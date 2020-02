Târg de mărţişoare organizat la Galaţi. Banii strânşi vor ajunge la o asociaţie care ajută copiii care suferă de autism 29.02.2020

29.02.2020 Târg de mărţişoare organizat la Galaţi. Banii strânşi vor ajunge la o asociaţie care ajută copiii care suferă de autism Evenimentul are loc în perioada 28-29.02.2020, la Winmarkt Galaţi, fiind deja la a treia ediţie. Copiii crează mărţişoare şi felicitări cu suflet care, ulterior, sunt vândute sub celebrul slogan "Daţi cât



Târg de mărţişoare organizat la Galaţi. Banii strânşi vor ajunge la o asociaţie care ajută copiii care suferă de autism

Evenimentul are loc în perioada 28-29.02.2020, la Winmarkt Galaţi, fiind deja la a treia ediţie. Copiii crează mărţişoare şi felicitări cu suflet care, ulterior, sunt vândute sub celebrul slogan "Daţi cât vreţi!"

Târg de mărţişoare organizat la Galaţi. Banii strânşi vor ajunge la o asociaţie care ajută copiii care suferă de autism

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Japoneza Naomi Osaka, numărul unu în tenisul profesionist feminin, a semnat un contract de sponsorizare cu Nike şi va purta noul echipament începând cu turneul de la Stuttgart, programat spre finalul lunii

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri că nu va merge la consultările de la Cotroceni de săptămâna viitoare cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema situaţiei din Justiţie, dar a precizat că de

Radu Gramatovici, decanul Facultăţii de matematică-informatică: Anul I de facultate va fi mai orientat spre practică şi mai apropiat de înţelegerea studenţilor, iar aspectele mai abstracte şi mai teoretice ale informaticii vor fi introduse

În prima parte a zilei de 6 aprilie, preocupări profesionale, situații speciale, de la caz la caz, importante, relevante, asociate, nu o dată, cu un (oarecare) grad de risc pe care nativii îl vor identifica și asuma. Moment favorabil pentru cei

În prima parte a zilei de 6 aprilie, continuă să se exprime grijile cu privire la administrarea și conservarea unor bunuri de importanță materială sporită. Contextul se reiterează, cu nuanțe în plus, pe 11 și 12 aprilie, când, o cuadratură

În prima parte a zilei de 6 aprilie, preocupări bănești, motive de enervare. Peștii ar putea fi puși în situația de a lua una sau mai multe decizii cu privire la banii câștigați din muncă; ideea generală este de diversificare a surselor de

Victor Ponta se pregătește intens pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc pe data de 26 mai 2019. Dar, până atunci, liderul Pro România a simțit nevoia unui puternic contact spiritual și a ajuns pe muntele Athos, în pelerinaj,

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Igrasia consta in petele de umezeala care apar in anumite zone ale peretilor din locuinta noastra. Uneori ea devine mai clara prin culoarea galbuie pe care o capata. Citește mai

Președintele Iohannis a trimis vineri, 5 aprilie a.c., o scrisoare președinților partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, prin care îi invită la consultări, la Palatul Cotroceni, pe

Englezii şi-au adus aminte de una dintre cele mai tari gafe din istoria jurnalismului sportiv. Momentul ilar s-a petrecut fix în urmă cu nouă ani, la Sky Sports. Citește mai

Andreea Chiţu, judokana noastră de excepţie, s-a calificat în finala Grand Prix-ului din Antalya. Citește mai

Liderul PSD Liviu Dragnea a avut vineri o replică dură și pentru Bruxelles. Acesta i-a acuzat pe oficialii europeni care o susțin Laura Codruta Kovesi, de „dublu standard”. Citește mai

Ministrul Agriculturii Petre Daea, a ieşit din nou la scenă, în timpul vizitei pe care Liviu Dragnea a făcut-o, vineri, la o staţie de irigaţii din judeţul Giurgiu. Citește mai

Amiloidoza este o boala genetică grava, foarte rară. Afecţiunea este determinată de depunerea în ţesuturi a unei proteine anormale, care afectează, cel mai frecvent, inima, ficatul, rinichii, nervii şi tubul

Un seism cu magnitudinea de 3,4 a fost înregistrat în judeţul Vrancea vineri, la ora 15.07, la 76 de kilometri

Preşedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, consideră că degeaba unii reprezentanţi ai societăţii civile au făcut apel către Blocul ACUM „să se unească temporar cu PSRM pentru a-l debarca pe

Sensul de mers al podului, de la Râmnicu Sărat către Buzău, a fost închis şi anul trecut pentru ample lucrări de reparaţii, iar timp de 5 luni, între aprilie şi august, cât au durat lucrările, tot traficul rutier a fost preluat de către

Cântăreaţa şi actriţa australiană Olivia Newton-John (70 de ani) a povestit cum a reuşit să lupte cu cancerul în ultimii 27 de ani. Aceasta spune că atitudinea pozitivă şi canabisul au

După două pene de curent majore, care au afectat toată ţara, venezuelenii se confruntă acum cu o lipsă acută a apei, scrie Washington