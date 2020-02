Tânăra de etnie romă care a murit subit în Anglia a fost adusă adusă acasă. Familia din Chirnogi se pregăteşte de înmormântarea creştinească 29.02.2020

Trupul neînsufleţit al unei tinere de etnie romă din comuna Chirnogi a fost adus acasă, la aproape 3 săptămâni de la deces pentru a fi înmormântat creştineşte. Emilia Mirela Păun, de 31 de ani, a murit subit, în condiţii misterioase în Anglia, pe 11 februarie. Repatrierea s-a făcut în urma eforturilor depuse de către Partida Romilor din Călăraşi.

