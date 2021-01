Test de cultură generală: Muzică, maestre! 30.01.2021

Te crezi as în noţiuni de cultură generală? Vezi cât eşti de informat cu ajutorul acestor 27 de întrebări, clasificate pe mai multe domenii de interes.

Oscar 2020 - Brad Pitt a castigat primul sau Oscar in cariera, ca actor, pentru rolul secundar din Once Upon a Time in

Cum arată bucătăria din casa de 300.000 de euro a lui Dorian Popa. Atistul le-a arătat fanilor, pas cu pas, cum casa visurilor sale prinde contur. Dorian Popa a cumpărat un teren de 600 de metri pătrați, iar casa ridicată are nu mai puțin de

Incendiu de proporții, la autogara Filaret, din Capitală. Un autocar a luat foc, iar flăcările s-au extins la un al doilea. Din fericire, incendiul a fost localizat și pompierii au reușit să-l stingă înainte ca totul să se transforme într-o

Deputatul USR Stelian Ion a afirmat, luni, că liberalii nu și-au dorit niciodată ca USR să fie alături de ei la guvernare. Acesta a anunțat că USR le-a cerut liberalilor să fie reprezentați în Cabinetul Orban

Cei care au încercat reţeta au spus că n-ar mai vrea să o gătească foarte curând, dar nu pentru că n-ar fi gustoasă, ci dimpotrivă, prăjitura este atât de bună încât gospodinele s-au oprit cu greu din

Istoria ferestrelor din plastic a început în 1952 când vestitul designer Heinz Pasha a obținut brevet pentru primele ferestre din PVC, acestea erau un nou tip de ferestre din plastic, deși arătau foarte diferit față de versiunea lor

Primul avion cu cetăţeni americani evacuaţi de pe vasul de croazieră Diamond Princess, în carantină în largul Japoniei după descoperirea a câteva sute de cazuri de coronavirus nou, a aterizat duminică

Piaţa imobiliară locală a atras în ultimii cinci ani peste 20 de investitori străini noi, cei mai activi dintre aceştia realizând achiziţii cu o valoare cumulată de circa 1,5 miliarde de euro, aproape o treime din totalul tranzacţiilor derulate

Echipa de handbal masculin Potaissa Turda a trăit periculos cu BSB Berna, 33-35, dar s-a calificat mai departe! Potaissa pornea cu avantajul victoriei din Elveția, dar elevii lui Horațiu Gal nu au putut sta prea liniștiți. Echipa din Berna a

Un tânăr din comuna buzoiană Pârscov s-a ales cu dosar penal după ce, la sfârşitul săptămânii trecute, a pătruns în gospodăria unui columbofil, i-a sustrat porumbei în valoare de 8.000 de lei, apoi i-a vândut unor

Omul de afaceri Eugen Păturan, cunoscut în special pentru că deţine franciza Bata în România din 2003, dezvoltă acum în paralel şi brandul AW Lab sub care a deschis recent cel de-al doilea magazin în centrul comercial Park

Orange, liderul pieţei locale de telecom, va continua investiţiile în serviciul său de plăţi de pe mobil Orange Money, în contextul în care estimează că ponderea utilizatorilor de servicii bancare mobile se va dubla din nou în următorii

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a coborât la 3,09%, cel mai mic nivel din ultimele 2 luni, potrivit datelor publicate, marţi, de Banca Naţională a României (BNR). Marţi,

Dr. Ioan Alexandru Bulescu, medic specialist ORL, cu competenţă în somnologie, la Clinica Medicum, asistent universitar la UMF „Carol Davila“ din Bucureşti, vorbeşte despre tratamentul conservator şi chirurgical al sindromului de apnee în

Migranții care au încercat să intre ilegal în România, ascunşi în remorca frigorifică a unui camion, au fost prinşi de poliţiştii de frontieră de la Calafat. Aceștia intenționau să ajungă în Italia. Cei 15 cetăţeni erau din Siria, Irak

Subscrisa, Confederatia Nationala a Federatiilor si Asociatiilor de Consumatori (CONROM), cu sediul in Iasi, Piata 14 Decembrie 1989, nr. 2B, inregistrata sub nr. 13176697 este o uniune de 28 asociatii si 4 federatii – proiect finantat de Uniunea

Apar si primele masuri luate de autoritati dupa ce copilul de doar 4 ani a murit in urma unei proceduri simple, la dentist. Micutului i s-a facut o anestezie generala pentru o interventie a dentistului insa au aparut complicatii si a intrat in coma. Dupa

Ultimele audieri ale miniştrilor propuşi în Guvernul Orban II au loc, miercuri, de la ora 9.00, urmând să apară în faţa comisiilor Adrian Oros, Victor Costache, Marcel Boloş, Violeta Alexandru şi Lucian

Tottenham și RB Leipzieg se întâlnesc, de la ora 22:00, în meciul serii în optimile meciului UEFA Champions League. Partida e liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, Look Plus și TV Digi Sport. Atalanta - Valencia este celălat

Comisia parlamentară comună pentru exercitarea controlului asupra activităţii SRI s-a întrunit, marţi, pe tema coronavirusului. Membrii acesteia au decis să ceară o informare de la SRI, despre cât de puternică este ameninţarea ca virusul să