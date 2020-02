Telekom România anunţă o creştere a bugetului pentru investiţii în acest an şi că angajează 200 de persoane 22.02.2020

Miroslav Majoroš, CEO Telekom România, a anunţat vineri că grupul va creşte uşor bugetul pentru investiţii în acest an, comparativ cu anul trecut, fără a avansa o cifră exactă în acest sens, şi, în plus, va angaja 200 de persoane, după ce în ultimii doi ani 20% dintre salariaţi au fost afectaţi de restructurări.

