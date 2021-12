Teo Trandafir, aproape de căsătorie cu un celebru manelist? 17.12.2021

17.12.2021 Teo Trandafir, aproape de căsătorie cu un celebru manelist? Teo Trandafir este discretă atunci când vine vorba de viața ei personală. Prezentatoarea a fost căsătorită de două ori, dar a preferat să nu mai ofere detalii despre cele două mariaje. Vedeta a fost întrebată, […] The post Teo



Teo Trandafir, aproape de căsătorie cu un celebru manelist?

Teo Trandafir este discretă atunci când vine vorba de viața ei personală. Prezentatoarea a fost căsătorită de două ori, dar a preferat să nu mai ofere detalii despre cele două mariaje. Vedeta a fost întrebată, […] The post Teo Trandafir, aproape de căsătorie cu un celebru manelist? appeared first on Cancan.

Teo Trandafir, aproape de căsătorie cu un celebru manelist?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Compania Google, care administrează motorul de căutare, va plăti 3,8 milioane de dolari pentru discriminare împotriva femeilor şi a asiaticilor, a anunţat Departamentul Muncii din

Se minunează actorii cu ce lipici îi atrage Florin Piersic pe oamenii care îl întâlnesc. Ies nişte valuri de energie însorită din Florin, are un halou în care se prind toţi, îi atrage pe toţi ca

Persoanele bolnave de COVID-19 trebuie să se izoleze de restul familiei, iar regulile de igienă trebuie să fie foarte bine respectate pentru ca infecția să nu fie transmisă și altora. Medicii turci au emis un Ghid cu aceste reguli, care prevede

Turneul WTA Gippsland Trophy, de la Melbourne, la care participă și Simona Halep, a fost bulversat din cauza depistării unui caz de infectare cu coronavirus la un angajat al hotelului în care sunt cazați sute de jucători și antrenori în vederea

Universitatea Oxford, care a contribuit la dezvoltarea vaccinului produs de AstraZeneca, a precizat că eficacitatea serului este mai ridicată dacă intervalul la care se administrează cele două doze crește la trei

Oyl Company, o firmă de construcţii din judeţul Ialomiţa, a renunţat la activitatea de construcţii şi a rămas cu alte divizii active, după ce a intrat în insolvenţă şi a fost nevoită să se

O emisiune aproape politică. Întrebări pe care nu ai tupeu să le pui, răspunsuri pe care n-ai curaj să le afli. Cha cha politic, cha cha

Furnizorii de electricitate estimează consumuri foarte mari pentru consumatori, aceștia fiind nevoiți să plătească facturile în avans pentru energia electrică neutilizată. Această practică este

Serghei Maximishin, medicul de la Spitalul de Urgență din Omsk pe mâna căruia a ajuns liderul opoziției Aleksei Navalnîi imediat după ce a fost otrăvit cu Noviciok, a murit, anunță CNN. ”Cu regret, vă informăm că directorul medical

Consumul a crescut timid în 2020, cu puţin peste 2%, susţinut de vânzările de mobilă, electro-IT şi de comerţul online, care au avansat accelerat într-o perioadă în care alte sectoare au anunţat scăderi de până la

Campania de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 a început în decembrie 2020. Avem nevoie de imunizarea a cel puţin 60% din populaţie pentru a putea vorbi de începutul sfârşitului pandemiei şi a ne putea relua viaţa aşa cum o ştiam. Vezi cele mai

Cea mai bună echipă în deplasare în acest sezon de Championship, Swansea evoluează diseară pe teren propriu contra liderului Norwich, în etapa 28 din puternica divizie secundă engleză. Ambele echipe sunt în formă (Lebedele fiind neînvinse din

Riscul de avalanşă estimat pentru Munţii Sebeşului şi Munţii Bihorului este de nivel 4, pe o scară de la 1 la 5, existând condiţii ca acesta să se modifice în perioada următoare, atrag atenţia Jandarmeria Alba şi Serviciul Public Judeţean

Novak Djokovic (33 de ani), liderul din clasamentul ATP, a fost protagonistul unei noi ieșiri nervoase în circuitul masculin. Izbucnirea sârbului s-a petrecut în timpul meciului de dublu pe care Serbia l-a disputat la ATP Cup împotriva

Un acrobat de la Circul Metropolitan București, fostul Circ Globus, a ajuns în stare gravă la spital, vineri, după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ 7 metri în timpul repetițiilor, informează news.ro. Acrobatul are 20 de ani și a

Euraparlamentarul Siegfried Mureşan, purtător de cuvânt al PPE, îl critică pe Josep Borrell, după vizita Înaltului Reprezentant în Rusia, unde nu a reuşit să obţină eliberarea lui Aleksei Navalnîi. Mureşan afirmă că vizita a fost „o

Înaintea lui Harry, cel care a părăsit familia regală britanică de dragul lui Meghan Markle, a fost el: suveranul care a renunţat la coroana Angliei din iubire pentru o femeie nepotrivită. Povestea regelui

Medicul Virgil Musta explixă paralizia facială temporară și spune că poate să apară la 1-2 săptămâni după vaccinare. O doctoriţă de 32 de ani din România a suferit o paralizie facială temporară,

Un bărbat a murit şi alţi 10 au fost răniţi prin înjunghiere în sudul Londrei. Poliţia a fost solicitată pentru cinci atacuri cu cuţite în Croydon, vineri seară, scrie

Premierul Florin Cîţu a afirmat, întrebat sâmbătă dacă România va achiziţiona vaccin din Rusia sau China, că nu va face acest lucru şi că a fost trimisă o scrisoare, în urma unei întrebări adresate de Comisia Europeană, iar ţara