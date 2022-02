Tataee de la B.U.G Mafia a rupt tăcerea! Motivul pentru care nu ia în calcul să mai revină, vreodată, în România. “Sunt norocos” 31.01.2022

31.01.2022 Tataee de la B.U.G Mafia a rupt tăcerea! Motivul pentru care nu ia în calcul să mai revină, vreodată, în România. “Sunt norocos” Stabilit de mai mulți ani în Spania, Vlad Irimia, ex-Tataee, actual Tata Vlad, nu ia în calcul să mai revină vreodată în România. Artistul este mulțumit de viața pe care o duce alături de familia […] The post Tataee de la B.U.G Mafia a



Tataee de la B.U.G Mafia a rupt tăcerea! Motivul pentru care nu ia în calcul să mai revină, vreodată, în România. “Sunt norocos”

Stabilit de mai mulți ani în Spania, Vlad Irimia, ex-Tataee, actual Tata Vlad, nu ia în calcul să mai revină vreodată în România. Artistul este mulțumit de viața pe care o duce alături de familia […] The post Tataee de la B.U.G Mafia a rupt tăcerea! Motivul pentru care nu ia în calcul să mai revină, vreodată, în România. “Sunt norocos” appeared first on Cancan.

Tataee de la B.U.G Mafia a rupt tăcerea! Motivul pentru care nu ia în calcul să mai revină, vreodată, în România. “Sunt norocos”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Kathleen Folbigg a fost condamnată în 2001 la 30 de ani de închisoare fiind acuzată că şi-a ucis toţi cei patru copii, doi băieţi şi două fete, care au murit la vârste cuprinse între 19 zile şi 18 luni. Dar zeci de oameni de ştiinţă

Reprezentativa României a învins selecţionata Spaniei, sâmbătă, pe stadionul din Complexul Sportiv Ghencea, scor 22-16, în etapa a treia a Rugby Europe

Raluca Turcan a declarat, joi, că există persoane angajate la stat care au venituri lunare nete de 50.000 de lei, precizând că este vorba despe ”o categorie profesională respectată”. Ministrul Muncii a vorbit și despre pensiile uriașe din

Coronavirus România 21 martie. Câte persoane s-au infectat în ultimele 24 de ore? Grupul de Comunicare Strategică va anunța, în jurul orei 13:00, câți oameni s-au infectat cu noul coronavirus. De asemenea, același grup va […] The post

Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a negat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, informațiile legate de o posibilă reducere a salariilor medicilor, personalului ATI sau a celor care duc

Multă vreme, ceea ce se petrecea în Franța era simptomatic pentru Europa. Între timp, Germania a devenit țara reprezentativă. Vitalitatea economiei bazate pe codecizie (Mitbestimmung), statul de drept

Marian Pavel, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, a anunţat că urmează să semneze ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare pe două drumuri importante din

Cel mai mare asteroid care se va apropia de Pământ în 2021 va trece „aproape” de noi duminica aceasta, însă la vreo două milioane de kilometri distanţă, fără niciun risc de coliziune. Însă evenimentul

Huawei Consumer Business Group România, divizia companiei chineze care se ocupă de businessul local de dispozitive mobile, gadget-uri şi alte accesorii, a integrat aplicaţia locală VirtualCards cu Huawei Wallet, funcţionalitate care este

Jaqueline Cristian (22 de ani) figurează pe poziția 140 în cea mai nouă ierarhie WTA, anunțată luni, 22 martie. La 22 de ani, sportiva din România traversează cea mai bună perioadă a carierei. Parcursul bun de la turneul din Sankt Petersburg,

Două eleve s-au luat la bătaie cu pumnii și picioarele într-o școală din județul Mehedinți. Cele două tinere de la Școala Gimnazială Jiana au fost filmate chiar de colegii de clasă, care le și încurajau […] The post Imagini violente!

România a nimerit unul dintre cei mai dificili adversari din urna a doua valorică. Macedonia de Nord nu s-a mai calificat însă la Mondiale din 2007. Naționala feminină a României și-a aflat adversara pe care trebuie să o învingă în

Spania a ridicat vârsta maximă pentru administrarea vaccinului anti-COVID-19 al companiei AstraZeneca de la 55 la 65 de ani, a notat Agenția France Presse, preluată de Agerpres. Iniţial, autorităţile spaniole au limitat utilizarea acestui vaccin

Filarmonica de Stat Sibiu este cu un pas mai aproape de a obține această importanță finanțare pentru prima dată în istoria de peste 70 de ani ai instituției de cultură. Timbrul Monumentelor Istorice a

Cash-ul din economie a urcat în ia­nuarie 2021 până la un maxim isto­ric de aproximativ 90,3 mld. lei, după o creştere de 21,5% compa­rativ cu ni­velul din ianuarie 2020, după cum reiese din datele centralizate de Banca

La doi ani după ce au savurat un Campionat European de vis, în care tricolorii mici au atins semifinalele, fanii naţionalei numără orele până la startul competiţiei în care reprezentativa U21 porneşte cu a treia şansă, în faza grupelor.

Criptomonedele reprezintă riscuri serioase întrucât sunt foarte volatile, motiv pentru care valoarea lor nu pot fi stocată, este avertismentul transmis de preşedintele Rezervei Federale a SUA, Jerome

O femeie din județul Constanța s-a plâns pe un grup de mame de comportamentul unui medic pediatru şi a fost obligată de judecători să-i achite acesteia daune morale, relatează Realitatea

Camera Deputaţilor a respins marţi decizional proiectul de lege privind declasificarea unor documente iniţiate în octombrie 2018 de foştii preşedinţi ai celor două Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu şi care

Invitația a fost lansată de Bogdan Aurescu la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO, la Bruxelles, a informat Ministerul Afacerilor Externe (MAE), marți, 23 martie. Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a participat marți,