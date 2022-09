Test de logică | Dacă 3 găini fac 12 ouă în 3 zile, câte ouă va face o singură găină într-o săptămână? 25.09.2022

25.09.2022 Test de logică | Dacă 3 găini fac 12 ouă în 3 zile, câte ouă va face o singură găină într-o săptămână? Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de logică tare interesant. Dacă 3 găini fac 12 ouă în 3 zile, câte ouă va face o singură găină într-o săptămână? Pentru a avea o zi […] The post Test de logică |



Test de logică | Dacă 3 găini fac 12 ouă în 3 zile, câte ouă va face o singură găină într-o săptămână?

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de logică tare interesant. Dacă 3 găini fac 12 ouă în 3 zile, câte ouă va face o singură găină într-o săptămână? Pentru a avea o zi […] The post Test de logică | Dacă 3 găini fac 12 ouă în 3 zile, câte ouă va face o singură găină într-o săptămână? appeared first on Cancan.

Test de logică | Dacă 3 găini fac 12 ouă în 3 zile, câte ouă va face o singură găină într-o săptămână?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pe 24 octombrie, Anda Călugăreanu ar fi împlinit vârsta de 75 de ani. Au trecut 30 de ani de când și-a pierdut mama, însă… Ioana Tufaru suferă și acum. Ioana Tufaru nu a trecut peste […] The post Ce a făcut Ioana Tufaru în ziua

Astăzi, vremea va fi relativ rece, cu temperaturi maxime ce se vor situa între 9 şi 16

România se poate mândri cu momente importante din istoria sportului-alb: Novak Djokovici a câştigat, la Bucureşti, primul meci din carieră pe tabloul unui turneu ATP. Iar acum, noua senzaţie din tenisul feminin a reuşit o performanţă similară,

Premierul interimar Florin Cîțu a numit-o miercuri, 27 octombrie, pe Marioara-Artemis Gătej în funcţia șef al Gărzii Naţionale de Mediu, informează Agerpres. Marioara-Artemis Gătej va avea rang de secretar de stat, iar decizia numirii a fost

Senatorii au adoptat, astazi, cu majoritate de voturi (128), proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul

FCSB a pierdut la masa verde meciul din Cupa României, cu FC

eMAG, cel mai mare retailer online local, l-a recrutat pe executivul Arnaud Dussaix în poziţia de director comercial pentru Freshful, un concept de hipermarket virtual care are în ofertă 18.000 de produse de larg

Cetăţenii care aleg să circule în oraş cu transportul în comun sau pe jos, în loc să meargă cu propria mașină, au grijă de calitatea aerului în localitatea unde trăiesc și nu sunt săraci, a declarat, joi, ministrul Mediului, Tanczos

Comisiile reunite, juridică și de sănătate au acordat, marti, cu majoritate de voturi, raport de admitere cu amendamente la propunerea legislativa prin care personalul unor unitati publice si private este obligat sa prezinte la locul de munca

Liviu Vârciu s-a aflat printre primele persoane publice care au îngroșat rândul celor infectați cu COVID-19. Chiar dacă a trecut ceva timp de cand a contactat virusul, starea de sănătate a prezentorului nu este tocmai […] The post Liviu

FC Argeș s-a calificat în sferturile Cupei României după ce a învins-o cu 2-1 de Dinamo, într-un meci decis pe

Cătălin Carp (28 de ani), fundașul central moldovean trecut pe la FCSB și CFR Cluj, a semnat astăzi cu Dinamo. Fotbalistul a fost prezentat oficial în urmă cu scurt timp. UPDATE 15:30 A semnat Carp! „Dinamo București anunță transferul

126.492 de persoane s-au vaccinat împotriva coronavirusului, au transmis, joi, autoritățile. Cele mai multe persoane s-au imunizat cu prima doză: 90.950, cifră în scădere față de ziua precedentă când s-a înregistrat un record al

Uniunea Europeană şi Moldova au desfăşurat joi, 28 octombrie, cea de-a şasea şedinţă a Consiliului de Asociere în temeiul Acordului de Asociere

Florin Cîţu a declarat că prevederile din proiectul de lege privind certificatul verde la locul de muncă erau despre vizitatorii sau persoanele care vin din afara unei companii care să prezinte astfel de certificat, nu despre

Cultivatorilor francezi de porumb li se spune să-şi lase recoltele pe câmp, ultim semn al modului în care creşterea puternică a preţurilor energiei sporeşte riscul inflaţiei la alimente pe plan mondial, relatează

Un număr de 12.698 de doze de vaccin anti-HPV din cele 40.000 achiziţionate în anul 2021 de către Ministerul Sănătăţii au fost utilizate până la sfârşitul lunii septembrie, a informat, vineri,

Procurorii DIICOT au reținut 4 membrii unei ai unei rețele de trafic de droguri, care s-au dovedit a fi și cei care au furat 22 de biciclete aparținând lotului de ciclism al Italiei. Prejudiciul cauzat cicliștilor depășește 600.000 de euro,

OMS Europa cere țărilor din regiune să rămână ferme pe poziție și să nu închidă școlile! Biroul regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a avertizat guvernele din această regiune şi le-a cerut să […] The post

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a afirmat că nu s-a luat în discuţie la acest moment să se facă o carantinare totală, în care toată lumea să stea acasă şi să fie închisă