TELENOVELĂ într-o MARE COMPANIE din ROMÂNIA! 11.01.2018

Telenovela oltenească de la Ford Craiova tinde spre comedie: Liderul de sindicat suspendat a fost reales!

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Suspecta crimei de la metrou, o femeie în vârstă de 36 de ani, a fost reţinută. Au apărut şi primele imagini cu aceasta, în timp ce era condusă la audieri. Potrivit unor surse judiciare, ea nu a opus rezistenţă când a fost dusă la

Curtea Constituţională ar trebui să răspundă astăzi dacă este în regulă ca un funcţionar public trimis în judecată pentru infracţiuni grave să mai poată ocupa pe durata procesului funcţia publică aşa cum îşi doresc

Zece mii de copii din Republica Moldova vor primi până la sfârşitul anului cadouri din partea preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, prin intermediul Fundaţiei de binefacere a primei-doamne „Din Suflet”. Cadourile, dar şi alte acţiuni

Cu doar cu câteva ore înainte de ora prevăzută pentru protestul în Piaţa Victoriei, reprezentanţii transportatorilor de persoane au anunţat că mitingul se amână în aşteptarea modificării

Hoţii găsesc în fiecare zi metode noi prin care vă pot lăsa fără economii. Pretind că sunt de la diverse companii, că vă fac oferte promoţionale sau pur şi simplu cer un pahar de

Amestecul Rusiei în prezidentialele americane din 2016 a fost un act de 'război hibrid' din partea Moscovei, a declarat seful diplomatiei de la Washington, Rex Tillerson. Preşedintele

O nouă legislaţie menită să-i împiedice pe pedofilii condamnaţi în Australia să călătorească în străinătate, unde ar putea recidiva, a intrat miercuri în vigoare,

Banca Mondială va oferi asistenţă României în privinţa implementării proiectului autostrăzii Ploieşti-Braşov, au declarat surse oficiale. Marţi, ministrul Transporturilor, Felix

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în judeţe din Transilvania, pe durata următoarelor ore. Cod galben în judeţul

Comisia specială pentru legile Justiţiei a adoptat un amen­dament la Legea 317 din 2004 care prevedea că magistraţii pot fi urmăriţi penal doar cu încuviinţarea Consiliului. Ulterior, comisia a

Compania Delissima Fabrica SRL care a lansat brandul de patiserii Delissima Simigerie are activităţi în producţia de panificaţie, dar şi în retail, având o reţea ce comercializează produse de simigerie (diferite sortimente de covrigi), dar şi

Oficiul federal pentru Protecţia Constituţiei şi combaterea terorismului (BVT), agenţia de informaţii interne din Austria, a anunţat că nu există semne privind un posibil atac deliberat în cazul exploziei de la terminalul de gaze naturale din

Brazilianul Neymar, învoit de PSG pentru a-și rezolva ”problemele personale”, se întoarce abia azi la Paris. Putea zbura la Strasbourg pentru duelul de diseară din Cupa Ligii, dar a ratat al doilea meci la rând . Neymar

56 de puncte de control indicate Direcţia de Sănătate Publică şi Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice şi 181 de puncte de control computerizate ale Apa Nova-

Femeie suspectată de comiterea crimei de la staţia de metrou Dristor 1 a fost prinsă de poliţişti. Miercuri dimineaţă, procurorii au decis să o reţină pentru 24 de ore, urmând să fie dusă în faţa instanţei cu propunere de arestare

Alina Ciucu, în vârstă de 25 de ani, din Craiova, şi-a pierdut viaţa marţi, 12 decembrie, în Bucureşti, după ce a fost împinsă în faţa trenului, în staţia de metrou Dristor.

Recentul incident dramatic de la Metrou, în care o tânără de 25 de ani a murit după ce a fost împinsă pe şine de o femeie bolnavă psihic, redeschide o temă de discuţie care a fost evitată sistematic şi cinic în ultimii ani: soarta oamenilor

Noul proiect al Legii Bugetului prevede că sumele defalcate din TVA pe care le primesc unităţile administrativ teritoriale sunt diminuate cu jumătate din excedentele bugetare înregistrate la data de 31 decembrie