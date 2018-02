Tarom a plătit despăgubiri de 3,8 milioane lei, din cauza neregularităţilor de zbor 20.02.2018

20.02.2018 Tarom a plătit despăgubiri de 3,8 milioane lei, din cauza neregularităţilor de zbor Tarom a plătit despăgubiri de 3,8 milioane lei, din cauza neregularităţilor de zbor, în perioada 2012-2016, potrivit unui raport al Curţii de Conturi. Compania aeriană nu şi-a asumat şi îndeplinit în mod real, economic, eficient şi eficace



Tarom a plătit despăgubiri de 3,8 milioane lei, din cauza neregularităţilor de zbor

Tarom a plătit despăgubiri de 3,8 milioane lei, din cauza neregularităţilor de zbor, în perioada 2012-2016, potrivit unui raport al Curţii de Conturi. Compania aeriană nu şi-a asumat şi îndeplinit în mod real, economic, eficient şi eficace obiectivele, atribuţiile şi responsabilităţile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport aerian, reiese din raportul public pe 2016 […] Post-ul Tarom a plătit despăgubiri de 3,8 milioane lei, din cauza neregularităţilor de zbor apare prima dată în Libertatea.ro.

Tarom a plătit despăgubiri de 3,8 milioane lei, din cauza neregularităţilor de zbor

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Tel Drum SA încearcă să scape de DNA la adăpostul Legii falimentului, cerându-şi insolvenţa în aceeaşi zi în care procurorii au anunţat extinderea urmăririi penale faţă de

SFÂNTA XENIA. Sfanta Xenia era originara din Roma. In momentul in care parintii au hotarat sa o marite, ea a ales sa fuga impreuna cu doua slujitoare in Insula Cos. Face acest lucru din dragoste fata de Hristos,

Perechea alcătuită din tenismanul român Filip Jianu şi argentinianul Thiago Tirante s-a calificat fără joc în semifinalele probei de dublu a juniorilor la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem

Banca Naţională a anunţat, ieri, un curs de schimb valutar de 4,6679 lei pentru un euro, în creştere cu 0,23 bani, respectiv cu 0,05% faţă de cotaţia precedentă, moneda naţională ajungând astfel

Simona Halep s-a calificat, miercuri dimineaţă, în prima semifinală a carierei pe cimentul de la Australian Open, la capătul unei prestaţii la superlativ. Liderul mondial i-a cedat doar cinci game-uri Karolinei Pliskova (6-3, 6-2), apoi a explicat

Simona Halep (1 WTA) a învins-o pe Karolina Pliskova (6 WTA), scor 6-3, 6-2, apoi a postat o poză cu tatăl lui Robert Federer, tatăl lui Roger. Semifinala dintre Simona Halep și Angelique Kerber se joacă mâine, în

Simona Halep, liderul WTA, a avut o evoluție entuziasmantă în sferturi la Australian Open, învingând-o cu 6-3, 6-2 pe cehoaica Karolina Pliskova, locul 6 WTA. Halep va juca joi, de la ora 07:00, contra lui Angelique Kerber. La

Manifestări dedicate împlinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române au loc, miercuri, în toată ţara. Mica Unire a fost sărbătorită începând de marţi în unele oraşe, iar programul manifestărilor continuă, în altele, şi pe

O nouă lovitură primită în rândul Poliţiei Române, după ce tânăra Alina Coşovliu a pierdut lupta cu cancerul. O altă poliţistă a fost diagnosticată cu cancer la creier şi are nevoie de ajutor pentru a lupta cu temuta

Un tânăr de 19 ani a făcut sex cu iubita lui, apoi a tăiat-o, a strâns-o de gât, omorând-o, apoi a făcut din nou sex cu ea. A decis după câteva minute să le scrie părinţilor, povestindu-le ororile la care a supus-o pe prietena

O veste tristă a luat prin surprindere pe toată lumea. Prezentatorul emisiunii "Storm Chaser", Joel Taylor, a murit la doar 38 de ani. Citește mai

Între 24 ianuarie şi 4 februarie, are loc Festivalul Internaţional de film de la Rotterdam (IFFR), unde vor fi proiectate şi trei filme

În anul Centenarului, “Mica Unire” de la 24 ianuarie 1859 pare să pălească în importanţă. Ar fi atât o greşeală de abordare - pentru că istoria este un continuum de cauzalităţi şi efecte, dar şi o nedreptate pentru Părinţii Fondatori

La final de 2017, am editat, împreună cu Raluca Voinea, o carte despre performance-ul românesc post-1990, cu interviuri ale unor artişti din arte vizuale, dans şi teatru care lucrează în performance art, acest termen atât de uzat şi abuzat,

La 159 de ani de la Unirea Principatelor Române, Tineretul Naţional Liberal a adoptat o rezoluţie care atrage atenţia asupra faptului că România s-a îndepărtat de la principiile şi idealurile fondatorilor săi, iar conducerea ţării este mai

Fracţiunea Partidului Liberal Democrat va depune miercuri, 24 ianuarie, un proiect de abrogare a hotărârii prin care Valeriu Ghileţchi a fost numit vicepreşedinte al Parlamentului, transmite

Simona Halep (1 WTA) n-a pierdut niciun meci în 2018, are zece victorii în zece partide de simplu, însă, în continuare, e privită cu rezerve la

Unul dintre cele mai intersante şi inedite proiecte destinate celebrării Centenarului Marii Uniri a fost demarat la Alba Iulia, miercuri, 24 ianuarie. Proiectul ”100 de chipuri româneşti” presupune realizarea a 100 de fotografii cu cei mai

Douăsprezece cămile premiate au fost descalificate dintr-un concurs de frumuseţe organizat în Arabia Saudită după ce proprietarii lor au încercat să le îmbunătăţească aspectul prin injecţii cu

Naţionala de fotbal a României a fost repartizată în Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Naţiunilor, alături de Serbia, Muntenegru şi Lituania, potrivit tragerii la sorţi efectuate miercuri