativ cu trimestrul al doilea, în timp ce creşterea pe întregul an s-ar putea situa sub 8%, potrivit lui

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va discuta cu președintele SUA, Joe Biden, despre acordul submarinelor. Americanii vor să încheie cu Australia un acord economic în privinţa distribuirii de

Simona Halep (29 de ani) tocmai şi-a schimbat numele în acte, devenind Halep-Iuruc după căsătorie. În acelaşi timp, şi-a dat acordul pentru ca numele ei să fie „împrumutat“ pentru identificarea unei descoperiri care i-a entuziasmat pe