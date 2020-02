Tania Budi a împlinit 52 de ani! Cum arăta vedeta în adolescentă 06.02.2020

06.02.2020 Tania Budi a împlinit 52 de ani! Cum arăta vedeta în adolescentă Tania Budi este una dintre cele mai frumoase femei din România. Chiar dacă a împlinit 52 de ani, arată ca în tinerețe și pare că timpul nu a trecut pentru ea. Vedeta a reușit de-a lungul timpului să se mențină într-o formă excepțională



Tania Budi a împlinit 52 de ani! Cum arăta vedeta în adolescentă

Tania Budi este una dintre cele mai frumoase femei din România. Chiar dacă a împlinit 52 de ani, arată ca în tinerețe și pare că timpul nu a trecut pentru ea. Vedeta a reușit de-a lungul timpului să se mențină într-o formă excepțională și niciodată nu ai putea să îi chicești vârsta. Tania Budi a […] The post Tania Budi a împlinit 52 de ani! Cum arăta vedeta în adolescentă appeared first on Cancan.ro.

Tania Budi a împlinit 52 de ani! Cum arăta vedeta în adolescentă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Denumită şi „Iarba Sfântului Ioan”, sunătoarea este recomandată de secole pentru menţinea sănătăţii. Medicii din antichitate au apreciat efectele terapeutice ale acestei plante-minune pentru

Horoscop 4 aprilie Berbec Puteţi avea succes într-o scurtă călătorie de afaceri. Vă sfătuim să fiţi prudent şi să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu partenerii de afaceri. Reuşiţi să

Adrian Cristea, 35 de ani, fostul jucător al lui Dinamo și al FCSB-ului, vine joi, de la ora 09:01, la GSP Live. „Prințul”, așa cum era poreclit în perioada în care juca la Dinamo, va vorbi cu moderatorul emisiunii Costin

Curtea Constituţională a stabilit termen pentru data de 10 aprilie în cazul sesizării Camerei Deputaţilor pe tema completurilor specializate de la ÎCCJ. Citește mai

Un bun samaritean a invitat la el acasă un cuplu fără adăpost, însă a rămas îngrozit când a văzut că cei doi au fumat heroină și i-au furat scule din casă. Citește mai

O piatră funerară pe care erau trecute numele şefului statului rus, anii de viaţă (1952-2019) şi inscripţia 'A trădat poporul Rusiei' a fost instalată în faţa celebrei catedrale Isakievski din Sankt-Petersburg, chiar dacă nu pentru

Dacă nu ştiaţi, astrele pot influenţa pragmatismul unei persoane. Aşa se face că sunt zodii care se gândesc mereu la viitor şi zodii care nu o fac. În timp ce unii se bucură de prezent, de moment, alţii îşi plănuiesc cu atenţie viitorul.

Angajaţii fabricii de condimente din Alba Iulia, distrusă în incendiul devastator de la începutul lunii februarie, au reuşit să reia cea mai mare parte a activităţii

Oboseala, nopţile pierdute şi stresul duc, în timp, la apariţia cearcănelor. Dacă nu ştii cum le poţi preveni şi cum le poţi trata, poţi folosi la tine acasă câteva metode simple şi

Faţă de patru din cele şapte persoane bănuite de mai multe infracţiuni au fost luate, miercuri-seara, măsuri în dosarul de constituire a unui grup infracţional organizat, şantaj şi

România este singura ţară din Uniunea Europeană care nu are un plan concret de a-şi mări substanţial producţia de gaze naturale. Nefiind conectată la alte pieţe regionale pentru a-şi diversifica sursele de alimentare, securitatea

Creşterea puterii de piaţă a unui număr mic de companii din ţările bogate ar putea să afecteze investiţiile şi pe muncitori, a apreciat miercuri Fondul Monetar Internaţional, într-un context în care

Lupta în clasa SUV-urilor mici este acerbă. Toată lumea vorbește despre hibride și electrice, dar greul este dus de crossovere, în special de cele de clasă mică. Nu mai contează capabilitățile care au

O firmă de avocatură din San Francisco, care a luptat în trecut cu companii precum Intel sau Farmers Insurance, a dat în judecată Walt Disney pentru plata inegală între femei și bărbați angajați în companie, notează New York Times. Casa

Ziua de joi ne propune o nouă porție atractivă de evenimente fotbalistice într-o ofertă sportivă pe mâna căreia se poate profita la maximum cu puțină atenție. Fără să ne complicăm, trecem în revistă cele mai importante dispute ale zilei,

Papa Francisc va oficia pe 18 aprilie un tradiţional ritual pre-pascal în cadrul căruia suveranul pontif va spăla picioarele unor deţinuţi dintr-o închisoare aflată în apropiere de Roma, au anunţat miercuri

Liderul PMP, Traian Băsescu, susține că pensionarii au fost păcăliți și că pensiile, de fapt, nu au crescut în ultimul an. Citește mai

Un nou centru de radioterapie și-a deschis porțile ieri, 3 aprilie, la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. Centrul este destinat pacienților cu afecțiuni oncologice din județul Maramureș și zonele alăturate

Era inevitabil ca apetitul Curţii Constituţionale de a servi interesele politice ale PSD să se întoarcă la un moment dat împotriva sa. Suntem acum înaintea unei decizii în urma căreia CCR are doar două opţiuni mari şi late: să se umple de

În primul trimestru din 2019, la bur­sa de la Bucureşti au fost înre­gis­trate tranzacţii cu 1,8 miliarde de ac­ţiuni, în valoare de 2,75 miliarde de