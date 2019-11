Terapii antistres pentru oamenii suprasolicitaţi 07.11.2019

Stresul este principalul inamic al omului modern. Programul încărcat la muncă, treburile casnice, traficul, somnul agitat ne vor da tot organismul peste cap. Uneori nu este suficient doar să stăm acasă, să citim...

Fotbalistul Gabriel Tamaş a fost plasat sub control judiciar şi va fi în arest la domiciliu în următoarele zile, potrivit GSP. Presa israeliană scrie că un fotbalist al clubului Hapoel Haifa a fost

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, miercuri, că liderul PSD, Liviu Dragnea, nu i-a stat "la căpătâi" atunci când s-a operat la genunchi şi nu ştie nici unde este spitalul. "Nu ştie

Totul in ziua de astazi se realizeaza foarte simplu si rapid datorita evolutiei internetului, inclusiv cand vine vorba despre locuri de munca, care si acestea se pot gasi foarte usor prin intermediul site-urilor

Există bărbaţi care, pentru a cuceri o femeie, se străduiesc să găsească cele mai bune rime pe care să le adune în poezii, să aleagă cele mai bune filme şi melodii, să facă cele mai extravagante cadouri care le-ar putea aduce atenţia la

Liderul liberal Ludovic Orban s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele Klaus Iohannis, cu care a discutat despre referendumul pe justiţie ce se va organiza în aceeaşi zi cu alegerile europarlamentare. Potrivit unor surse,

O adevărată tragedie cutremură România astăzi. Azi-noapte, în jurul orei 4:30, Ramona a decis să își încheie socotelile cu viața, luând un „cocktail” de pastile, exact ca Mădălina Manole. Caz șocant instrumentat de polițiștii

Liderul mondial ATP, sârbul Novak Djokovici a fost eliminat de la Miami Open, turneu pe care l-a câștigat de șase ori în carieră. În vârstă de 31 de ani, Djokovic a cedat duelul susținut împotriva ibericului Roberto Bautista, locul 25 ATP,

"Premierul din umbră", consilierul lui Dăncilă, Darius Vâlcov, a fost amendat cu 1.000 de lei de către Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru că l-a făcut "sandilău" pe celebrul

Antonio Tajani a făcut anunţul la puţin timp după ora locală 09.00, în plenul PE, într-un moment în care sute de transportatori, printre care şi români, erau deja adunaţi în faţa clădirii

Simona Halep (locul 3 WTA) se regăsește printre jucătoarele care au confirmat prezența la turneul de la Madrid, din perioada 3-12 mai. Citește mai

Conducătorii auto din Europa vor trebui în curând să se obișnuiască cu dispozitive anti-accelerare în mașinile lor, după ce UE a fost de acord în această dimineață cu privire la o nouă

Din 2021 produsele din plastic de unică folosință precum farfurii, tacâmuri sau paie vor fi interzise, au hotărât, miercuri, eurodeputații, cu 560 de voturi „pentru”, 35 „împotrivă” și 28 de

Mai multe maşini parcate la o staţie PECO din apropierea Aeroportului Internaţional Chişinău au fost avariate, în această după-amiază, 27 martie, de bucăţi smulse de vântul puternic de pe acoperişul benzinăriei. În unul din automobile a

De la an la an, numărul profesorilor titulari care intră în restrângere de activitate se măreşte, în principal din cauza scăderii numărului de elevi, însă din acest an a apărut şi un alt factor care influenţează aceste

Cancelarul austriac Sebastian Kurz a confirmat miercuri existenţa unei legături de natură financiară între autorul masacarului de la Christchurch, soldat cu 50 de morţi pe 15 martie, şi Mişcarea Identitară din Austria, relatează

În ediţia din 26 martie a avut loc cel de-al nouălea joc de protecţie pe traseele de la „Exatlon România“, din Republica Dominicană, Războinicii reuşind încă o victorie în faţă Faimoşilor, cu scorul de 10 la

Cântăreţul canadian Justin Bieber a negat marţi că ar mai fi interesat de fosta lui iubită, cântăreaţa Selena Gomez, la o zi după ce a anunţat că se retrage temporar din viaţa artistică pentru a

UDMR a depus miercuri, la Biroul Electoral Central, lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că a predat la BEC lista cu peste 300.000

Nereguli grave în unităţile de alimentaţie publică din Capitală şi din întrega ţară. În urma verificării a peste 700 de patiserii, restaurante şi cofetării, inspectorii sanitar-veterinari şi cei de

Portarul Paula Ungureanu se va despărţi la finalul sezonului de echipa de handbal feminin CSM Bucureşti, după o colaborare de trei ani, a anunţat clubul. Handbalista este decisă să se îndrepte către un nou