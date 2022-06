Test de inteligenţă superioară | Unde se află ascuns celălalt animal din imagine? Doar cei mai inteligenţi oameni îl descoperă 26.06.2022

26.06.2022 Test de inteligenţă superioară | Unde se află ascuns celălalt animal din imagine? Doar cei mai inteligenţi oameni îl descoperă Test de inteligenţă superioară! Această iluzie optică a păcălit mințile multor internauţi. Unde se află ascuns celălalt animal din imagine? Trebuie să te uiți la imagine de mai multe ori pentru a putea găsi răspunsul. […] The post



Test de inteligenţă superioară | Unde se află ascuns celălalt animal din imagine? Doar cei mai inteligenţi oameni îl descoperă

Test de inteligenţă superioară! Această iluzie optică a păcălit mințile multor internauţi. Unde se află ascuns celălalt animal din imagine? Trebuie să te uiți la imagine de mai multe ori pentru a putea găsi răspunsul. […] The post Test de inteligenţă superioară | Unde se află ascuns celălalt animal din imagine? Doar cei mai inteligenţi oameni îl descoperă appeared first on Cancan.

Test de inteligenţă superioară | Unde se află ascuns celălalt animal din imagine? Doar cei mai inteligenţi oameni îl descoperă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pompierii români care luptă pentru stingerea incendiilor din Grecia vor fi recompensaţi pentru efortul lor. Autorităţile elene anunţă că le vor oferi acestora concedii gratuite vara

Preşedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va organiza în decembrie 2021 un summit internaţional, în format online, pe tema protejării democraţiei, printre temele reuniunii figurând contracararea

Florin Cîțu a fost prins băut la volan într-o intersecție din SUA în 2001, iar ziarele locale de la vremea aceea au relatat incidentul, conform publicaţiei locale ŞtiriSuceava. Florin Cîţu a fost oprit de poliţiştii americani la intersecția

Lionel Messi a semnat cu PSG, însă va mai încasa bani și de la Barcelona. Lionel Messi a semnat cu PSG și va încasa un salariu anual de 35 de milioane de euro, însă mai are de luat bani și de la Barcelona, club care nu a avut resursele

Israelul a intensificat restricțiile și a extins utilizarea certificatului verde de vaccinare la cea mai mare parte a vieții publice, în contextul în care numărul infecțiilor cu Covid este în creștere, relatează Agerpres, care citează DPA.

Temperaturile vor fi ridicate, joi, în Capitală, iar disconfortul termic va fi accentuat. Potrivit meteorologilor, vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de 32 - 33 de grade

Lituanienii de la Apex Alliance au inaugurat hotelul de cinci stele Marmorosch Bucharest, Autograph Collection din Centrul Vechi al Bucureştiului. Renovarea proiectului a durat trei ani, iar investiţia s-a ridicat la 42 milioane

RAPID - FCSB. Alb-vișiniii conduc la partidele directe cu clubul lui Gigi Becali. Rapid - FCSB e programat duminică, ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe DigiSport, Telekom Sport și Look Sport Duelul dintre Rapid și FCSB se va

iQuest Technologies SRL, companie din Cluj-Napoca specializată în dezvoltarea de soluţii software, a ajuns la finalul anului 2020 la un profit net de aproape 3 milioane de euro (14,7 mil. lei), de la 1,7 mil. euro (8,4 mil. lei) în 2019, după o

Ceremonia orgnizată de Forţele Navale Române la malul mării pe 15 august se vede în direct la TVR 1, TVRi şi TVR Moldova, de la ora 9.45. Ca în fiecare an, pe 15 august,

Tatăl gemenilor care au căzut de la etajul 10 a povestit că, după naştere, Andreea, mama copiilor, a început să se prostitueze, lucru cunoscut chiar şi de alte

Social democratii îi cer explicații lui Klaus Iohannis în scandalul privind condamnarea lui Florin Cîțu în SUA "PSD solicită preşedintelui Klaus Iohannis să confirme sau să infirme dacă a

Retras în octombrie 2020, fostul luptător de MMA Khabib Nurmagomedov, în vârstă de 32 de ani, a trecut acum la fotbal. Pasionat de fotbal, rusul și-a surprins fanii din lumea întreagă, afirmând că iubește fotbalul mai mult decât luptele

O familie din municipiul Botoşani trăieşte o adevărată dramă după ce băiatul lor de 14 ani a fost găsit mort în casă. Nimeni nu ştie cu exactitate care a fost cauza şi în ce împrejurări s-a produs tragicul

Numeroşi francezi manifestează în mai multe oraşe, sâmbătă, pentru al cincilea weekend consecutiv, faţă de extinderea permisului de sănătate şi vaccinarea obligatorie pentru personalul medical, informează Le

Reagy Ofosu, fotbalist care a evoluat la CS Universitatea Craiova în sezonul anterior, a semnat cu turcii de la Bursaspor. Clubul oltean a confirmat astăzi mutarea. Bursaspor, echipă din liga a doua din Turcia, s-a înțeles cu Reagy Ofosu,

Manchester United a pornit cu dreptul în noul sezon din Premier League, formația lui Ole Gunnar Solskjaer impunându-se cu 5-1 în fața lui Leeds United. Meciul a fost prefațat de incidentele dintre fanii celor două echipe Au fost momente

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români că în Spania au fost emise coduri galben, portocaliu şi roşu de caniculă pentru vineri şi sâmbătă, iar din cauza temperaturilor ridicate există un risc foarte înalt de

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă că, la finalul lunii august, vor fi reduse nivelurile maxime de plumb şi cadmiu admise în alimente pentru bebeluşi şi copii, fructe, legume, unele

Vremurile ”rele” au apus pentru Fulgy! După ce fiul Clejanilor a ieșit din arestul la domiciliu, acesta și-a reluat activitățile pe care le făcea înainte: nu doar că se ocupă de muzică și de producția […] The post Cum se distrează