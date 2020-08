Tensiuni în Mediterana: Franţa mobilizează avioane Rafale şi nave de război pe fondul tensiunilor Grecia-Turcia 14.08.2020

14.08.2020 Tensiuni în Mediterana: Franţa mobilizează avioane Rafale şi nave de război pe fondul tensiunilor Grecia-Turcia Franţa a desfăşurat temporar două avioane de luptă Rafale şi două nave ale Marinei naţionale în Mediterana de Est, pe fondul tensiunilor dintre Grecia şi Turcia referitoare la o exploatare de zăcăminte de gaze, a informat joi Ministerul



Tensiuni în Mediterana: Franţa mobilizează avioane Rafale şi nave de război pe fondul tensiunilor Grecia-Turcia

Franţa a desfăşurat temporar două avioane de luptă Rafale şi două nave ale Marinei naţionale în Mediterana de Est, pe fondul tensiunilor dintre Grecia şi Turcia referitoare la o exploatare de zăcăminte de gaze, a informat joi Ministerul Forţelor Armate ale Franţei, la o zi după anunţul preşedintelui Emmanuel Macron privind o consolidare a prezenţei […]

Tensiuni în Mediterana: Franţa mobilizează avioane Rafale şi nave de război pe fondul tensiunilor Grecia-Turcia

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Peste jumătate dintre tinerii români (53%) cu vârste între 18 şi 25 de ani iau în calcul deschiderea propriei afaceri, conform unui studiu Ipsos MORI. Procentul din România este cel mai ridicat din

Justiţia română a băgat la sertar probele video ale abuzurilor sexuale comise de fostul episcop Corneliu Bârlădeanu asupra elevilor de la Seminarul Teologic Ioan Gură de Aur din

Marek Kuchciński, preşedintele camerei inferioare a Parlamentului polonez, este acuzat că a efectuat peste 100 de zboruri cu un avion guvernamental, câteodată împreună cu familia sa, dar oficialul îşi apără poziţia, potrivit

Miercuri, 7 august, Dan Barna a dat startul campaniei de strâns semnături pentru candidatura sa la alegerile prezidenţiale. Şi chiar dacă la început useriştii au părut că sunt mai preocuparţi de a-şi face poze ei între ei sau cu liderul

În primele şase luni din 2019, Apolodor a finalizat, ca subantreprenor de specialitate, lucrările de construcţii la Centrul de Proiectare Renault, centrul comercial Ikea Pallady şi infrastructura celor cinci subsoluri ale clădirii de birouri

Croaţia a intrat într-o nouă etapă a procesului de adoptare a euro, cu cele mai mari cinci bănci locale urmând să fie supuse testelor de stres ale Băncii Centrale Europene, scrie The Dubrovnik

Banca Comercială Română (BCR) scoate la vânzare clădirea Bucharest Financial Plaza, unde îşi are sediul în prezent. Clădirea are o suprafaţă de 26.300 de metri pătraţi închiriabili şi este evaluată la peste 45 de milioane de

Scene incredibile au fost suprinse pe bulevardul Bucureşti din Baia Mare, una dintre cele mai circulate artere din municipiu. Un băimărean în vârstă de 25 de ani s-a masturbat în văzul lumii, nefiind deranjat de ochii curioşilor. Poliţiştii

Telefoanele Galaxy Note10 şi Galaxy Note10+ sunt disponibile în prezent pentru precomadă, livrările urmând să înceapă de pe data de 23

Visezi să poţi purta costumul de baie perfect când mergi la mare sau să îmbraci o rochie mulată, însă nu o faci din cauza colăceilor inestetici de care nu reuşeşti să scapi? Trebuie să ştii că grăsimea abdominală să acumuează foarte

El este şi un pasionat de filme, istorie şi politică, implicat în organizarea Festivalului de Film şi Istorii de la Râşnov, supranumit „Micul Davos

Valorile termice vor scãdea uşor, dar vremea se va menţine cãlduroasã în majoritatea regiunilor, canicularã la amiazã în sudul ţãrii. Cerul va fi variabil, în nord-est şi centru şi se vor semnala averse,

Atacantul german Leroy Sané (23 de ani) a fost victima unei rupturi la ligamentele încrucișate ale genunchiului drept și va fi operat. Tocmai când se anunțase că Bayern s-ar fi înțeles cu Man. City și că va plăti 110 milioane de euro pentru

Tribunalul Bucureşti a respins vineri solicitarea lui Liviu Dragnea de a respinge alegerile din Congresul partidului. Soluţia poate fi atacată la Curtea de Apel

Antrenorul formaţiei FC Voluntari, Cristiano Bergodi, care a activat în trecut la echipa finanţată de Gigi Becali, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că tehnicienii nu acceptă să preia FCSB

Asociația Municipală de Fotbal București a stabilit astăzi programul primelor două etape din noul sezon din Liga 4, unde CSA Steaua va avea un început de foc. CSA Steaua va începe noul sezon cu două derby-uri. Pe 24 august, în prima etapă,

Etapa secundă din Liga 2 debutează astăzi cu 7 meciuri. Capul de afiș este înfruntarea din Regie, dintre Rapid și Concordia Chiajna. Toate meciurile sunt liveSCORE pe GSP.ro. live » Rapid - Concordia 3-1 (TELEKOM 1, DIGI 1, LOOK) Au

Potrivit Coranului, pentru a-şi exprima credinţa necondiţionată şi supunerea faţă de Allah, Ibrahim se arată pregătit să-şi sacrifice fiul, pe Ismael, dar Creatorul, văzându-i determinarea şi neclintita credinţă, îl trimite pe

Rafael Nadal (nr. 2 ATP) s-a calificat în semifinalele de la Rogers Cup, după ce s-a impus, sâmbătă, în faţa lui Fabio Fognini (nr. 11 ATP), cu scorul de 2-6, 6-1,

Şase protestatri din Piaţa Victoriei au avut nevoie de îngrijri medicale, a anunţat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov, Daniel Vasile, doi dintre aceştia fiind transportaţi la