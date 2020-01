Tânărul artist care uimeşte prin personajele pe care le creează pentru jocuri video şi desene animate 13.01.2020

13.01.2020 Tânărul artist care uimeşte prin personajele pe care le creează pentru jocuri video şi desene animate Radu Drăghici (16 ani), elev în clasa a X-a la Liceul de Arte ”Dimitrie Cuclin” din Galaţi, este un desenator extrem de talentat. Ce uimeşte la adolescent este imaginaţia de care dă dovadă şi care îi permite să creioneze creaturi fantastice



Tânărul artist care uimeşte prin personajele pe care le creează pentru jocuri video şi desene animate

Radu Drăghici (16 ani), elev în clasa a X-a la Liceul de Arte ”Dimitrie Cuclin” din Galaţi, este un desenator extrem de talentat. Ce uimeşte la adolescent este imaginaţia de care dă dovadă şi care îi permite să creioneze creaturi fantastice ce fascinează privitorii.

Tânărul artist care uimeşte prin personajele pe care le creează pentru jocuri video şi desene animate

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

La aniversarea a 30 de ani de Internet în forma actuală, instrumentul ce conectează 4 miliarde de oameni este în centrul unor controverse fără precedent. La un an de la declanşarea scandalului Cambridge Analytica, îngrijorează capacitatea

Şoferii care circulă marţi, 2 aprilie, pe Autostrada Soarelui, sunt avertizaţi să reducă viteza deoarece pe tronsonul kilometric 17-16 au loc lucrări la partra

Rezervele valutare la Banca Naţională a României (BNR) însumau 32 miliarde de euro la 31 martie, în scădere faţă de 28 februarie, când nivelul era de 32,5 miliarde de euro. În cursul lunii martie au

Un educator din China a fost arestat pentru "otrăvirea" elevilor săi într-o grădiniţă din centrul acestei ţări, provocând spitalizarea a 23 de copii, informează Xinhua, preluată marţi

Compania media chineză "Home and Abroad News Press" a acordat premiul anual pentru ”News Person of the Year” (Personalitatea de știri a anului) ambasadorului României în China, E.S.

Grupul TeraPlast, producător de materiale de construcţii cu capital românesc, a înfiinţat o nouă firmă, TeraPlast Recycling, în urma desprinderii din TeraPlast a liniei de business de reciclare, fiind unul dintre cei mai mari reciclatori de PVC

În cea de-a treia şedinţă de politică monetară din 2019, care va avea loc astăzi, analiştii Băncii Transilvania estimează că banca centrală va menţine dobânda-cheie la 2,5%. Totodată, ei apreciază că BNR va menţine la 8% nivelul ratelor

Fiecare colecţie a lanţului de bijuterii Pandora spune o nouă poveste, fiecare capitol fiind redactat cu grijă de artizanii bijutieri odată cu fiecare piesă

GSP LIVE // Camelia Bălțoi (30 de ani) a fost invitata lui Costin Ștucan la emisiunea din această dimineață. Frumoasa prezentatoare a știrilor TV Digi Sport și-a devoalat pasiunile, a povestit cum a ajuns să simpatizeze cu FCSB și a vorbit

Ceea ce pot și trebuie să iubesc nu va iubi Dumnezeu în locul meu. El o va face infinit. Dar persoanele pe care le pune în jurul meu, țara pe care o pune în jurul meu pentru a o face mai înfloritoare țin de mine, atât cât pot Părintele

Deputatul de Hunedoara, Petru-Sorin MARICA, a semnat, marţi, adeziunea la PRO România. Social-democraţii mai pierd un parlamentar, iar grupul lui Victor Ponta numără 21 de aleşi, la Camera Deputaţilor. Marica a transmis, printr-un comunicat

Un biciclist de 17 ani a fost lovit, în această dimineață, în jurul orei 08.00, de o autospecială a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), care se afla în misiune. Accidentul a avut loc pe şoseaua Mihai Bravu, din sectorul 2 al

Un clan de magistrati "acoperiti" a tras sforile la ordinul lui Liviu Dragnea, pentru a împinge postul Realitatea TV în faliment, potrivit unei analize ziuanews.ro. Citește mai

Alertă în parcurile din Bucureşti, municipalitatea a început, de la 1 aprilie, tratamentele de combatere a căpuşelor în spaţiile verzi. Citește mai

Anul trecut, cea mai mare pensie din judeţul Suceava era de 25.078 de lei. Pensia era încasată lunar de un fost angajat din domeniul justiţiei. 2018 s-a dovedit un an excelent pentru fostul magistrat. Pensia i-a crescut

Parlamentul European şi Consiliul au ajuns astăzi, 2 aprilie, la un acord provizoriu privind consolidarea normelor în materie de protecţie a consumatorilor şi aplicarea mai eficientă a

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a anunţat, marţi, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 2,50% pe

Paula Pavel (38 de ani), sora cântăreţei Claudia Pavel (34 de ani), alias Cream, care a fost eliminată acum o lună, intră diseară, 2 aprilie, în show-ul difuzat de Pro TV, „Ferma“ şi readuce la viaţă subiecte neplăcute, precum certuri mai

Cu ochelari dreptunghiulari, un comportament impasibil şi cămăşi albe încheiate până la guler, Ekrem Imamoglu, un opozant al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan aflat foarte aproape de obţinerea fotoliului de primar al Istanbulului după

Parlamentul s-a reunit marţi într-o şedinţă comună solemnă, dedicată aniversării a 15 ani de la aderarea României la NATO şi 70 de ani de la înfiinţarea Alianţei Nord-Atlantice. Adrian Năstase este unul dintre marii absenţi ai şedinţei