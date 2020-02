Tatăl lui George Burcea, atac dur la adresa fiului său! ”Sunt pregătit să spun tot!” 25.02.2020

25.02.2020 Tatăl lui George Burcea, atac dur la adresa fiului său! ”Sunt pregătit să spun tot!” Nelu Burcea face acuzații dure la adresa fiului său, George Burcea. Părintele spune despre soțul celebrei cântărețe, Andreea Bălan, că minte cu nerușinare și că…face același lucru pe care l-a făcut și el – își părăsește



Tatăl lui George Burcea, atac dur la adresa fiului său! ”Sunt pregătit să spun tot!”

Nelu Burcea face acuzații dure la adresa fiului său, George Burcea. Părintele spune despre soțul celebrei cântărețe, Andreea Bălan, că minte cu nerușinare și că…face același lucru pe care l-a făcut și el – își părăsește familia. Într-un interviu acordat pentru impact.ro, Nelu Burcea l-a desființat din punct de vedere moral pe fiul lui. Culmea, […] The post Tatăl lui George Burcea, atac dur la adresa fiului său! ”Sunt pregătit să spun tot!” appeared first on Cancan.ro.

Tatăl lui George Burcea, atac dur la adresa fiului său! ”Sunt pregătit să spun tot!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

La insistenţa procurorilor, conducătorul auto, care în vara anului 2016, fiind beat la volan a accidentat mortal un biciclist şi a părăsit locul accidentului rutier, a fost condamnat la cinci ani şi şase luni închisoare, cu executare, cu

Preşedintelui Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, i-a fost decernat, miercuri titlul de Doctor Honoris Causa al ASE. Ioan Aurel Pop a particpat ieri şi la ceremonia aniversară de la Academia

Augustin Lazăr este acuzat de un fost deţinut politic de tratamente inumane. Ioan Muntean, închis în Penitenciarul Aiud în regimul comunist, susţine că actualul procuror general i-a refuzat de două ori eliberarea condiţionată şi l-a trimis la

Naţionala de fotbal a Moldovei a coborât un loc în clasamentul FIFA şi a ajuns pe locul 171. Tricolorii au debutat luna trecută cu stângul în preliminariile Campionatului European din 2020. Elevii lui Alexandru Spiridon au pierdut la Chişinău,

Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei la Bucureşti, a declarat că el şi alţi 11 ambasadori au vrut să meargă să vorbească cu Viorica Dăncilă pe tema modificărilor legislative are al slăbi lupta împotriva corupţiei, dar premierul i-a

Poliţiştii ialomiţeni desfăşoară în această săptămână acţiuni de prevenire a accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă la volan.În perioada 1 – 7 aprilie, poliţiştii rutieri din toate statele Uniunii Europene acţionează

Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă, lansat, ieri, de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor, şi Direcţia Generală Comunicaţii şi

Statele Unite intenţionează să extindă vânzările de avioane de luptă F-35 produse de corporaţia Lockheed Martin către cinci noi state, inclusiv România, într-un moment în care aliaţii europeni

Deficitul comercial al României s-a majorat anul trecut cu 16,7%, ajungând la 15,1 miliarde de euro, ceea ce a reprezentat aproape 8% din PIB. Potrivit celor mai recente date ale Institutului Naţional de

România are un plan foarte bine stabilit în privinţa trecerii la moneda euro, iar obiectivul rămâne clar anul 2024, a declarat, vineri, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, în preambulul

Proiectele de birouri din România, mai ales cele din Bucureşti, oferă randamente mult mai bune decât cele din Varşovia sau Praga, dar piaţa locală suferă mult la capitolul lichiditate, investitorii fiind îngrijoraţi de numărul mic de active

7 scurte - rezumatul rapid al celor mai interesante subiecte recente remarcate de Cătălin Țepelin - redactor șef GSP. Cinci comentarii: 1. Visul de event al Craiovei s-a cam făcut țăndări. Murmurul tribunei crește, iar în loja

Președintele lui Bayern Munchen, Uli Hoeness, pune presiune pe antrenor și pe jucători înaintea derby-ului cu Borussia Dortmund: ”Vreau să văd că vă doriți titlul!” Uli Höness a suferit cumplit, miercuri, la "sfertul" din

Împuşcături şi panică la Oradea, în sediul firmei Marianei Gal, soţiei fostului şef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Citește mai

Adrian Sârbu a ajuns la sediul DNA vineri dimineață. Citește mai

În ultima zi de decembrie a anului 1916, în apele înghețate ale Nevei a fost găsit un cadavru. Observând o haină de blană sub gheață, un poliţist a ordonat ca aceasta să fie spartă. Cadavrul înghețat a fost recunoscut imediat – era al

Poliţiştii din Alba au indisponibilizat 67 de tone de îngrăşăminte chimice, care erau depozitate în loc neprotejat şi în apropierea unor recipiente cu motorină. Faţă de persoana care le deţinea a fost întocmit dosar

Mai mulţi muncitori vietnamezi care lucrau pe şantierele firmei Construcţii Erbaşu au fost trimişi înapoi acasă, fiind acuzaţi că au adus atingere reputaţiei companiei care i-a adus la muncă, după ce au apărut într-un reportaj Vice ce

În cele 6 sectoare ale Capitalei sunt puţin peste 200 de şcoli. În 11 dintre acestea, copiii învaţă în trei schimburi şi numărul elevilor dintr-o clasă ajunge la 37, mult peste limita prevăzută de lege. Situaţia s-ar putea schimba, dar doar

Un bărbat din Alba Iulia, care a introdus ilegal în ţară un pistol funcţional şi 16 cartuşe, pe care l-a predat ulterior la Poliţie, a fost condamnat la închisoare cu supendare pentru contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor