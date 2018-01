TENIS. Simona Halep - Katerina Siniakova. Lidera WTA atacă primul trofeu al anului. LIVE SCORE 06.01.2018

Simona Halep joacă, în această dimineață, în finala turneului de la Shenzhen. Românca o va înfrunta pe Katerina Siniakova, tenismenă din Cehia.

Comisia Europeană a decis, joi, să trimită României o scrisoare de punere în întârziere din cauza deficienţelor în aplicarea normelor UE de instituire a spaţiului feroviar

O plimbare până la supermarket a unei mame s-a transformat într-un moment de umilinţă publică, când o străină a venit la ea şi la fiul ei de cinci ani pentru a-i spune că hainele nu i se

România și Angola se vor duela de la ora 19:00, în grupele Campionatului Mondial de Handbal feminin din Germania. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport. *Marian Ursescu, specialistul GSP în

Evenimentele breaking-news, informațiile utilitare și rezultatele la Bacalaureat sunt căutările efectuate de cel mai mare număr de utilizatori de Internet din România anul acesta. Citește mai

Exista foarte multe persoane care nu pot digera asa cum trebuie produsele lactate, avand intoleranta la lactoza. Totusi, medicii spun ca daca nu ai aceasta afectiune ar trebui sa te gandesti foarte bine inainte de a renunta la o intreaga grupa de

Poliţiştii şi reprezentanţii AJVPS aflaţi astăzi în acţiune în zona barajului Ipoteşti de pe râul Olt au fost agresaţi de braconieri, fiind obligaţi să solicite

Ediţia „Starea Naţiei“ cu jurnalistul Dragoş Pătraru, din data de şase decembrie, a urcat TVR 1 în topul primelor staţii TV pe toate targeturile de audienţă, într-o emisiune dedicată Regelui

Cazul prezentatoarei Magda Vasiliu începe să producă efecte în sistemul sanitar. Mai exact, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine avizul DSP pentru părinţii care merg cu copilul bolnav în străinătate. Anunţul a fost

Qatarul a semnat joi contracte în valoare de peste zece miliarde de euro în vederea achiziţionării a cel puţin 12 avioane de luptă de tip Rafale şi a 50 de avioane de tip Airbus A321, în cadrul unei vizite a preşedintelui francez Emmanuel Macron

Şi-a dat singurii bani pe care îi avea pentru a ajuta o tânără rămasă cu maşina pe marginea autostrăzii fără benzină, iar după ce gestul său a fost făcut public, bărbatul a primit donaţii pentru a-şi cumpăra casă. Mai mult, i-a fost

Nici nu au venit încă sărbătorile de iarnă și românii sunt deja nerăbdători să afle câte zile libere le va aduce anul următor și ce planuri de vacanță își pot face. În

Un bărbat din Suceava este acuzat că a violat, timp de un an, fetiţele concubinei sale, cu vârste de 10 şi respectiv 13 ani. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au

LOTO 6/49 7 decembrie 2017. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO joi 7 decembrie 2017, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și

"Era o bezna totala, de nepatruns. Am crezut ca am murit". Scapand cu viata dintr-un serios accident de motocicleta, Warren McKinlay, in varsta de 36 de ani, a decis ca el nu mai exista. A incetat sa

Un europarlamentar ungar din formațiunea naționalistă radicală Jobbik a fost acuzat că spionează instituțiile Uniunii Europene pentru Rusia. El îl acuză însă pe premierul Orban că i-a fabricat un

Postul negru înseamnă abţinerea de la mâncare şi de la băutură, fiind o curăţare a trupului şi a sufletului. Citește mai

ROMÂNIA-ANGOLA LIVE, CM HANDBAL. Naţionala feminină de handbal a României joacă în această seară, de la ora 19.00, penultimul său meci în grupa A a Campionatului Mondial de Handbal. Citește mai

Augustin Lazăr, procurorul general al României, susţine că "Ministerul Public nu va abdica nici de la independență și nici de la fermitate. Citește mai

Decizia preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a recunoaşte Ierusalimul drept capitala Israelului şi de a muta ambasada SUA la Ierusalim nu s-ar fi bucurat de sprijinul tuturor sfătuitorilor săi apropiaţi, a relatat CNN, citând surse din

După ce PNL şi USR au reuşit să blocheze legile Justiţiei datorită unor motive procedurale, deputatul PSD Florin Iordache a depus un proiect de lege care ar transforma Opoziţia în simplu spectator. Iată cât de toxică este propunerea lui Florin