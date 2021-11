Teste de salivÄƒ Ã®n ÅŸcoli. Cum sunt distribuite ÅŸi cine le va administra elevilor? 06.11.2021

Teste de salivă în şcoli. Cum sunt distribuite şi cine le va administra elevilor? 06.11.2021

06.11.2021 Teste de salivă în şcoli. Cum sunt distribuite şi cine le va administra elevilor? Sorin Cîmpeanu a anunţat că la începutul săptămânii viitoare vor fi încheiate contractele subsecvente pentru trei tranşe de teste rapide din salivă folosite pentru depistarea infecţiei cu virusul SARS-CoV-2. Raed Arafat a precizat astăzi cum



Teste de salivă în şcoli. Cum sunt distribuite şi cine le va administra elevilor?

Sorin Cîmpeanu a anunţat că la începutul săptămânii viitoare vor fi încheiate contractele subsecvente pentru trei tranşe de teste rapide din salivă folosite pentru depistarea infecţiei cu virusul SARS-CoV-2. Raed Arafat a precizat astăzi cum se va face distribuirea acestora şi de cine vor fi administrate.

Teste de salivă în şcoli. Cum sunt distribuite şi cine le va administra elevilor?

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Angajaţii din linia întâi în pandemia de COVID-19, cei care nu pot lucra de acasă şi care riscă să se îmbolnăvească pentru că interacţio­nea­ză zilnic cu numeroase persoane, au înregistrat creşteri salariale cuprinse între 5,6% şi

Smiley și-a făcut o schimbare radicală de look. Artistul le-a arătat fanilor noua frizură, iar aceștia au rămas mască când l-au văzut pe iubitul Ginei Pistol. Vineri, cântărețul a dat fuga la un salon din […] The post Smiley, schimbare

Producţia industrială, principalul indicator al mersului industriei, care face peste 20% din PIB-ul României, creşte pentru a şasea lună la rând în octombrie lună/lună, însă rămâne pe minus de două cifre faţă de 2019 la 10 luni, arată

Proiectul SUCCES 2020 al Universităţii Naționale de Muzică București a fost finalizat în luna decembrie 2020, integrând pentru prima dată în mod consistent aspectul online în ambele sale

Turismul internațional a scăzut cu 72% în primele 10 luni ale anului 2020, împingând această ramură a industriei înapoi la nivelurile din 1990, potrivit Organizației Internaționale a Turismului a ONU, relatează The Guardian. Destinațiile

Un celebru interlop din Constanța s-a stins din viață la numai 52 de ani. Cămătarul fusese infectat cu noul coronavirus. COVID-19 lovește și în lumea interlopilor! Un cunoscut cămătar din Constanța a murit, după ce […] The post Un

Sute de familii nevoiaşe din judeţul Hunedoara au fost beneficiare ale ajutoarelor şi donaţiilor oferite de parohiile din zona Devei şi a

Administraţia Donald Trump a anunţat, vineri seară, noi sancţiuni împotriva regimului din Venezuela, condus de preşedintele Nicolas Maduro, conform agenţiei Reuters. Departamentul american al Trezoreriei

O zi bună trebuie să înceapă cu un zâmbet, iar ca acest lucru să se întâmple am pregătit bancul zilei de astăzi. Protagonistul este un tânăr care are probleme cu mașina pe care și-a cumpărat-o. […] The post Bancul zilei| Sfatul

Actorul britanic Ian McKellen, cunoscut fanilor din rolurile jucate în Stăpânul Inelelor, Hobbitul sau Codul lui Da Vinci, spune că se simte euforic în urma vaccinării anti-covid. În vârstă de 81 de ani, acesta a primit serul celor de la Pfizer,

A fost un real spectacol fotbalistic în meciul ce a deschis runda a 14-a în Premiere League, după ce Liverpool a spulberat, în deplasare, pe Crystal Palace cu 7-0. Firmino și Salah, intrat în repriza secundă, au

Prima persoană care s-a infectat cu noua tulpină a virusului SARS-CoV2 este din Italia. Bărbatul s-a întors zilele trecute din Marea Britanie cu un avion care a aterizat pe aeroportul Fiumicino. Potrivit Ministerului Sănătății

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis re­cent să lase băncile să plătească acţionarilor o parte din profiturile cumulate din perioada 2019-2020 dacă au suficient capital, flexibilizând interdicţia generală de plată a dividendelor şi

Comisia Europeană şi-a exercitat opţiunea de achiziţionare a 80 de milioane de doze suplimentare din vaccinul experimental împotriva COVID-19 produs de compania farmaceutică americană Moderna, a anunţat vineri aceasta din urmă, potrivit Reuters.

Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, a declarat, luni, la Parlament, a făcut câteva precizări referitoare la noua tulpină de coronavirus, care a apărut în Marea

Un bărbat care a împrumutat mii de euro cu dobândă cămătărească a fost trimis în judecată pentru furt calificat şi înşelăciune după ce anchetatorii au stabilit că acesta a spart un apartament, de unde a plecat cu 20.000 de euro şi un

17 percheziţii domiciliare au avut loc astăzi în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Constanţa, într-un dosar privind evaziunea fiscală şi spălare de bani, care ar fi cauzat statului un prefudiciu de 27 milioane de lei. De asemenea

Domeniul industrial a cunoscut o dezvoltare fantastică în ultimii ani pentru că tehnologia a avansat foarte mult. Dezvoltarea tehnologiei a influențat decisiv toate domeniile de activitate existente în acest moment în societatea în care trăim,

Comisia Europeană a adoptat luni o propunere de recomandare a Consiliului privind un cadru comun pentru utilizarea, validarea și recunoașterea reciprocă a testelor antigenice rapide. De la izbucnirea pandemiei

Pe cat de repede vine, pe atat de repede trece Craciunul, iar gandurile tuturor se vor indrepta spre Revelion 2021. Chiar daca nu vei petrece sarbatorile la fel ca in anii trecuti, la miezul noptii sampania nu poate