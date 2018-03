TENIS. Monica Niculescu, VICTORIE ENTUZIASMANTĂ la Miami. Românca merge în turul al 2-lea 22.03.2018

22.03.2018 TENIS. Monica Niculescu, VICTORIE ENTUZIASMANTĂ la Miami. Românca merge în turul al 2-lea Monica Niculescu s-a calificat în turul al 2-lea al turneului de la Miami, după ce a eliminat-o pe kazaha Yulia Putintseva, la capătul unui meci câștigat cu 6-2,



TENIS. Monica Niculescu, VICTORIE ENTUZIASMANTĂ la Miami. Românca merge în turul al 2-lea

Monica Niculescu s-a calificat în turul al 2-lea al turneului de la Miami, după ce a eliminat-o pe kazaha Yulia Putintseva, la capătul unui meci câștigat cu 6-2, 6-4.

TENIS. Monica Niculescu, VICTORIE ENTUZIASMANTĂ la Miami. Românca merge în turul al 2-lea

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

China îşi va tripla capacitatea de producţie a energiei nucleare în următorii 20 de ani şi va deveni cel mai mare producător la nivel mondial, depăşind Statele Unite, potrivit estimărilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE),

Sintagma „5 fructe şi 5 legume pe zi“ este valabilă şi dacă vrei să slăbeşti – dar atenţie la conţinutul de glucide al fructelor din farfurie. Nu toate sunt prietenoase cu

O aeronavă suplimentară Airbus A320 se va alătura flotei locale, ceea ce va face ca numărul total să ajungă la şapte aparate de zbor, precum şi lansarea a noi rute spre Viena în Austria şi Lyon în Franţa, a anunţat

Comisia Europeană a relansat procesul de extindere a Uniunii cu şase ţări din Balcanii de Vest: Serbia, Kosovo, Albania, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina şi Macedonia, Serbia şi Muntenegru. Dar pentru această regiune se bat şi alţi actori

Fosta Baie Turcească, aflată acum în stare de degradare, va fi transformată în Centru Internaţional de Artă Contemporană cu fonduri europene de peste 22 de milioane de

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe tronsonul Cernavodă - Medgidia al autostrăzii A2 Bucureşti - Constanţa, între kilometrii 160 şi 193, circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de iarnă.

Curtea Constituţională a admis, în unanimitate, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Curtea de Apel Bucureşti cu privire la dispoziţiile art. 215, alin. (8) din Codul de Procedură Penală, articol ce reglementează durata totală a

În cursul serii de 21 februarie, au fost aduşi în stare gravă, la urgenţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa doi pacienţi, un bărbat şi o femeie, victime ale unui accident rutier produs în municipiul

Parlamentarii vor să schimbe regulile pentru amplasarea aparatelor radar. Conform unei propuneri legislative care a trecut de Comisia juridică a Senatului, aparatele radar ar putea fi amplasate doar pe maşinile

Guvernul lui Emmanuel Macron a dezvăluit propuneri dure pentru reprimarea imigraţiei şi azilului din Franţa, pe fondul plângerilor formulate de grupurile pentru drepturile omului şi de protestele

Mai sunt câteva ceasuri până când ministrul Justiției,Tudorel Toader, va anunța ce a decis cu privire la decizia privind menținerea/revocarea Laurei Kovesi de la butoanele de comandă

Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că vremea se va răci accentuat în România, în următoarele zile. Alina Şerban, meteorolog ANM, a declarat că deasupra ţării noastre

Grupul pentru drepturile omului Amnesty International l-a acuzat pe Donald Trump de politici “ ale urii” şi de faptul că este o ameninţare pentru drepturile omului, scrie

De la crearea primul site web, in 1991, au trecut 27 de ani, in toata aceasta perioada specialistii in web design perfectionandu-se continuu. Atunci cand sunteti in cautarea unei companii specializate de web

Acum, in perioada sarbatorilor care vestesc venirea primaverii, tot mai multi oameni cauta sa daruiasca celor dragi cadouri dintre cele mai inedite, printre preferatele acestora fiind lucrurile personalizate. Ca

Chiar daca acum ai un job stabil, bine platit, pe masura calificarilor si aptitudinilor tale, nu astepta sa iesi la pensie de la acest loc de munca. Cum piata fortei de munca este una intr-o continua schimbare,

După ce vizita sa la Londra a fost anunţată, iar apoi amânată pe fondul tensiunilor diplomatice, în cele din urmă Donald Trump şi-a făcut intrarea în capitala britanică pe scenă,

Reff şi Asociaţii, societatea de avocaţi reprezentând Deloitte Legal în România, a asistat NEPI Rockcastle în preluarea de la Grupul Primavera Development a proiectului unui centru comercial care urmează să fie construit în zona centrală a

Lazio și FCSB joacă de la ora 20:00 în returul 16-imilor Europa League, după 1-0 pentru steliști în tur. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe ProTV și TV Telekom Sport. Înainte de meci, mijlocașul

Fost fotbalist la Dinamo și Șahtior, Daniel Florea revine în fenomen, însă de această dată ca antrenor. La echipa națională, anunță sursele GSP.ro. Începând de astăzi fostul internațional român face parte