Test IQ exclusiv pentru genii | Ce număr vezi în această iluzie optică? 17.01.2023

17.01.2023 Test IQ exclusiv pentru genii | Ce număr vezi în această iluzie optică? Este momentul exercițiului pentru minte. Ne vom testa abilitățile prin deslușirea unei iluzii optice. Tot ce trebuie să faci este să găsești numărul ascuns în imagine. Testul de astăzi este unul complicat și doar geniile […] The post



Test IQ exclusiv pentru genii | Ce număr vezi în această iluzie optică?

Este momentul exercițiului pentru minte. Ne vom testa abilitățile prin deslușirea unei iluzii optice. Tot ce trebuie să faci este să găsești numărul ascuns în imagine. Testul de astăzi este unul complicat și doar geniile […] The post Test IQ exclusiv pentru genii | Ce număr vezi în această iluzie optică? appeared first on Cancan.

Test IQ exclusiv pentru genii | Ce număr vezi în această iluzie optică?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

George Simion devine tot mai vocal atunci când vine vorba de alegerile parlamentare din România, care vor avea loc în anul 2024. Liderul AUR susține că partidul pe care îl conduce a intrat în Parlament […] The post AUR a crescut în sondaje,

Turneul de tenis BNP Paris Open 2022 de la Indian Wells se apropie din ce în ce mai mult, iar competiția feminină se anunță a fi una foarte puternică, la care vor participa toate jucătoarele de top, inclusiv Ashleigh Barty, dar și 5 jucătoare

Centrele Ares, specializate pe domeniul cardiologiei intervenţionale, preluate în 2019 de americanii de la Highlander Partners, au în plan extinderea în toate oraşele reşedintă de judeţ în care nu există angiografe, în prezent reţeaua este

O epidemie de rujeolă afectează zeci de mii de persoane, dintre 150 au murit - majoritatea copii - în ianuarie, în Afganistan, trage vineri un semnal de alarmă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care avertizează că numărul morţilor

Theo Hernandez (24 de ani), fundașul stânga francez, și-a prelungit contractul cu AC Milan până în vara anului 2026. Potrivit La Gazzetta dello Sport, salariul internaționalului francez a crescut considerabil, de la 1,5 la 4 milioane de euro pe

Alimentul tradiţional care protejează inima. Este vorba despre mămăligă, care conține vitamina B6, vitamina C şi vitamia E, tiamină, riboflavină şi niacina şi este recomandată atât în dietele pentru slăbit cât și în alimentația

Complexul balnear Vaţa de Jos, din judeţul Hunedoara, va fi redeschis după mai mult de un deceniu în care s-a aflat în

Mario Fresh este pregătit să facă pasul cel mare cu Alexia Eram?! Nu de alta, dar fanii și-au dat coate când au auzit declarațiile făcute de artist pe rețelele de socializare. Marios Fresh și Alexia […] The post Mario Fresh, pregătit să

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. Discuție între Ion și Vasile: […] The post BANCUL ZILEI |

Teodora Coman este opusul dascălului tradiţional. Ea şi-a adaptat limbajul şi stilul de predare nevoilor elevilor săi, creând un univers special, unde lecţiile se învaţă cu ajutorul

România a ajuns la 2.550.348 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce, în bilanțul de ieri, 12 februarie, au fost raportate 18.751 de noi îmbolnăviri. La ora 11:00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de

CFR Cluj a spart gheaţa şi a obţinut prima victorie după patru remize consecutive. În cadrul unui meci din etapa a XXVI-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, clujenii s-au impus pe terenul celor de la Gaz Metan cu scorul de

Compania olandeză KLM a anunțat sâmbătă că nu va mai opera niciun zbor spre Ucraina pe termen nelimitat, de teama unei invazii rusești, relatează publicația independentă The Moscow Times. „Următorul zbor către capitala Kiev este

Realitateadinpnl.net. Invitat: Mario De

Jucătoarea română de tenis Alexandra Ignatik (WTA 198) s-a calificat sâmbătă dimineața în finala turneului ITF W25 Sharm ElSheikh 2, din Egipt, învingând în semifinală, pe jucătoarea maghiară Timea Babos (WTA

Ambasadorul român în SUA Andrei Muraru a afirmat că România are nevoie de o prezenţă permanentă a militarilor americani, argumentând că ţara are o ”istorie îndelungată şi traumatizantă” în ceea ce priveşte agresiunea rusă, conform

În această săptămână sunt aşteptate să publice rezultatele financiare preliminare aferente anului 2021 nu mai puţin de 18 companii listate la Bursa de la Bucureşti, potrivit datelor agregate de ZF de la

Papa Francisc a condus duminică, în faţa mulţimii adunate în Piaţa Sfântul Petru din Roma, o rugăciune în tăcere pentru Ucraina, făcând apel la conştiinţa politicienilor să caute pacea, relatează

Noua ediţie a Business MAGAZIN are ca material principal un interviu cu Paul Drăgan, CEO McDonald’s în România, şi propune o analiză despre domeniile din care ar putea apărea următorii

„În viziunea mea, frumuseţea şi perfecţiunea se leagă de natură. Atât cât putem, să încercăm să ne înconjurăm de obiecte din materiale cât mai naturale - mobilier din lemn masiv, vase din ceramică, textile din fibre