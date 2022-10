Tancurile ucrainene avansează în sud, spre Herson 04.10.2022

04.10.2022 Tancurile ucrainene avansează în sud, spre Herson Trupele ucrainene au străpuns pozițiile rusești de pe râul Nipru, la nord-est de Herson, oraș strategic deținut de Rusia în sudul Ucrainei, scrie



Trupele ucrainene au străpuns pozițiile rusești de pe râul Nipru, la nord-est de Herson, oraș strategic deținut de Rusia în sudul Ucrainei, scrie BBC.

