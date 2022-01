Teo Trandafir, dezvăluiri despre conflictul cu Iulia Albu. Ce s-a întâmplat între cele două 22.01.2022

22.01.2022 Teo Trandafir, dezvăluiri despre conflictul cu Iulia Albu. Ce s-a întâmplat între cele două Teo Trandafir este fără doar şi poate una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. O fire sinceră, vedeta de la Kanal D a mărturisit că nu a avut o relaţie apropiată cu Iulia […] The post Teo Trandafir, dezvăluiri despre



Teo Trandafir, dezvăluiri despre conflictul cu Iulia Albu. Ce s-a întâmplat între cele două

Teo Trandafir este fără doar şi poate una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. O fire sinceră, vedeta de la Kanal D a mărturisit că nu a avut o relaţie apropiată cu Iulia […] The post Teo Trandafir, dezvăluiri despre conflictul cu Iulia Albu. Ce s-a întâmplat între cele două appeared first on Cancan.

Teo Trandafir, dezvăluiri despre conflictul cu Iulia Albu. Ce s-a întâmplat între cele două

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un număr de opt angajaţi din cadrul Primăriei Sectorului 5 au fost confirmaţi pozitiv la testul SARS-CoV-2 în ultimele zile, potrivit unui comunicat al autorităţii locale transmis, joi, AGERPRES. Şapte dintre cei opt angajaţi lucrează în

„Nepăsarea nu are scuze. Și știți de ce? Pentru că în locul domnului de azi, putea fi oricare dintre voi. Vreți schimbare? Faceți voi primul pas”, așa începe mesajul postate de femeie pe Facebook. […] The post O femeie

Primăvara este anotimpul în care natura revine la viață și cel în care putem renunța la hainele de iarnă, pentru a ne bucura de ținute mai lejere, în culori vii și cu imprimeuri deosebite. Totuși, pentru a

Scriitorul Nicolae Dabija a murit vineri dimineață, din cauza unei afecțiuni pe care o avea de mai mulți ani. Iar infectarea cu noul coronavirus i-a complicat rapid starea medicală, astfel că organismal i-a cedat. COVID-19 […] The post A

România a avut cel mai mare combinat de prelucrare a cărnii de porc din sud estul Europei: Comtim – Timișoara! Combinatul a fost băgat în faliment de către SISTEM, la scurt timp dupa

Băncile au o disponibilitate crescută în această perioadă, spune Paul Tufan de la Start Finance, companie de consultanţă financiară şi brokeraj, ele acordând atât credite de nevoi personale, cât şi credite ipotecare, iar clienţii au, de

Germania este în alertă după ce din ce în ce mai multe persoane se îmbolnăvesc de la o zi la alta. Au fost raportate peste 14.000 de noi contaminări COVID-19 în ultimele 24 de ore, astfel că bilanțul total a depășit 2,5 milioane de cazuri,

Circa 33% dintre profesioniştii din învăţare şi dezvoltare se aşteaptă ca bugetele pentru această componentă să crească în companiile lor, conform Workplace Learning Report, realizat de

Cristiano Ronaldo (36 de ani) se va întâlni cu șefii lui Juventus pentru a discuta despre viitorul său în Torino, iar aventura starului lusitan la campioana en titre a Italiei se poate încheia în această vară. Cristiano Ronaldo a ratat una

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de vineri, 12 martie

Agenţia Europeană pentru Medicamente a recomandat, joi, autorizarea utilizării în Uniunea Europeană a vaccinului Johnson & Johnson împotriva coronavirusului, potrivit dpa. Acesta va fi al patrulea ser introdus în campaniile de imunizare din

Ministrul Afacerilor Interne - Lucian Bode a anunţat că românii vor putea solicita noul tip de carte de identitate cu cip începând cu luna august. Noul document va avea dimensiuni reduse faţă de actualul document și va conține elemente de

Salvamontiştii din Dâmboviţa el atrag atenţai turiştilor pasionaţi de drumeţii pe munte că în Bucegi este risc ridicat de

Ţesăturile preistorice ar putea prinde viaţă, graţie unui experiment inedit creat de doi elevi de la Colegiul Naţional Constantin Carabella, din Târgovişte, sub atenta coordonare a unui arheolog de la Curtea Domnească. Singura plantă din care

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, vineri seară, la Digi24 măsura autorităților din România de a retrage pentru moment lotul de la AstraZeneca ABV2865, care a fost suspendat și în Italia. ”Este o măsură politică, o măsură de

Suporterii steliști și-au aplaudat favoriții în momentul în care aceștia au ajuns la

Monica Niculescu, 33 de ani, 51 WTA la dublu, a fost martora unui moment incredibil în WTA: parterena ei, rusoaica Anastasia Potapova, a fost lovită în ochi de o minge trimisă de o adversară, informează Gazeta Sporturilor. Incidentul a avut loc în

Google, Netflix, Amazon, eBay şi Ikea sunt cele mai căutate branduri de consum după căutările pe internet ale utilizatorilor. Datele arată că în România câştigător e Netflix, pe când în ţările nordice Ikea e la mare căutare, iar Amazon

Toni Petrea (46 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a fost nevoit să facă schimbări importante în echipa pentru meciul cu UTA. UTA - FCSB este liveTEXT AICI! Gigi Becali a trimis mulți fotbaliști importanți la meciul de Liga 3, dintre CSA

Doi urşi care şi-au făcut apariţia, ziua, în staţiunea Azuga au fost filmaţi de localnici, imaginile arătând cum unul dintre animale rupe scânduri din gardul unei curţi. Oameni au ambalat motoarele autoturismelor, pentru ca zgomotul produs să