Tânără fotbalistă din Arad, spulberată de tren chiar în ziua de Crăciun. Alice avea doar 21 de ani 26.12.2020

26.12.2020 Tânără fotbalistă din Arad, spulberată de tren chiar în ziua de Crăciun. Alice avea doar 21 de ani O tânără sportivă, de doar 21 de ani, a murit în urma unui accident teribil, petrecut pe calea ferată, în orașul Ineu, la trecerea înspre localitatea Șicula. Impactul violent cu trenul i-a adus moartea fetei,



O tânără sportivă, de doar 21 de ani, a murit în urma unui accident teribil, petrecut pe calea ferată, în orașul Ineu, la trecerea înspre localitatea Șicula. Impactul violent cu trenul i-a adus moartea fetei, […] The post Tânără fotbalistă din Arad, spulberată de tren chiar în ziua de Crăciun. Alice avea doar 21 de ani appeared first on Cancan.ro.

Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, campioana României la baschet feminin, s-a impus în deplasare la Artego Bydgoszcz (Polonia), scor 71-79 (18-19, 13-29, 24-13, 16-18). Meciul a reprezentat manșa secundă a primului tur din play-off-ul EuroCup Women,

Parlamentul britanic a aprobat joi seară proiectul de Acord Brexit propus de Guvernul Boris Johnson, în condițiile în care Marea Britanie urmează să se retragă din Uniunea Europeană pe 31 ianuarie. Membrii Camerei Comunelor au aprobat cu 330 de

Jurnalistul american de origine română Dan Moldea, 69 de ani, și-a petrecut 40 de ani din viață studiind cazul Hoffa. El spune că pelicula ”The Irishman”, inspirată din viața cunoscutului sindicalist, nu respectă adevărul istoric.

Comisia Europeană a anunţat vineri că nu dispune de dovezi conform cărora avionul ucrainean prăbuşit miercuri în apropiere de Teheran ar fi fost doborât de o rachetă iraniană şi a cerut desfăşurarea

Campania de re­cru­tare a fost derulată şi finalizată în condiţiile în care România se confruntă tot mai mult cu o criză a forţei de muncă, pe măsură ce tot mai mulţi oameni aleg să plece din ţară pentru un salariu mai

Premierul Ludovic Orban a anunțat, azi, că a stabilit, împreună cu președintele Iohannis, să declanșeze procedura pentru alegeri anticipate. Ar fi o premieră în România! Iată ce spun politicienii, în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX. Daniel

Bllla Santiago a fost desemnată câștigătoarea X-Factor 2018, iar premiul pe care artista l-a primit a fost în valoare de 100.000 de euro. Ea a investit întreaga sumă de bani pentru a deschide un restaurant filipinez în zona de nord a Capitalei.

Crossoverul electric Renault City K-ZE, prezentat anul trecut în cadrul Salonului Auto de la Paris pentru a fi lansat pe pieţele emergente precum China, va fi pregătit pentru a intra pe piaţa auto europeană. Mai mult, marca ar putea fi vândută în

E război în brigada fetelor de oraș. Simona Trașcă și dansatoarea care l-a înnebunit pe Florin Călinescu la ”Românii au talent” își dispută un… ”mascul alfa”! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în

Paul Pintilie, conducătorul clubului de karate tradițional FC Ceahlăul Kaminari din Piatra Neamț și consilier municipal PNL, a murit vineri după amiază, 10 ianuarie 2020. Avea doar 56 de ani. Era la

Alex Velea a dat de pământ cu Abi Talent, după ce controversatul artist s-a întâlnit seara trecută cu Joshua Castellano și Anamaria Prodan. Într-un mesaj lung făcut public, iubitul Antoniei i-a dat un ultimatum dur. Citește și: Abi Talent

NIcuşor Dan, candidat independent pentru Primăria Bucureştiului, a prezentat un sondaj, realizat la cererea sa, privind intenţia de vot pentru funcţia de edil al Capitalei. Potrivit cercetării, Nicuşor Dan e cel mai bine clasat candidat al

Toate zborurile au fost suspendate temporar pe Aeroportul Internaţional din Istanbul. Un avion a derapat şi ieşit de pe pistă din cauza condiţiilor meteo

Jurnaliştii de la TopGear au realizat într-un material, portretul modelului Dacia

Tarifele impuse de preşedintele american Donalt Trump pentru a reconfigura cele mai importante relaţii comerciale ale SUA au costat companiile americane 46 miliarde de dolari din februarie 2018, iar exporturile americane de bunuri atinse de tarifele

Iniţial, pronosticul pentru revenirea lui Luis Suarez în echipa FC Barcelona se ridica la patru-şase săptămâni. Cele mai recente noutăţi, însă, aduc motive de îngrijorare pentru gruparea de pe Camp

Americanca de 38 de ani va ocupa locul 9 în clasamentul mondial, începând de luni, după triumful de la Auckland, unde a cedat un singur set în cinci

În spatele instalării noului selecționer al naționalei U21, Adrian Mutu, au stat presiunile celor mai importanți doi oameni din FRF: Burleanu a dorit să-i întoarcă sprijinul lui Adi pentru faptul că acesta l-a susținut în alegeri.

Un tânăr a murit pe loc, iar o altă persoană a fost rănită într-un accident rutier, în localitatea Gruiu, petrecut duminică seară, în jurul orei 21.00, pe DN4. Pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenţie Budeşti au intervenit rapid

Individul care, duminică seară, a anunţat, în mod fals, la 112, că la cele două mall-uri din Râmnicu Vâlcea există bombe, provocând astfel evacuarea a mii de persoane, a fost identificat de oamenii legii. El este cunoscut de poliţişti, după