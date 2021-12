Tatuajele colorate vor dispărea de anul viitor. Care este motivul 18.12.2021

18.12.2021 Tatuajele colorate vor dispărea de anul viitor. Care este motivul Din 4 ianuarie Uniunea Europeană interzice folosirea anumitor pigmenţi pentru tatuaje colorate. Care sunt aceştia şi de



Tatuajele colorate vor dispărea de anul viitor. Care este motivul

Din 4 ianuarie Uniunea Europeană interzice folosirea anumitor pigmenţi pentru tatuaje colorate. Care sunt aceştia şi de ce.

Tatuajele colorate vor dispărea de anul viitor. Care este motivul

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Un angajat al Ministerului Dezvoltării de la Departamentul de comunicare a murit în biroul său. Acesta a ajuns de dimineață la birou și i s-a făcut rău. O femeie de serviciu l-a descoperit și a

Nivelul salariilor din România este destul de scăzut față de media europeană, mai ales pentru politistii de la Rutieră și nu numai. Am aflat ce salarii au agenții de poliție în 2021 cu tot cu […] The post Ce salariu are un poliţist din

Horoscopul zilei de 5 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Campania de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 a început în decembrie 2020. Avem nevoie de imunizarea a cel puţin 60% din populaţie pentru a putea vorbi de începutul sfârşitului pandemiei şi a ne putea relua viaţa aşa cum o ştiam. Vezi cele mai

Astăzi începe vaccinarea românilor cu serul produs de Moderna, cu trei zile mai târziu decât ar fi trebuit să înceapă inițial. Până în prezent, în țara noastră au ajuns circa 36.000 de dozed evaccin antiCovid dezvoltate de compania

Un acrobat de la Circul Metropolitan București, fostul Circ Globus, a ajuns în stare gravă la spital, vineri, după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ 7 metri în timpul repetițiilor, informează news.ro. Acrobatul are 20 de ani și a

Rămasă fără vedere peste noapte, a trebuit să învețe să se deascurce în întuneric. Aceasta este povestea Irinucăi. Cu toate acestea, fata se lasă ghidată de simțuri și reușește să rezolve puzzle-uri cât mai

Situația de la formația din Ștefan cel Mare este una extrem de tensionată din toate punctele de vedere, dar cu toate acestea “câinii” anunță că vor mai face

Cătălin Drulă a declarat, joi, că a trimis Corpul de Control la Metrorex în urma cererii privind renegocierea contractelor de muncă, despre care a spus că este ”învăluită în mister”. Ministrul Transporturilor l-a criticat pe liderul de

Premierul Florin Cîţu a afirmat, întrebat sâmbătă dacă România va achiziţiona vaccin din Rusia sau China, că nu va face acest lucru şi că a fost trimisă o scrisoare, în urma unei întrebări adresate de Comisia Europeană, iar ţara

După 70 de ani existență, cel mai mare salon auto din Germania se mută de la Frankfurt la München. Organizatorii anunță un format hibrid, cu evenimente online și la fața locului. Evenimentul

O importantă pârtie de schi din Sinaia se deschide duminică. Pârtia Carp, una dintre cele mai dificile din țară, a fost amenajată intergal. "Carpul este una dintre cele mai dificile şi abrupte

Sara Smighelschi, una dintre concurentele de la Românii au Talent, l-a umilit pe Mihai Petre. Adolescenta s-a prezentat la emisiune cu un roast adresat celor șase vedete, dar nu a uitat nici de Mihai […] The post iUmor s-a ”

Vremea este foarte caldă în data de 6

În Marea Britanie au fost vaccinate peste 12 milioane de persoane împotriva infecției cu COVID-19. Autoritățile din această țară se grăbesc să imunizeze cei 15 milioane de oameni care se află în categoria

Apropierea nașterii primului tău copil te emoționează până peste poate. De-abia aștepți să-l vezi și să-l ții la piept, să te minunezi de fiecare respirație și de primul său zâmbet. În același timp, te tot documentezi în legătură cu

În ultimele 24 de ore au fost vaccinate 35.026 de persoane, potrivit datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în creştere faţă de duminică, 7 februarie, când au

A opta tranșă de vaccinuri Pfizer BioNtech nu a mai ajuns luni dimineață în România. Amânarea transportului s-a produs din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Urmează ca o nouă cursă să fie programată. Se pare că […] The post A opta

Aproximativ 240.000 mp de spaţii de birouri au fost tranzacţionaţi în Bucureşti anul trecut, un nivel similar cu cel din 2015, în condiţiile în care multe firme au amânat deciziile pe fondul pandemiei, circa 60% din volumul total fiind

Un tânăr de 22 de ani a produs un accident rutier pe Drumul Naţional 66 Haţeg - Petroşani. A scăpat maşina de sub control pe şoseaua